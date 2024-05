Le gouvernement du Canada publie un nouveau rapport qui fait état des impacts des changements climatiques et de la nécessité des mesures d'adaptation aux changements climatiques dirigées par les Autochtones





OTTAWA, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - Ces dernières années, les changements climatiques ont de plus en plus souvent de graves répercussions au Canada (p. ex. hausse des températures, perturbation du régime des précipitations, phénomènes météorologiques extrêmes et élévation du niveau de la mer). D'ailleurs, ces changements bouleversent déjà les moyens de subsistance, la culture, les relations sociales, la sécurité alimentaire, la santé, le bien-être et les modes de vie des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les peuples autochtones subissent en effet des impacts démesurés, mais font face depuis toujours à la modification de l'environnement et ont mis au point des systèmes de connaissances pour y réagir. Le Canada doit tenir compte de ces systèmes de connaissances pour pouvoir atténuer les pires répercussions de la crise climatique qu'il traverse actuellement.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui la publication du document Assurer notre avenir : rapport sur la résilience autochtone, premier rapport dirigé par des Autochtones qui s'appuie sur leurs connaissances, perspectives et expériences pour explorer les aspects multidimensionnels et croisés des impacts des changements climatiques et des mesures d'adaptation. Ce rapport fait partie de l'évaluation nationale des connaissances Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir, qui se penche sur la nature et les causes des changements climatiques au Canada et sur nos mesures d'adaptation. Il met en évidence les atouts exceptionnels que possèdent les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour lutter contre les changements climatiques et les défis particuliers que représentent pour eux ces changements; l'importance de tenir compte des systèmes de connaissances autochtones à tous les paliers de l'action climatique; le fait que les changements climatiques ne sont que l'une des nombreuses crises auxquelles font face les Premières Nations, les Inuits et les Métis; et le fait qu'une action climatique dirigée par les Autochtones est essentielle à l'autodétermination. Ce rapport peint un tableau inquiétant des impacts des changements climatiques sur les peuples autochtones, qui fait ressortir l'urgence de la situation. Il propose un bon point de départ pour l'établissement d'une action et d'un dialogue constructifs qui devront se poursuivre dans l'avenir pour éviter d'autres pertes humaines ou culturelles.

Les cinq messages clés du rapport, qui témoignent de la diversité des nations, cultures et langages autochtones au Canada, sont tirés d'un ensemble de douze grands principes inspirés des enseignements des aînés et détenteurs de savoir inuits, métis et des Premières Nations. Le rapport vise à reconnaître, à mettre en évidence et à mieux faire connaître le savoir, les droits, l'expertise, les enjeux, les perspectives et les expériences autochtones concernant les changements climatiques et leurs répercussions au Canada. Il présente les changements climatiques comme une menace constante et envahissante qui ne fait qu'exacerber les autres défis auxquels font face les communautés autochtones, comme les enjeux environnementaux et l'héritage laissé par la colonisation.

Le 15 mai 2024 se tiendra un webinaire (en anglais seulement), où les participants pourront entendre directement les auteurs s'exprimer au sujet des impacts des changements climatiques sur les communautés autochtones et en apprendre davantage sur les moyens que prennent les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour stimuler l'action climatique à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Veuillez suivre le lien pour vous inscrire au webinaire, qui se tiendra de 13 h 30 à 15 h (HE).

«?Les peuples autochtones sont confrontés à des défis climatiques importants et uniques qui menacent leur vie, leurs moyens de subsistance, leurs cultures et leurs systèmes de connaissances. Ce rapport souligne l'importance des initiatives d'adaptation et d'atténuation menées par des Autochtones. En outre, il montre que l'adoption de politiques et de mesures qui intègrent les connaissances, l'expérience et les perspectives autochtones peut permettre aux gouvernements de mieux s'outiller pour lutter contre les changements climatiques. Grâce à ce rapport et à la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement fédéral réunit des experts et des décideurs dans le but de protéger les populations, promouvoir les voix autochtones et accroître la résilience tout en bâtissant un avenir propre et prospère.?»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

«?Les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada prennent des mesures remarquables pour lutter contre les changements climatiques et s'adapter à leurs impacts. Ces populations sont particulièrement bien placées pour piloter des solutions climatiques en s'appuyant sur leurs savoirs, connaissances scientifiques et expériences personnelles. La publication de ce rapport souligne l'importance capitale de l'autodétermination et de l'intégration de la science et des connaissances autochtones dans les prises de décisions concernant les changements climatiques pour assurer un avenir durable et prospère aux générations futures.?»

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

«?Des feux de forêt aux inondations en passant par la fonte du pergélisol, les habitants du Nord et les collectivités de tout le pays constatent une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Compte tenu de leur situation géographique et de leur relation avec la terre, l'eau et les glaces, les communautés autochtones et nordiques sont particulièrement vulnérables aux répercussions des changements climatiques. C'est en raison de cette expérience que ces communautés sont les mieux placées pour diriger les efforts d'atténuation des changements climatiques et pour façonner un avenir plus résilient sur le plan climatique. Ce rapport, préparé par des Autochtones, met en lumière le rôle particulier que jouent ces peuples dans la lutte contre la crise climatique, ainsi que la nécessité de prendre en compte et d'intégrer les systèmes de connaissances autochtones dans toutes les actions gouvernementales.?»

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique

«?Les peuples autochtones ont toujours été des intendants de la terre, de l'air et de l'eau, et l'intégration de leurs connaissances nous permettra de mieux comprendre les impacts des changements climatiques et d'orienter nos mesures d'adaptation. Ce rapport, le premier de ce genre, mentionne que l'autodétermination est essentielle à une action climatique menée par les peuples autochtones. Nous collaborons avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour mettre en place un programme de leadership autochtone qui garantira que ces populations disposent des ressources et des pouvoirs requis pour favoriser une action climatique autodéterminée.?»

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Pour avancer sur le chemin de la réconciliation et favoriser l'autodétermination, il est essentiel de soutenir le leadership autochtone et de travailler en collaboration au développement de solutions de lutte contre les changements climatiques dans les communautés des Premières Nations, inuites et métisses. En travaillant en partenariat, nous faisons ce qu'il faut pour combattre les changements climatiques, assurer la prospérité économique et bâtir un avenir solide, sain et durable pour les communautés autochtones au Canada.

Au Canada, les Premières Nations, les Inuits et les Métis montrent la voie à suivre lorsqu'il s'agit de prendre des mesures d'adaptation aux impacts des changements climatiques. De plus, en vue d'établir une vision à long terme pour l'adaptation dans leurs communautés et leurs régions, ils élaborent des stratégies et des mesures de lutte contre les changements climatiques, notamment des stratégies et initiatives nationales, régionales et communautaires qui tiennent compte des situations et priorités différentes des peuples autochtones au pays. Dans les communautés et territoires autochtones, les mesures d'adaptation sont plus efficaces, significatives et durables lorsqu'elles sont conçues, déterminées et mises en oeuvre par et pour les peuples autochtones.

Pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, l'adaptation aux changements climatiques doit reposer sur le droit à l'autodétermination et doit permettre aux peuples autochtones de mener des actions d'adaptation dans ou sur leurs terres, territoires, glaces et eaux. Dans cette optique, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis à l'avancement d'un programme de leadership climatique autochtone qui servira de principal mécanisme de mise en oeuvre pour les priorités d'adaptation des peuples autochtones.

Dans l'année qui vient, le gouvernement du Canada poursuivra une collaboration régionale et fondée sur les distinctions avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis en vue d'élaborer une approche de partenariat à long terme en matière de changements climatiques et d'adaptation. Cette approche favorisera une transition progressive des ressources et pouvoirs dont ont besoin les gouvernements et communautés autochtones - de même que les organisations qui les représentent - pour mettre en place des actions climatiques autodéterminées.

Le Canada a publié sa première Stratégie nationale d'adaptation (SNA) en juin 2023, assortie du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada. La SNA trace une voie commune vers un Canada plus résilient aux changements climatiques. Elle établit une vision commune de l'avenir que nous voulons créer et définit une orientation commune des mesures à prendre. Faire respecter les droits des peuples autochtones est l'un des principes directeurs de la SNA, qui comprend également une annexe dédiée précisément aux stratégies et mesures d'adaptation autochtones en matière de changements climatiques.

7 mai 2024

