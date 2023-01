Valiantys déploie sa stratégie pour renforcer sa position en Europe avec l'acquisition de l'activité de conseil Atlassian de kreuzwerker





Paris et Berlin, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Valiantys a annoncé aujourd'hui son développement en Allemagne via l'acquisition de l'activité de conseil Atlassian de kreuzwerker.

kreuzwerker est l'un des principaux Platinum Solution Partners d'Atlassian sur le marché allemand, et a été le premier à obtenir les spécialisations ITSM et Cloud. Il a récemment été reconnu comme « Partenaire Atlassian de l'année 2021 » dans la catégorie « Expérience Client ».

Valiantys a déjà renforcé sa position de leader en tant que partenaire mondial d'Atlassian grâce aux récentes acquisitions d'Addteq et Expium. Valiantys bénéficie d'une présence significative en Europe et en Amérique du Nord, avec l'ambition de poursuivre la croissance de ses équipes.

Ce rapprochement permettra de rassembler les opérations mondiales de Valiantys, ainsi que son expertise approfondie des transformations Agile at Scale et des services managés, grâce à la forte présence de kreuzwerker sur le marché allemand dans le secteur de l'Enterprise Service Management.

« La région DACH est absolument stratégique pour l'avenir de Valiantys, et constitue l'un des marchés les plus importants d'Atlassian » a déclaré Lucas Dussurget, PDG de Valiantys. « L'équipe de kreuzwerker est d'envergure internationale et nous sommes très heureux de la voir rejoindre notre équipe suisse pour faire de Valiantys un partenaire leader de solutions Atlassian dans la région DACH1. »

« Nous sommes ravis de rejoindre Valiantys. Grâce à leur soutien et à leurs capacités existantes, nous serons en mesure de servir encore mieux nos clients DACH avec une présence mondiale ainsi qu'un accès à des spécialistes des migrations Cloud, de l'ITSM, de l'Agile at Scale et du Work Management, » a déclaré Tilman Muerle, Directeur Général Atlassian, kreuzwerker. « En Valiantys, nous avons trouvé une entreprise pleinement alignée sur nos valeurs, et notre engagement dans la réalisation de transformations ambitieuses à l'aide des solutions Atlassian. »

« L'acquisition des services de conseil Atlassian de kreuzwerker par Valiantys est une étape importante dans leur stratégie EMEA, » a déclaré Cameron Deatsch, Chief Revenue Office chez Atlassian. « Les efforts combinés de ces partenaires permettront à davantage de clients de la région DACH d'exploiter tout le potentiel du travail en équipe. »

Cette acquisition sera rendue possible par l'investissement et le soutien opérationnel de :

Keensight Capital, l'un des principaux fonds de capital-investissement dédiés aux investissements paneuropéens de Growth Buyout 2 , et actionnaire majoritaire de Valiantys.

, et actionnaire majoritaire de Valiantys. Tercera, une société de capital-investissement spécialisée dans les services professionnels cloud, a réalisé un investissement minoritaire avec un objectif spécifique d'expansion sur le continent américain et dans d'autres régions clés.

A propos de Valiantys

Valiantys est une société mondiale leader dans le conseil et les services Atlassian. La société accélère la transformation des entreprises en numérisant les processus, en modernisant le travail d'équipe, et en utilisant les meilleures méthodes et outils agiles. Son expertise technique Atlassian est inégalée et Valiantys accompagne ses clients sur l'ensemble des projets sur ces plateformes. En tant que partenaire spécialisé reconnu en matière d' « Agile at Scale », d'ITSM et de Cloud, Valiantys aide les organisations à accélérer le time to value avec des implémentations d'Agile at Scale, de Cloud et d'ITSM. Parce que le travail d'équipe ne se limite pas aux outils, la société comble le fossé entre les applications et les pratiques stratégiques telles que SAFe® et ITIL. Au cours des 15 dernières années, Valiantys a accompagné plus de 5000 clients pour atteindre les résultats commerciaux souhaités en réduisant le time to value, grâce à une meilleure collaboration entre les équipes. Vous trouverez de plus amples informations sur Valiantys à l'adresse suivante : https://valiantys.com/.

A propos de Kreuzwerker

kreuzwerker est une société de conseil en logiciels full-stack fondée en 2010. La société est un partenaire de conseil avancé AWS APN depuis 2013 et a été le premier partenaire APN dans le DACH à obtenir la compétence DevOps AWS APN. Les experts de kreuzwerker ont intégré le développement de logiciels natifs du cloud dans des environnements de startups, de PME et d'entreprises pour des centaines de clients, y compris des industries hautement réglementées.

Vous trouverez de plus amples informations sur kreuzwerker à l'adresse https://www.kreuzwerker.de.

1 Allemagne, Autriche, Suisse

2 Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de croissance organique, des stratégies d'acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.

