Saint-Henri Micro-torréfacteur et Le Pain dans les Voiles unissent leurs offres pour bonifier l'expérience café et nourriture

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Les deux fleurons québécois, qui ont tous deux fait l'objet d'un repreneuriat dans les dernières années, unissent leurs forces pour offrir du café d'exception et des viennoiseries de qualité supérieure. Cette nouvelle offre sera disponible dans les 7 succursales Saint-Henri Micro-Torréfacteur de l'île de Montréal et les 3 boulangeries Le Pain dans les Voiles situées à Montréal, Saint-Bruno et Mont-Saint-Hilaire.

Par cette occasion, Café Saint-Henri vient ajouter une présence importante sur la Rive-Sud et le Pain dans les Voiles vient renforcir la sienne sur l'île de Montréal. Outre le développement d'un nouveau réseau de distribution, ce partenariat vient résoudre une situation de pénurie de main-d'oeuvre chez Saint-Henri Micro-Torréfacteur, un enjeu pour plusieurs petites entreprises depuis la pandémie.

Les deux entreprises ont vu le jour il y a un peu plus de 10 ans et ont connu une croissance fulgurante, récoltant au passage une renommée au Québec et au Canada pour leur expertise et la qualité de leurs produits. Chez Le Pain dans les Voiles, Laurent Duvernay-Tardif a repris les rênes de la compagnie familiale en 2021 pour poursuivre le travail de ses parents et permettre à la boulangerie de continuer à fleurir. De son côté, Sébastien Grenache a repris Saint-Henri Micro-Torréfacteur en 2020, en plein coeur de la pandémie.

« Avec la pandémie et la pénurie de main-d'oeuvre qui s'en est suivi, nous cherchions un partenaire de confiance à qui confier le programme de nourriture de nos succursales. En plus d'offrir des produits de qualité supérieure, nous savons que Le Pain dans les Voiles travaille dans le plus grand respect des producteurs, de la ferme à l'assiette, tout comme nous le faisons avec nos partenaires à la source, c'est pourquoi cette association était naturelle pour nous. » -Sébastien Grenache, Propriétaire Saint-Henri Micro-torréfacteur.

Dès aujourd'hui, toutes les viennoiseries et l'offre de prêt-à-manger des sept succursales montréalaises Saint-Henri Micro-Torréfacteur seront préparées fraîchement chaque jour par Le Pain dans les Voiles. Les clients pourront donc savourer les classiques comme le succulent croissant et le décadent brownie en plus de découvrir des nouveautés saisonnières aux ingrédients locaux.

« Chez nous, rien n'est laissé au hasard afin d'offrir des produits de qualité, fabriqués dans le respect de nos valeurs, et du savoir-faire des artisans qui sont derrière chacun de ces produits. C'est pourquoi nous cherchons à collaborer avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous et c'est exactement ce que nous avons trouvé avec Saint-Henri Micro-torréfacteur » - Laurent Duvernay-Tardif, Co-Propriétaire Le Pain dans Les Voiles

Les clients de Le Pain dans les Voiles peuvent maintenant déguster le café de Saint-Henri dans leurs boulangeries de Villeray, Saint-Bruno et Mont-St-Hilaire ainsi que se procurer leurs cafés en grain. Plusieurs événements de dégustations auront lieu dans les boulangeries pour faire découvrir le monde du café de spécialité à la clientèle.

« Ce partenariat nous aidera à réaliser notre mission de faire découvrir le café de spécialité au plus grand nombre de personnes possible tout en ayant un impact encore plus grand à la source auprès de nos partenaires producteurs.» Sébastien Grenache, Propriétaire Saint-Henri Micro-torréfacteur.

Ce partenariat est un projet à long terme qui verra les deux marques se développer dans leurs succursales respectives à travers différentes initiatives pour le plus grand plaisir de leur clientèle. Après tout, rien n'accompagne mieux un café d'exception qu'un croissant décadent.

