/R E P R I S E -- Avis Aux Médias - La ministre Khera consacrera la maison de retraite Delmanor comme premier immeuble à logements multiples ENERGY STAR® de hauteur moyenne (construction neuve) au Canada/

Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports, Adam van Koeverden, annoncera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le...

La ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera, et la députée d'Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill, Leah Taylor Roy, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, se joindront au maire d'Aurora, Tom Mrakas, pour un...

Les importants changements en cours dans les secteurs européens de l'automobile et des semi-conducteurs ont augmenté la demande régionale de services pour aider les fabricants à transformer leur orientation technologique et leurs capacités, c'est ce...