ReSight Global acquiert PeepalDesign, une société de pointe en matière d'expérience utilisateur en Inde

CHICAGO, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- ReSight Global, société de recherche et de conception d'expérience utilisateur (UX) détenue par ses employés, étend sa présence mondiale à neuf marchés clés en acquérant une participation majoritaire dans PeepalDesign . Basée en Inde, PeepalDesign est une agence de recherche et de conception UX qui compte plus de 65 chercheurs et concepteurs UX à temps plein. Cette acquisition offre de nombreux avantages aux clients de ReSight Global , notamment l'accès à 220 experts en UX dans le monde entier, avec des bureaux à Tokyo, Shanghai, Chicago, Londres, Bâle, Hambourg, Munich, Bangalore et Pune.

« L'équipe de PeepalDesign est ravie de pouvoir collaborer plus étroitement avec les équipes de pointe de Bold Insight , uintent , Uism , et XplusX , a déclaré Durga Prasad, cofondateur et PDG de PeepalDesign. Nous partageons une vision commune de la manière de fournir des services de recherche et de conception de classe mondiale à nos clients en Inde et dans le monde entier, et nous partageons également la volonté d'encourager une culture centrée sur les employés qui offre aux membres de l'équipe des possibilités d'appropriation. Ce modèle axé sur les employés est le fil conducteur des sociétés de ReSight Global qui en fait une entreprise unique. »

Fondée en 2010, PeepalDesign a son siège à Bangalore, la capitale indienne de l'innovation, avec un bureau satellite à Pune et des équipes à distance à Bombay et Delhi. L'équipe multiculturelle et multilingue de PeepalDesign aide ses clients à démêler les couches de complexité pour découvrir des informations qui permettent de mieux comprendre les individus et leur utilisation de la technologie. Elle traduit ces informations en expériences intuitives et attrayantes et est devenue un expert incontournable de la conception d'expériences d'entreprise.

« Nous sommes très heureux d'accueillir PeepalDesign dans la famille ReSight Global, a déclaré Tim Bosenick, directeur général de ReSight Global et cofondateur d'uintent. Outre le fait de pouvoir travailler plus étroitement avec une équipe talentueuse, les sociétés de ReSight Global peuvent désormais proposer une recherche transparente et de haute qualité sur un marché qui devient de plus en plus important au niveau international. »

