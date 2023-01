Le gouvernement du Canada annonce des projets visant à soutenir les aînés dans la région de Peterborough





PETERBOROUGH, ON, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris les aînés, en leur offrant des mesures de soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. Alors que la pandémie s'atténue au Canada, le gouvernement continue de soutenir les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et créent des occasions pour eux de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a annoncé un financement de 116 881 $ pour six projets communautaires qui soutiennent les aînés de Peterborough, en Ontario. Ce financement a été accordé dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour des projets communautaires. L'annonce a été faite par la ministre lors de sa visite au Activity Haven Senior Centre. Le centre offre diverses activités aux aînés, comme des exercices guidés, des séances de yoga et des déjeuners-causeries, ce qui favorise leur santé et leur bien-être.

Dans le contexte d'incertitude mondiale, le gouvernement du Canada a présenté des mesures ciblées dans l'Énoncé économique de l'automne pour appuyer les Canadiens qui ont le plus besoin d'aide, y compris les aînés. Les récentes mesures adoptées comprennent le doublement du crédit pour la TPS pendant six mois, ce qui permet de remettre en moyenne 225 $ de plus dans les poches des aînés canadiens, et le versement d'un supplément unique de 500 $ à l'Allocation canadienne pour le logement pour venir en aide aux locataires à faible revenu. L'été dernier, le gouvernement du Canada a également augmenté la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus qui font partie des personnes les plus vulnérables, ce qui représente 800 $ pour ceux qui touchent la prestation intégrale. Ces mesures aident de nombreux aînés et contribuent à bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 du PNHA pour des projets communautaires, plus de 61 millions de dollars ont été investis dans plus de 3 000 projets communautaires partout au Canada. En Ontario, 1 036 projets ont été financés, ce qui représente plus de 21,94 millions de dollars au total.

Le financement du PNHA permet aux aînés de demeurer actifs, de recevoir un soutien et de maintenir des liens avec leur collectivité. Pour ce faire, les priorités nationales de cette année ciblent des projets qui :

favorisent le vieillissement en santé;

préviennent les mauvais traitements envers les aînés;

célèbrent la diversité et favorisent l'inclusion;

aident les aînés à vieillir chez eux.

Grâce à un processus de demande simplifié, les organismes ont présenté des propositions de projets pour aider les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

Citations

« Les projets communautaires financés à Peterborough ont un réel impact sur la vie des aînés. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés permet au gouvernement d'appuyer des initiatives offrant aux aînés des activités stimulantes qui leur permettent de rester actifs et qui accroissent leur participation et leur inclusion sociales afin qu'ils puissent maintenir une forte présence dans leur collectivité. Cette initiative s'ajoute aux mesures que nous avons prises pour rendre la vie plus abordable pour les aînés afin qu'ils puissent payer leurs dépenses quotidiennes et jouir de la qualité de vie qu'ils méritent.»

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Je suis fier de constater que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés donne de l'autonomie aux aînés de Peterborough. C'est notre devoir d'appuyer les aînés, et j'invite tous les membres de notre collectivité à s'impliquer auprès du Activity Haven Senior Centre afin d'établir des liens avec d'autres aînés, d'acquérir de nouvelles compétences et de demeurer actifs. »

- Le maire de Peterborough, Jeff Leal

« Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés nous a permis d'établir un partenariat avec Trent Health in Motion afin d'offrir une expérience unique à nos membres. Ce programme a plusieurs avantages, notamment l'amélioration de la force, de la souplesse, de l'endurance, de la santé mentale et de la socialisation. »

- La directrice exécutive du Activity Haven, Janet Buchanan

Les faits en bref

Les aînés constituent l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . Ce groupe représentera près de 25 % de la population d'ici 2051 et pourrait comprendre près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

. Ce groupe représentera près de 25 % de la population d'ici pourrait comprendre près de 11 millions de personnes d'ici 15 ans. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés dans leur collectivité. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.

Depuis ses débuts, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada , grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.

, grâce à un investissement du gouvernement du totalisant plus de 720 millions de dollars. Les fonds du PNHA appuient des projets qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : favoriser la participation sociale, encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide financière.

Chaque année, les organismes sont invités à demander du financement du PNHA pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui se tenait du 23 novembre au 21 décembre 2021.

Le budget de 2022 proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

