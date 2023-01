Aptum renforce sa position de fournisseur de services gérés multinuages hybrides avec l'acquisition de la société montréalaise CloudOps, un chef de file reconnu dans la fourniture des services AWS, Google et orchestrateur du cloud à la périphérie





Aptum, un fournisseur de services gérés hybrides multinuages, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de CloudOps, une entreprise d'infonuagique offrant des services-conseils, des services gérés et des logiciels. Établie à Montréal, au Canada, elle est axée sur le logiciel libre, les plateformes en nuage natif, la mise en réseau et le DevOps. Cette acquisition stratégique permettra à Aptum de proposer des solutions et des services multinuages hybrides complets, y compris des services avancés de migration vers le nuage et de DevOps, à ses clients dans 43 pays.

Depuis 2005, CloudOps est passée d'une boutique de services gérés d'exploitation à un chef de file en matière d'infonuagique, de réseaux en nuage et de solutions de DevOps. Aptum a l'intention de conserver une unité CloudOps distincte au sein de son groupe et de combiner certaines équipes, notamment les services-conseils, les services de soutien et le DevOps, afin de fournir aux clients des solutions et des services renforcés et rationalisés.

« Ces trois dernières années, dans le cadre de notre transformation, Aptum n'a manqué aucune occasion d'offrir de nouveaux produits et de nouveaux modèles de prestation de services afin de proposer les meilleures solutions multinuages hybrides », a déclaré Susan Bowen, présidente et chef de la direction du Groupe Aptum. « Nous sommes ravis d'accueillir la talentueuse équipe de CloudOps et son portefeuille de services au sein de la grande famille Aptum. Cette opération stratégique renforcera notre capacité à servir nos clients à l'aide de solutions telles que des services de DevOps et des services avancés de migration vers le nuage, offrant de véritables solutions et services multinuages hybrides à chaque étape de leur transformation numérique. »

Les équipes de direction et les employés de CloudOps seront unies à Aptum; le siège social de l'entreprise demeurera à Montréal.

« Durant ces deux dernières années de collaboration avec Aptum pour offrir des services gérés de DevOps, nous avons uni nos forces afin d'aider les clients à accélérer leur ingénierie de plateforme d'applications et leur excellence opérationnelle dans le nuage », a déclaré Ian Rae, fondateur et chef de la direction de CloudOps, qui se joindra à l'équipe de direction d'Aptum au poste de président et chef de la direction de CloudOps et CloudMC. « Aptum a investi massivement dans ses activités d'assurance des affaires et de services-conseils en infonuagique. Nous sommes ravis de faire partie de l'organisation et de pouvoir profiter de ses services mondiaux de vente, de marketing et de soutien. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider davantage de clients dans une large gamme de secteurs pour leur permettre d'être maîtres de leur destin dans le nuageMC et de tirer parti de la valeur réelle des solutions infonuagiques pour leurs entreprises. »

CloudMC, une plateforme d'orchestration périphérique modulaire et extensible basée sur l'API, permettra à Aptum de renforcer son portail de gestion de nuage hybride. Cela accélérera le développement actuel d'une interface unifiée pour la gestion des charges de travail multinuages hybrides.

De plus, la fusion des ressources des deux sociétés augmentera les possibilités de produits dans de nombreux secteurs en plus des télécommunications, notamment dans les technologies et les services aux entreprises, les médias et les communications, le commerce de détail, les services financiers, la fabrication, l'énergie et les services publics, l'hébergement, l'éducation et le transport, entre autres. Cette acquisition renforcera l'approche indépendante du fournisseur d'Aptum, ainsi que ses solutions et ses services au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni dans de nombreux nuages tels qu'Azure (Aptum a récemment obtenu la certification Microsoft Azure Expert MSP), AWS, Google, Hypertec Cloud et Cox Edge.

L'opération a été conclue le 5 janvier 2023. Les modalités de l'entente ne seront pas divulguées.

À propos de CloudOps

CloudOps est une entreprise d'infonuagique offrant des services-conseils, des services gérés et des logiciels. Nous sommes axés sur le logiciel libre, les plateformes en nuage natif, la mise en réseau et le DevOps. CloudOps s'associe à des clients avant-gardistes pour les aider à devenir maîtres de leur destin dans le nuageMC en concevant et en exploitant des plateformes infonuagiques de manière à atteindre leurs objectifs commerciaux en évolution et maintenir leur succès opérationnel à long terme. La société se concentre principalement sur les télécommunications, les services publics, les services financiers, les grandes entreprises, les logiciels, les médias, les soins de santé et les organismes du secteur public. CloudOps est une société du portefeuille d'Aptum Technologies, un fournisseur de services gérés multinuages hybrides et de services-conseils axé sur l'obtention de résultats commerciaux concrets. Pour en savoir plus, consultez https://www.cloudops.com/fr/ et communiquez avec nous sur LinkedIn ou Twitter.

À propos d'Aptum

Aptum est un fournisseur de services gérés de multi-cloud hybride qui propose des solutions cloud complexes et performantes et qui est doté d'un réseau sécurisé intégré. À l'aide de sa démarche de Data As InfrastructureMC, Aptum résout les problèmes technologiques complexes grâce à des solutions complètes et des options adaptées qui produisent des résultats commerciaux tangibles et rentabilisent au mieux les investissements technologiques de ses clients. Les solutions de cloud et de réseau mondial d'Aptum reposent sur des services gérés et professionnels assurés par des experts. Cette large sélection de solutions hautement adaptables est offerte dans de nombreux pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Europe ainsi qu'au Royaume-Uni. Aptum est une société de portefeuille détenue par DigitalBridge, une société d'investissement mondiale qui se consacre aux débouchés stratégiques dans le domaine de l'infrastructure numérique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.aptum.com.

Communiquez avec Aptum



