LE LAFC, CHAMPION DE LA COUPE MLS 2022, ET BMO ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR LES DROITS D'APPELLATION DU « BMO STADIUM »





BMO renforce son engagement à promouvoir le soccer en concluant un partenariat pluriannuel avec le LAFC

MONTRÉAL, LOS ANGELES et CHICAGO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Le Los Angeles Football Club (LAFC) et BMO ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour les droits d'appellation. Le 19 janvier 2023, le domicile du LAFC sera rebaptisé BMO Stadium. Situé au coeur de Los Angeles, le BMO Stadium continuera d'accueillir le LAFC, champion de la Coupe MLS 2022 et lauréat du trophée Supporters' Shield, l'Angel City Football Club (ACFC) de la National Women's Soccer League (NWSL), ainsi que de nombreux concerts et événements de premier plan.

Le partenariat renforce l'engagement de BMO à développer le sport du soccer en Amérique du Nord et soutient le pilier de l'expansion aux États-Unis de la stratégie de croissance nord-américaine de BMO, où BMO sert actuellement ses clients par le biais de plus de 500 succursales, d'un accès à 42 000 guichets automatiques, de plus de 5 000 employés et de services bancaires numériques dans les 50 États américains.

BMO soutiendra les supporteurs du LAFC et la collectivité tout au long de la saison en tant que banque exclusive et officielle du LAFC.

Ce partenariat unit deux organisations qui partagent la même vision du sport, en faisant progresser le bien dans ce beau sport. Le soutien de BMO aidera le LAFC à continuer à offrir une expérience de classe mondiale et à s'engager auprès de nouveaux adeptes et publics, dépassant ainsi les frontières et les limites.

En tant que banque du soccer, BMO a plus de dix ans d'expérience en tant que partenaire d'autres équipes de la MLS, dont le Toronto FC, le CF Montréal et les Whitecaps de Vancouver. BMO a également investi plus de 25 millions de dollars canadiens pour développer le soccer et inciter les jeunes à opter pour ce sport à tous les niveaux de compétition au Canada depuis 2005, soutenant 150 000 jeunes athlètes dans ce sport. Grâce à des partenariats comme ceux-ci, BMO a contribué à l'essor du soccer en Amérique du Nord, en jouant un rôle de moteur pour rendre ce sport à la fois équitable et accessible, et en formant la prochaine génération de joueurs, de dirigeants et d'entraîneurs.

« BMO est ravi de forger avec le LAFC ce partenariat qui renforce l'engagement de notre Banque à développer le soccer en Amérique du Nord, a déclaré Cameron Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO. Grâce au BMO Stadium, nous partagerons notre passion pour le soccer et notre engagement envers la collectivité de Los Angeles, tout en incarnant notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Nous sommes impatients de soutenir le LAFC et ses supporteurs cette saison et au-delà. »

« Notre partenariat avec BMO unit deux organisations qui partagent une vision et un engagement à être des leaders et des forces pour le bien commun dans notre collectivité, a déclaré Larry Freedman, coprésident et directeur général des affaires du LAFC. Le BMO Stadium est le principal aréna extérieur du coeur de Los Angeles, s'étant imposé comme un lieu de sport et de divertissement de classe mondiale qui accueille des concerts et des événements emblématiques, ainsi que du soccer de haut niveau. Nous sommes ravis d'entreprendre notre partenariat avec BMO, et d'accueillir nos fans, nos supporteurs et les citoyens de Los Angeles au BMO Stadium. »

Le stade a été inauguré en 2018 avec les débuts du LAFC. Depuis sa création, le LAFC a remporté la Coupe MLS et deux Supporters' Shields, et a enregistré le plus grand nombre de victoires, de points et de buts marqués en MLS. Le LAFC a vendu toutes les saisons régulières et les séries éliminatoires de la MLS.

Le BMO Stadium accueille également l'ACFC, qui a fait ses débuts dans la NWSL la saison dernière. L'ACFC a mené la NWSL en termes d'assistance en 2022, avec une moyenne de plus de 19 000 amateurs par match pour sa saison inaugurale. L'ACFC est dirigé par le plus grand groupe de propriétaires dirigé par des femmes dans le sport professionnel.

Le BMO Stadium a une capacité de 22 000 amateurs pour les matchs de soccer et a été le premier stade en plein air construit à Los Angeles depuis 1962. Il a accueilli des événements majeurs tels que le Match des étoiles de la MLS 2022, la Coupe MLS 2023, ainsi que de nombreux concerts et festivals de haut niveau à guichets fermés, avec notamment The Killers, Imagine Dragons, Black Pink, Twice, Santana, Guns N' Roses, Armin Van Buren, Rufus Du Sol, Kygo, Maroon 5 et bien d'autres.

À propos de BMO

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos du Los Angeles Football Club (LAFC)

Le Los Angeles Football Club (LAFC) est un club de Major League Soccer (MLS) desservant la région de Los Angeles. Vainqueur de la Coupe MLS en 2022, le LAFC a pour objectif de construire un club de soccer de classe mondiale qui représente la diversité de Los Angeles et s'engage à offrir une expérience inégalée aux supporteurs. Le groupe de propriétaires du LAFC est composé de leaders locaux et d'innovateurs de l'industrie riches d'un capital intellectuel, de prouesses financières, d'une expertise opérationnelle et de succès dans les domaines du divertissement, du sport, de la technologie et des médias.

