Les essais cliniques de Suvoda 2022 bondissent de 20 % alors qu'elle élargit son offre à l'eConsent et à l'eCOA





La société obtient le statut de « Top Performer » dans l'enquête de référence de l'ISR IRT

PHILADELPHIE, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , une société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes portant sur des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a dépassé les 1 000 essais cliniques en 2022 grâce à une augmentation de près de 20 % des déploiements d'études, un indicateur fort que l'approche pratique de l'innovation de la société est adoptée par les promoteurs d'essais et les ORC. Cliquez ici pour tweeter cette information .

En 2022, les offres élargies de Suvoda en matière d'essais cliniques ont été conçues de manière organique pour fonctionner harmonieusement sur une plateforme unique, et comprennent des fonctionnalités importantes dont les promoteurs ont besoin pour mener des essais de manière rapide et fiable. Parmi les nouveaux produits et fonctionnalités, citons :

eConsent ? Suvoda eConsent, disponible depuis le mois de mai, offre une approche simplifiée de la numérisation du processus de gestion des consentements. Construit sur la plateforme Suvoda, l'eConsent offre aux promoteurs, aux ORC et aux sites une meilleure visibilité et un contrôle automatisé du consentement tout au long de la durée de vie d'un essai et la tranquillité d'esprit que les données des patients sont sécurisées, conformes et disponibles au moment de la signature sans pour autant perturber les processus existants.

? Suvoda eConsent, disponible depuis le mois de mai, offre une approche simplifiée de la numérisation du processus de gestion des consentements. Construit sur la plateforme Suvoda, l'eConsent offre aux promoteurs, aux ORC et aux sites une meilleure visibilité et un contrôle automatisé du consentement tout au long de la durée de vie d'un essai et la tranquillité d'esprit que les données des patients sont sécurisées, conformes et disponibles au moment de la signature sans pour autant perturber les processus existants. Free picking ? Cette nouvelle fonctionnalité de l'IRT offre aux promoteurs une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs opérations d'emballage, d'étiquetage et de distribution du côté de l'approvisionnement, ce qui leur permet d'effectuer une transition efficace et sûre vers un paradigme de juste-à-temps (JAT).

? Cette nouvelle fonctionnalité de l'IRT offre aux promoteurs une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs opérations d'emballage, d'étiquetage et de distribution du côté de l'approvisionnement, ce qui leur permet d'effectuer une transition efficace et sûre vers un paradigme de juste-à-temps (JAT). Electronic clinical outcome assessment (eCOA) (Évaluation électronique des résultats cliniques) ? Suvoda eCOA cherche à remédier aux inefficacités courantes dans les produits eCOA traditionnels, telles que les lacunes dans la qualité globale de la livraison et de l'exécution, les processus de traduction et de localisation qui prennent du temps, et la logistique liée à la gestion des appareils. En décembre, la société a publié un kit d'outils unique, facile à utiliser et basé sur la configuration, conçu pour simplifier et accélérer la mise en place et la livraison de l'eCOA, tandis que le produit entrait dans la deuxième phase du programme d'adoption précoce.

« Les promoteurs d'essais et les ORC nous ont indiqué qu'ils avaient besoin de nouvelles approches pour les essais cliniques mondiaux en plaçant les patients au centre des études, et nous les avons écoutés », a déclaré Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda. « Nous avons assemblé les éléments constitutifs d'une nouvelle plateforme qui simplifie la complexité inhérente à ces essais, tout en investissant dans notre personnel. Nous voyons le fruit de ce travail avec une augmentation des déploiements d'études et d'excellents classements dans le secteur. L'année 2023 va être passionnante dans la mesure où nous continuons à nous développer pour concrétiser notre vision. »

Suvoda a été classé parmi les trois premiers fournisseurs d'IRT dans la récente enquête de référence de l'ISR sur l'IRT, preuve supplémentaire que la feuille de route des produits de la société répond aux besoins des promoteurs d'études, des ORC et des sites.

Dans l'enquête de référence de l'ISR IRT, Suvoda a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne ou a surpassé ses concurrents dans neuf des douze domaines clés évalués, y compris les catégories les plus importantes pour les promoteurs d'essais sur les médicaments : l'intégration avec EDC, ePRO, CTMS et autres systèmes de données ; la flexibilité pour les changements de conception en milieu d'étude ; la vitesse d'intégration des données ; et la possibilité de configuration de l'étude.

L'enquête de référence de l'ISR a également classé Suvoda parmi les meilleurs fournisseurs en matière de fidélisation de la clientèle, ce qui correspond aux résultats de l' enquête de satisfaction de la clientèle de Suvoda , selon laquelle 92 % des clients sont disposés à recommander Suvoda à leurs collègues.

En 2022, Suvoda a continué à étendre sa présence mondiale, soutenant désormais des essais dans près de 80 pays et recrutant des talents à tous les niveaux à travers le monde, portant le nombre de ses employés à près de 900. La société a procédé à des recrutements importants, dont des personnalités du secteur et des cadres technologiques ayant une expérience avérée dans la mise en place de solutions extensibles et évolutives, lesquels travaillent en étroite collaboration avec les experts eClinical de Suvoda pour concevoir des solutions innovantes et pratiques permettant de gérer les complexités croissantes des essais cliniques mondiaux.

« Nous nous attendons à ce que 2023 continue à poser des défis aux promoteurs d'essais cliniques, car les marchés financiers se resserrent et les promoteurs sont confrontés à la pression de lancer des essais rapidement, de montrer des progrès précoces et de les exécuter sans faille », a déclaré Robert Hummel, directeur de l'exploitation de Suvoda. « Suvoda construit une plateforme qui contribue à réduire ces risques pour les promoteurs tout en maintenant le patient au centre de la mission en facilitant sa participation aux essais. Au final, notre objectif est d'aider les promoteurs à développer des traitements pour les patients qui en ont le plus besoin. »

