Tech Mahindra a été reconnue comme la marque à la croissance la plus rapide dans le monde dans le classement ?brand value rank' de Brand Finance

Tech Mahindra, un fournisseur de premier plan de services et solutions de transformation numérique, de conseil et de restructuration des opérations, a été reconnu comme la marque à la croissance la plus rapide dans le classement ?brand value rank' parmi les 25 plus grandes marques de services informatiques par Brand Finance, le premier cabinet mondial d'évaluation des marques. Le classement de l'entreprise en termes de valeur de marque a enregistré une progression de quatre places par rapport à l'an dernier. Il s'agit du meilleur positionnement obtenu par Tech Mahindra dans le classement de Brand Finance à ce jour. Le saut dans le classement de Tech Mahindra est également supérieur à ce qu'a pu réaliser toute autre marque.

La valeur de marque de l'entreprise a enregistré une croissance robuste de 66 % depuis le début de la pandémie, sa valeur progressant de 15 % pour atteindre 3,5 milliards USD en 2022. Classée parmi les 7 plus grandes marques au niveau mondial en termes de force de la marque, avec une notation AA+, Tech Mahindra a constamment renforcé la présence de sa marque à l'échelle mondiale pour tenir sa promesse : ?Un monde connecté. Des expériences connectées'.

Harshvendra Soin, directeur des ressources humaines au niveau mondial et responsable du marketing chez Tech Mahindra, a déclaré : « Tech Mahindra a toujours été une marque avec une vocation et nos collaborateurs restent notre plus grande force. Guidée par nos fondements Rise actualisés, nous renforçons ensemble notre engagement à créer un monde qui soit égalitaire, tourné vers l'avenir et qui crée de la valeur en mettant la durabilité au centre de ses préoccupations. Nous souhaitons bâtir des entreprises résilientes, gouvernées par une croissance consciente qui puisse non seulement se pérenniser mais également subvenir aux besoins des communautés dans lesquelles elle existe. Dans le cadre de notre scénario de marque, nous restons déterminés à faire le bien pour le monde en apportant un réel changement sur le terrain, en renforçant les partenariats afin d'encourager l'innovation et en proposant des expériences exceptionnelles à nos clients dans tous les secteurs. »

David Haigh, chef de la direction et président de Brand Finance, a affirmé : « Alors que la vague de numérisation observée durant les confinements diminuait, les marques de services informatiques ont dû recalibrer leurs processus de développement de marque et Tech Mahindra a trouvé un bon équilibre. Alors que la 5G et le Métavers se déployaient à l'échelle mondiale, Tech Mahindra s'est retrouvée à l'avant-garde grâce à ses forces inhérentes sur les marchés verticaux des télécoms et des communications. Je me réjouis de voir la valeur de marque de Tech Mahindra augmenter de 15 %, avec un bond de 4 places pour rejoindre la 11e place dans le Top 25. La marque doit continuer de mettre l'accent sur la durabilité et la diversité, tout en continuant d'être axée solutions et innovante. »

Tech Mahindra est bien positionnée pour poursuivre l'intégration de la durabilité avec la transformation numérique, comme l'illustre sa bonne performance dans le classement de cette année. Elle figure parmi les 7 entreprises indiennes à intégrer l'Indice d'égalité des genres 2022 de Bloomberg et a acquis consécutivement le statut de leader informatique mondial dans les Indices de durabilité Dow Jones (DJSI).

