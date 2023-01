La gouverneure générale rendra hommage à des étudiants-athlètes remarquables de tout le pays

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est ravi d'annoncer que la Société Canadian Tire a renouvelé son partenariat de longue date avec les Jeux du Canada pour les éditions de 2023, 2025 et 2027....

En bref | Aperçu du programme : Conférence de l'ingénieure en aérospatiale vedette Farah Alibay, offerte à deux reprises dans la journée, l'une en français et l'autre en anglais;Un Espace métiers où plus d'une quinzaine d'exposants, dont Amazon Web...