Planview poursuit son accélération avec un chiffre d'affaires record durant l'exercice 2022





Planview, la principale plateforme pour le travail connecté, de la planification du portefeuille à la livraison, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) record pour l'exercice 2022, poursuivant ainsi une tendance de solide performance. Planview a dépassé 380 millions USD en ARR total pour 2022, ce qui représente une croissance de 17 % en glissement annuel.

« C'était une nouvelle année record pour Planview, soutenue par notre engagement à construire l'avenir numérique du travail connecté grâce à l'innovation produit et au succès des clients », déclare Razat Gaurav, PDG de Planview. « Les incertitudes macroéconomiques et les vents contraires auxquels font face les entreprises rendent la priorisation des initiatives de produits et de projets, ainsi que l'allocation réfléchie de ressources et de capitaux limités, plus importantes que jamais. Notre clientèle mondiale s'appuie sur nos solutions pour l'aider à atteindre la productivité, l'efficience et des résultats commerciaux positifs grâce à des initiatives de transformation dans l'ensemble de l'entreprise. »

Faits saillants de l'exercice financier

Planview a atteint des niveaux records pour l'ensemble de l'exercice 2022 :

Chiffre d'affaires total supérieur à 410 millions USD pour l'exercice complet

Augmentation de plus de 17 % de l'ARR en glissement annuel à plus de 380 millions USD

Augmentation record de 25 % des utilisateurs actifs mensuels en glissement annuel pour les produits phares

Taux de rétention des clients en hausse de 6 % en glissement annuel

Nouveau logo et dynamisme de la clientèle stimulé par l'innovation produit

L'acquisition de clients clés et le renforcement des relations avec les clients existants ont porté la croissance rentable de Planview. En 2022, la société a ajouté 482 nouveaux clients nets. Parmi les importants nouveaux clients qui ont choisi ou renforcé leur collaboration avec Planview figurent : Builders FirstSource, Inc., Delta Dental of California, DS Smith, Fonterra, General Motors, Maximus, Inc., Olam International Limited, Publicis, RxBenefits, Schluter, Siemens, Sysco Corporation, T-Mobile, The Emmes Company, LLC, Tetra Pak, et UiPath.

Cette croissance a été accélérée par le succès de la plateforme de solutions connectées de Planview, qui aide les entreprises à accélérer la création de valeur, à aller plus loin avec les équipes et les ressources allouées et à réduire les risques liés aux décisions d'investissement stratégiques. L'innovation de Planview au cours de la dernière année a continué d'obtenir les résultats commerciaux escomptés pour ses clients. Les améliorations comprennent :

Renforcement des capacités des objectifs et des résultats clés, permettant l'accès à un cadre d'objectifs intégré à l'échelle de l'entreprise

Introduction de la dépendance Time-to-Market et de l'analyse des données aberrantes, en veillant à ce que les entreprises puissent concentrer leurs investissements et leurs ressources là où ils sont les plus nécessaires

Renforcement du support de planification visuelle et de priorisation et des capacités d'automatisation des cartes, définition centralisée des incréments de planification et de livraison et rationalisation de la productivité au sein de plusieurs équipes

Optimisation de la fonctionnalité UX/UI

De plus, les acquisitions stratégiques de Tasktop et Enrich au cours du premier semestre de 2022 ont optimisé l'offre en science des données, planification, connectivité et transformation de Planview. La solution de gestion du flux de valeur ajoutée l'année dernière, via l'acquisition de Tasktop, permet aux entreprises d'accélérer leur délai de commercialisation, d'améliorer l'efficience opérationnelle et de renforcer la confiance des investissements face aux perturbations et à l'instabilité économiques.

Les grandes sociétés d'analystes sectoriels ont nommé Planview en tant que chef de file dans plusieurs rapports clés l'an dernier, renforçant ainsi le leadership de Planview dans la gestion stratégique de portefeuilles (SPM), la planification agile d'entreprise (EAP), la gestion de projets et de portefeuilles (PPM) et la gestion du flux de valeur (VSM). Parmi ces rapports figurent :

Investir dans la réussite de la clientèle

Pour soutenir le succès continu des clients, la formation et l'apprentissage ont été des domaines d'intérêt et d'investissements stratégiques. La société a mis sur pied une équipe d'apprentissage mondiale chargée de superviser des programmes de formation dirigés par des instructeurs Planview, de développer de nouvelles offres d'apprentissage en ligne et de déployer un système phare de gestion de l'apprentissage, The University of Planview. La société a également élargi ses services de conseil Evolve, en fournissant aux clients les collaborateurs et la gestion du changement de processus nécessaires dans le cadre de la transformation de l'entreprise.

Pour aider à fournir plus rapidement des solutions éprouvées aux clients du monde entier, Planview a également élargi son écosystème de partenaires, y compris des relations stratégiques nouvelles ou élargies avec des clients comme Accenture, Atos, AWS, Deloitte, Infosys et PwC, entre autres.

Planview s'étend pour soutenir sa clientèle mondiale

Offrant un support supplémentaire à une clientèle de plus en plus mondiale, Planview a réalisé des recrutements stratégiques dans les services de développement de produits, de succès client, de ventes et de marketing. En renforçant ses activités mondiales, Planview a ouvert un nouveau bureau régional à Singapour et a lourdement investi dans le développement de son Centre mondial de capacité et d'innovation à Bangalore, augmentant ainsi de 65 % ses effectifs en APAC.

Pour en savoir plus sur Planview, visitez : www.planview.com.

