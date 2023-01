PacketFabric et Unitas Global annoncent leur fusion





Création du leader du software-defined networking entièrement programmable, en service Edge to Everywhere

CULVER CITY, Californie, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- PacketFabric et Unitas Global , principaux fournisseurs de services de réseau d'entreprise, ont annoncé aujourd'hui leur intention de fusionner les deux sociétés, sous réserve des approbations réglementaires. Cette fusion entraînera un PacketFabric étendu, nouveau leader mondial du Network as a Service (NaaS). En tant qu'investisseur principal, Digital Alpha Advisors, LLC. a réuni ces entreprises au regard des retours clients et des réactions du marché afin de créer une plateforme leader de l'industrie.

La fusion permettra de créer une entreprise qui changera l'architecture de l'Internet d'entreprise pour en faire une architecture software-defined et entièrement programmable, contrairement aux systèmes antérieurs qui sont rigides et qui peinent à répondre aux besoins des entreprises clientes d'aujourd'hui sur le plan du tarif, de la performance et de la flexibilité. Les actifs de plateforme et les capacités d'automatisation des deux entreprises combinées offriront un contrôle en temps réel et à la demande aux clients en service Edge to Everywhere.

Avec notre plateforme PacketFabric Converge de premier plan conçue pour répondre aux besoins de connectivité des entreprises, PacketFabric aide les entreprises à construire de nouveaux réseaux privés de type fabric sécurisés pour connecter leurs sites principaux, les actifs cloud et gérer les changements de gravité des données grâce à un stockage intégré unique. PacketFabric Converge gère une connectivité à la demande sur l'ensemble des installations de colocations, les fournisseurs cloud et l'interconnexion des réseaux privés à travers le monde. La connectivité agile de PacketFabric permet aux entreprises d'évoluer à la vitesse du cloud, d'opérer la transformation numérique de leurs activités et d'offrir des expériences numériques de qualité supérieure.

Unitas Global est le leader mondial de l'automatisation intelligente pour la connectivité Internet des entreprises, fournissant une conception de réseau, une tarification, des commandes et une visibilité de bout en bout à plus d'un millier de réseaux du premier kilomètre, intermédiaires et du dernier kilomètre, avec un accès à plus de 50 millions de bâtiments raccordés à la fibre. L'automatisation Unitas Nexus permet aux entreprises de bénéficier de l'expérience d'Internet d'entreprise la plus performante grâce au réseau Unitas Reach, à des services complets de peering privé et à des IP d'optimisation des routages (MIRO) qui répondent à leurs besoins en matière de réseau public.

« Nous sommes la seule société qui aide les entreprises à passer de la réactivité à la proactivité face au changement constant des opérations numérisées, a déclaré Dave Ward, PDG de PacketFabric. Nos plateformes permettent un changement fondamental dans la façon de concevoir et de rendre opérationnelle une entreprise moderne. Nous permettons de réinventer les opérations simplifiées avec l'automatisation, le libre-service, la télémétrie complète et la consommation flexible, en temps réel et à la demande, qui s'appliquent à chaque aspect de la connectivité des entreprises. Nous le faisons en tenant notre promesse de software-defined networking et d'AIOps via nos plateformes cloud. Aucune autre offre NaaS n'offre le Edge to Everywhere sur sa plateforme, et nous sommes convaincus que cela fait de nous le seul vrai NaaS. »

« En associant la plateforme automatisée de conception et de tarification d'Unitas Global et son réseau d'accès et d'Internet mondial couvrant plus de 50 millions d'emplacements dans 173 pays, nous créons une offre attractive qui permet de transformer les réseaux d'entreprise, a déclaré Patrick Shutt, PDG d'Unitas Global. Cette fusion offre aux entreprises une automatisation de réseau et de la flexibilité, créant une offre Edge to Everywhere à destination de nos clients et partenaires à l'échelle mondiale. »

« En combinant la plateforme et les actifs de réseau de PacketFabric et d'Unitas Global, Digital Alpha témoigne de son engagement à investir pour le développement de réseaux innovants de dernière génération qui fournissent une solution de networking-as-a-service de pointe sur un marché actuellement fragmenté. Il s'agit d'un investissement important pour l'avenir d'Internet et d'une entreprise très importante pour révolutionner l'infrastructure numérique des entreprises », a déclaré Rick Shrotri, directeur associé de Digital Alpha Advisors.

L'élargissement des compétences de PacketFabric crée une offre attractive pour les entreprises, les réseaux mondiaux et les partenaires technologiques. Les entreprises et les partenaires n'ont plus besoin de posséder, de gérer et d'exploiter la base de communication de leurs entreprises. PacketFabric permet à une entreprise de concevoir et de contrôler sa propre architecture de communication, sans avoir à supporter le fardeau de posséder et d'exploiter une partie de son réseau.

PacketFabric permet de changer en profondeur l'architecture de la connectivité d'entreprise grâce à un véritable NaaS complet, offrant une plateforme de connectivité complète et sécurisée couvrant des géographies et des stratégies d'entreprises numérisées en pleine évolution, en service Edge to Everywhere.

À propos de PacketFabric

PacketFabric est le seul vrai fournisseur de NaaS (réseau en tant que service). Notre plateforme est conçue de A à Z pour soutenir les modèles d'agilité, d'automatisation de réseaux et de consommation nécessaires à une architecture d'Internet d'entreprise en pleine évolution. Nous couvrons tous les aspects de la connectivité des entreprises : stockage des données avec accès privé, central ou en cloud et connectivité à l'Internet public - en tant que service à la demande entièrement programmable et sécurisé. Chez PacketFabric, notre plateforme Edge to Everywhere redéfinit les services WAN et le modèle de connectivité d'entreprise. NantWorks et Digital Alpha Advisors figurent parmi les investisseurs de PacketFabric. Pour plus d'informations, consultez : www.packetfabric.com .

À propos de Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC est une société de placement axée sur l'infrastructure et les services numériques requis par l'économie numérique, avec un actif total sous gestion de plus de 1,5 G$. La société a conclu un accord de collaboration stratégique avec Cisco Systems, Inc. et est partenaire d'autres grandes entreprises de la Silicon Valley. Digital Alpha estime qu'il est le premier cabinet axé sur les investissements de capital-investissement dans les opportunités de croissance importantes requises pour soutenir l'économie numérique, y compris l'Internet des objets (IoT), les réseaux à large bande de nouvelle génération, et des solutions de gestion des données et de communication d'entreprise. Digital Alpha a été fondée en 2017 par Rick Shrotri, ancien responsable de l'équipe des fonds mondiaux d'infrastructure (FPG) chez Cisco, et a fermé son dernier fonds ? Digital Alpha Fund II, LP ? au début de l'année 2021. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : www.digitalalpha.net .

