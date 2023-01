Le gouvernement du Canada annonce des projets visant à soutenir les aînés à Cambridge





CAMBRIDGE, ON, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris les aînés, en leur offrant des mesures de soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. Alors que la pandémie s'atténue au Canada, le gouvernement continue de soutenir les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et créent des occasions pour eux de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, et le député de Cambridge, Brian May, ont annoncé un financement de 73 795 $ pour quatre projets communautaires qui soutiennent les aînés de Cambridge, en Ontario. Ce financement a été accordé dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour des projets communautaires. La ministre a fait cette annonce lors de sa visite à l'Ontario Muslim Academy, dont le projet intitulé Senior Wellness Initiative aidera les aînés à améliorer leur santé physique et mentale et à se familiariser avec les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés.

Dans le contexte d'incertitude mondiale, le gouvernement du Canada a présenté des mesures ciblées dans l'Énoncé économique de l'automne pour appuyer les Canadiens qui ont le plus besoin d'aide, y compris les aînés. Les récentes mesures adoptées comprennent le doublement du crédit pour TPS pendant six mois, ce qui permet de remettre en moyenne 225 $ de plus dans les poches des aînés canadiens, et le versement d'un supplément unique de 500 $ à l'Allocation canadienne pour le logement pour venir en aide aux locataires à faible revenu. L'été dernier, le gouvernement du Canada a également augmenté la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus qui font partie des personnes les plus vulnérables, ce qui représente 800 $ pour ceux qui touchent une pension intégrale. Ces mesures aident de nombreux aînés et contribuent à bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 du PNHA pour des projets communautaires, plus de 61 millions de dollars ont été investis dans plus de 3 000 projets communautaires partout au Canada. En Ontario, 1 036 projets ont été financés, ce qui représente plus de 21,94 millions de dollars au total.

Le financement du PNHA permet aux aînés de demeurer actifs, de recevoir un soutien et de maintenir des liens avec leur collectivité. Pour ce faire, les priorités nationales de cette année ciblent des projets qui :

favorisent le vieillissement en santé;

préviennent les mauvais traitements envers les aînés;

célèbrent la diversité et favorisent l'inclusion;

aident les aînés à vieillir chez eux.

Grâce à un processus de demande simplifié, les organismes ont présenté des propositions de projets pour aider les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

Citations

Cette importante annonce permettra aux aînés de Cambridge de participer à des activités enrichissantes qui favorisent leur épanouissement personnel et la prospérité de la collectivité. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés permet au gouvernement non seulement d'encourager les aînés à demeurer actifs et engagés dans leur collectivité, mais aussi d'accroître leur participation et leur inclusion sociales. Il s'agit là d'un élément essentiel pour leur assurer la qualité de vie qu'ils méritent tant. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Des organismes comme l'Ontario Muslim Academy contribuent de manière significative et positive à la vie des aînés de notre collectivité. Elles favorisent un vieillissement en santé et combattent l'isolement social, autant d'efforts essentiels pour permettre aux aînés de vivre dans la dignité. Le gouvernement s'est engagé à soutenir les organismes par l'entremise du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, leur permettant ainsi de se rapprocher de plus d'aînés par des moyens novateurs et intéressants. »

- Le député de Cambridge, Bryan May

« Le projet Senior Wellness Initiative de l'Ontario Muslim Academy est plus qu'une initiative visant à améliorer la santé physique et mentale des aînés et à favoriser le mentorat. Il s'agit d'une occasion de célébrer et de favoriser la diversité et l'inclusion au sein de notre communauté. Nous sommes honorés d'avoir le soutien du gouvernement du Canada, par l'entremise du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, afin de faire de ce projet une réalité. Nous sommes enthousiastes de voir l'incidence positive qu'il aura sur la vie de nos aînés et la manière dont il pourra renforcer notre communauté toute entière. »

- Imran Chhapra, directeur de l'Ontario Muslim Academy

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, qui représenteront près du quart de sa population.

. D'ici 2030, le devrait compter 9,4 millions d'aînés, qui représenteront près du quart de sa population. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés dans leur collectivité. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.

Depuis ses débuts, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada , grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.

, grâce à un investissement du gouvernement du totalisant plus de 720 millions de dollars. Les fonds du PNHA appuient des projets qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : favoriser la participation sociale, encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide financière.

Chaque année, les organismes sont invités à demander du financement du PNHA pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui se tenait du 23 novembre au 21 décembre 2021.

Le budget de 2022 proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

Document d'information - Financement du Canada pour des projets à Cambridge, en Ontario, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de subventions et contributions qui finance des projets visant à faire participer les aînés à la vie de leur communauté et à améliorer leur santé et leur bien-être.

Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 73 795 $ afin de financer quatre projets communautaires visant à appuyer les aînés de la région de Cambridge, en Ontario. Ce financement a été accordé dans le cadre de l'appel de propositions 2021?2022 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour des projets communautaires.

Cambridge

Enabling Black, Visible Minority and Immigrant Seniors to Combat Social Isolation - 20 370 $ - Community Capacity Building Network

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des ateliers qui leur offriront un soutien émotionnel et en matière de mieux-être et les sensibiliseront à la vaccination dans le contexte de la pandémie.

Socially Connected Living - 24 200 $ - Fairview Seniors Community

L'organisation rénovera les cuisines et remplacera les planchers, et achètera aussi des appareils électroniques qui permettront aux aînés d'avoir accès aux services numériques et d'améliorer leur littéracie numérique.

Senior Wellness Initiative - 25 000 $ - Ontario Muslim Academy

Les aînés qui font partie de l'organisation aideront les aînés à améliorer leur santé physique et mentale et à en savoir plus sur les principales difficultés qui touchent les aînés. Ce projet favorisera aussi le mentorat.

Portable Short Mat Bowls Program - 4 225 $ - Preston Lawn Bowling Club

Les aînés qui font partie de l'organisation joueront au boulingrin, l'objectif étant d'améliorer le mieux-être et de favoriser la participation des aînés.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page À propos du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

