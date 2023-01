Fusion de BDO avec FL Fuller Landau S.E.N.C.R.L. au Québec





TORONTO, le 12 janv. 2023 /CNW/ - BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« BDO »), l'un des plus importants cabinets de comptabilité et de services-conseils au Canada, a le plaisir d'annoncer sa fusion avec FL Fuller Landau S.E.N.C.R.L. (« FL Fuller Landau »), le 1er janvier 2023. La fusion augmentera la taille de l'équipe de BDO au Québec et consolidera la position du cabinet à titre de chef de file en matière de services professionnels au sein du marché.

Fondé en 1963, FL Fuller Landau est un cabinet de services professionnels axé sur la prestation de services aux entreprises familiales. L'équipe propose des services-conseils en matière de comptabilité et de fiscalité, y compris en gestion des personnes et de la culture par l'entremise de sa division Pvisio. De plus, Le Groupe Fuller Landau possède une vaste expérience en insolvabilité, en évaluation d'entreprises et en ingénierie financière.

« Notre fusion avec FL Fuller Landau consolide davantage la position de BDO à titre de chef de file au Québec en matière de prestation de services auprès des entreprises axées sur l'entrepreneuriat », affirme Mina Farinacci, CPA, associée directrice du bureau de BDO à Montréal. « Avec l'ajout de seize associés et de plus de quatre-vingt-dix professionnels à notre équipe, nous offrirons à nos gens et à nos clients une vaste expertise locale ainsi qu'une expérience exceptionnelle fondée sur une culture commune d'excellence. »

« En fusionnant avec BDO, nous nous joignons à une imposante équipe de professionnels partageant les mêmes idées et la même passion que nous, soit d'aider les entreprises à réussir », indique Michael Newton,FCPA, associé directeur de FL Fuller Landau. « Nous nous réjouissons à l'idée d'accroître nos services et nos capacités en tant qu'équipe recomposée dans le but d'aider nos clients à répondre à leurs besoins commerciaux changeants au Québec et à l'étranger. »

