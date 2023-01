La nouvelle solution SMART Receivetm de FutureDial rationalise les tâches de réception et de traitement des téléphones portables dans les entrepôts de traitement





Le système configurable améliore considérablement la réception et le routage du flux de travail des appareils mobiles d'occasion qui sont traités dans les entrepôts de reconditionnement

SUNNYVALE, Californie, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- FutureDial Incorporated a annoncé le lancement d'une solution révolutionnaire pour les entreprises qui reconditionnent les iPhones et les appareils Android. La solution SMART Receivetm de FutureDial consolide les tâches de réception pour les téléphones portables entrant dans les entrepôts de reconditionnement pour l'enregistrement des stocks et le traitement des appareils. La solution supprime les goulots d'étranglement dans les processus de réception et d'acheminement et améliore considérablement l'efficacité du flux de travail. SMART Receivetm est une autre première dans l'industrie de FutureDial, complétant leurs autres solutions d'automatisation dans les tests (SMART Testtm) et l'inspection cosmétique (SMART Gradetm) et ajoutant de la valeur au portefeuille de logiciels de base de FutureDial : Lean One Touchtm, LeanAlyticstm, and SMART Mobile Inspectortm.

SMART Receivetm intègre les différentes tâches de réception dans une seule station pour enregistrer les informations essentielles des téléphones entrants et effectue rapidement un traitement vital au début de l'opération de ligne, comme le chargement de la batterie et l'effacement des données. Le système élimine beaucoup de conjectures, permettant à la main-d'oeuvre humaine de l'entrepôt de préparer et d'acheminer efficacement de nombreux appareils chaque jour pour les tâches prévues plus loin dans la chaîne d'exploitation.

Tournant décisif pour les opérations de la chaîne d'approvisionnement mobile

Étant le premier système à consolider et à rationaliser de manière complète les tâches de réception dans les opérations d'entrepôt d'appareils mobiles, SMART Receivetm est reconnu comme une solution révolutionnaire pour gérer efficacement de gros volumes de téléphones mobiles entrants. Steve Manning, directeur de la stratégie de FutureDial, a souligné à quel point SMART Receivetm change la donne pour l'industrie : « La plupart des entrepôts de reconditionnement d'appareils disposent de plusieurs stations de réception pour gérer le grand nombre d'appareils arrivant chaque jour sur les quais de chargement. Grâce à notre nouvelle solution, une seule station de réception peut gérer tout le travail de préparation nécessaire pour chaque téléphone qui arrive, sans qu'aucun tri préalable ne soit nécessaire. Cela permet aux entrepôts d'enregistrer, de préparer et de traiter beaucoup plus d'appareils de manière plus efficace et rentable que jamais. »

Consolide les tâches de réception pour des flux de travail plus efficaces

SMART Receivetm utilise des conseils de flux de travail dynamiques pour augmenter la productivité tout en gérant de nombreux modèles d'appareils et règles métier différents, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs coûteuses ou les inefficacités dans les tâches de réception. « SMART Receive rassemble toutes les tâches de réception distinctes en une seule station plus efficace, et élimine les conjectures, guidant le personnel de réception dans l'exécution de leurs tâches », a noté Angel Anderson, responsable de la solution produit de FutureDial pour SMART Receive. « Le système aide à consolider le flux de travail de l'ordre des opérations lors de la réception et indique au personnel les tâches à prioriser et quand les exécuter. Les tâches autrefois répétitives sont agrégées dans des séquences plus efficaces pour le personnel, ce qui permet d'économiser du temps, des efforts et de l'argent. »

L'automatisation remplace les tâches de réception manuelles

Les gestionnaires de reconditionnement peuvent préconfigurer le traitement et le routage des appareils afin que les activités dirigées par le système ne nécessitent pas de formation supplémentaire ; cela facilite l'utilisation de la solution, même pour les nouveaux employés. Avec de nombreuses tâches autrefois manuelles désormais consolidées avec le logiciel d'automatisation SMART Receivetm, le personnel est en mesure de déplacer plus d'appareils intelligemment en aval pour le traitement.

À propos de FutureDial

Fondé en 1999, FutureDial est un leader des solutions de traitement pour la chaîne d'approvisionnement des appareils mobiles. La plateforme de traitement SMART automatisée, certifiée ADISA et facile à utiliser réduit les interventions de l'opérateur, ce qui permet aux entreprises de rachat d'appareils, aux entreprises de logistique tierce (3PL), aux opérateurs sans fil et aux fabricants d'appareils (OEM) d'économiser du temps et de l'argent. En simplifiant et en automatisant les processus, en consolidant les flux de travail et en donnant un aperçu des opérations commerciales, FutureDial rend les entreprises plus efficaces et rentables. Visitez http://www.futuredial.com ou envoyez un e-mail à [email protected]

Contact pour les médias :

Bruce Brunger, directeur des communications de marketing, FutureDial, Incorporated

Tél. : (408) 245-8880 Ext 206, E-mail : [email protected]

