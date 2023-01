Le Canada investit dans la restauration et la protection du bassin du lac Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 17 janv. 2023 /CNW/ - Des lacs en meilleure santé sont synonymes de croissance économique, d'activités récréatives accrues et d'un écosystème sain et durable qui protège la biodiversité. Les Canadiens comprennent la valeur de l'eau douce et veulent participer activement à la protection et à la gestion de cette ressource vitale.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un investissement de 1,59 million de dollars pour soutenir 25 projets dans le cadre du Programme du bassin du lac Winnipeg.

En collaboration avec divers partenaires et intervenants, le Programme du bassin du lac Winnipeg soutient la science, la prise de mesures et la collaboration pour améliorer la qualité de l'eau et la santé écologique du lac Winnipeg. Le programme finance des projets axés sur trois domaines prioritaires, soit la réduction des nutriments, l'augmentation de la collaboration entre partenaires et intervenants dans l'ensemble du bassin et la participation des peuples autochtones à l'intendance de l'eau douce.

Grâce à ce programme, InnoVantage Inc. recevra 50 000 dollars pour évaluer le rendement d'un système novateur d'élimination et de récupération du phosphore pour de petits systèmes d'assainissement des eaux usées. La Southern Chiefs' Organization Inc. recevra également 50 000 dollars pour accroître la capacité des Premières Nations de surveiller et d'évaluer les sources d'eau, permettre la collecte et l'utilisation des connaissances autochtones et éclairer la prise de décisions communautaires pour protéger l'eau douce.

« Le Canada est déterminé à collaborer avec ses partenaires pour protéger et remettre en état le lac Winnipeg. Les investissements dans ces projets locaux contribueront à régler des dossiers qui sont importants pour les collectivités du bassin versant du lac Winnipeg - qu'il s'agisse d'avoir accès à de l'eau douce saine, à des plages ou à des eaux où il est possible de pêcher et de nager. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le lac Winnipeg est le sixième plus grand lac du Canada et le onzième plus grand lac d'eau douce au monde. Son bassin versant est le deuxième plus vaste du Canada , et il s'étend sur quatre provinces canadiennes et quatre États américains.

est le sixième plus grand lac du et le onzième plus grand lac d'eau douce au monde. Son bassin versant est le deuxième plus vaste du , et il s'étend sur quatre provinces canadiennes et quatre États américains. Le bassin versant du lac Winnipeg s'étend sur près d'un million de kilomètres carrés et compte près de sept millions d'habitants.

s'étend sur près d'un million de kilomètres carrés et compte près de sept millions d'habitants. Dans le cadre du Programme du bassin du lac Winnipeg , plus de 10 millions de dollars ont été versés en subventions et en contributions pour soutenir les mesures de réduction des nutriments menés par des partenaires, les efforts concertés et la participation des Autochtones afin d'améliorer la santé écologique du lac Winnipeg .

