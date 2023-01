Le programme de dons d'organes Gift of Life : un leader national depuis 15 ans





Le personnel de Gift of Life, sa communauté et ses partenaires hospitaliers continuent fièrement de sauver des vies ensemble

PHILADELPHIE, 10 janvier 2023 PRNewswire/ -- Le programme Gift of Life reste en tête des dons d'organes pour sauver des vies aux États-Unis depuis 15 années consécutives grâce à son personnel dévoué, ses partenaires hospitaliers et la générosité de sa communauté. En 2022, Gift of Life a coordonné le plus grand nombre de donneurs d'organes et le plus grand nombre d'organes à transplanter parmi les 57 organismes de collecte d'organes (OPO) que compte le pays.

Gift of Life est en tête du pays dans les domaines suivants :

Le plus grand nombre de donneurs d'organes ? pour avoir sauvé des vies en coordonnant des dons provenant de 690 donneurs d'organes en 2022, et le plus grand nombre de donneurs aux États-Unis pour chaque année depuis 2008.

Le plus grand nombre d'organes transplantés – ces dons ont permis de réaliser 1 744 transplantations, soit le plus grand nombre de transplantations aux États-Unis en 2022.

Le plus grand nombre de reins transplantés dans l'histoire des États-Unis – pour avoir coordonné le don de 1 017 reins à transplanter conformément aux initiatives de l'Agence Fédérale du département américain de la Santé et des Services sociaux (CMS) et du Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (HRSA), qui visent à améliorer l'utilisation et l'accès aux reins donnés. Les reins sont l'organe dont la majorité des patients inscrits sur la liste d'attente nationale a besoin.

Le plus grand contributeur au palier atteint par les États-Unis d'un million de transplantations réalisées : la communauté Gift of Life a contribué à ce palier historique en fournissant le plus grand nombre d'organes à transplanter de toutes les régions du pays.

Basé à Philadelphie, le programme de dons d'organes Gift of Life est l'OPO désigné par le gouvernement fédéral qui dessert la moitié est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware. Le taux annuel de don d'organes de Gift of Life, qui est de 61 donneurs par million d'habitants, est l'un des plus élevés au monde.

« Notre communauté, qui est remplie de familles d'une générosité incroyable, est soutenue par la meilleure équipe au monde en matière de dons d'organes qui travaille en partenariat étroit avec les hôpitaux de notre région. Ensemble, nous avons réussi à coordonner le plus grand nombre de donneurs héroïques aux États-Unis chaque année pendant 15 années consécutives, ce qui est remarquable », s'est réjoui Richard Hasz , président et directeur général du programme Gift of Life, de la Transplant Foundation et de la Gift of Life Howie's House.

M. Hasz a ensuite ajouté que « Notre engagement envers chaque personne inscrite sur la liste d'attente pour une transplantation, soit plus de 5 000 personnes rien que dans notre région, est inébranlable. Le personnel solide et dévoué de Gift of Life travaille sans relâche pour sauver des vies au quotidien. En près de 50 ans d'existence, nous avons changé la vie de plus de deux millions de personnes grâce aux dons d'organes et de tissus. Nous continuerons à innover et à nous efforcer de parvenir au jour où aucune personne ayant besoin d'une transplantation ne perdra la vie en l'attendant. »

Victoria Burns, infirmière diplômée, CPTC et CT, a mis ses vastes compétences en soins infirmiers et en communication au service de Gift of Life en tant que coordonnatrice des transplantations pendant plus de 14 ans. « Le travail de coordination des dons est sophistiqué et très gratifiant », a-t-elle expliqué.

« Le travail que nous accomplissons chaque jour fait la différence entre la vie et la mort pour un patient sur liste d'attente, et peut apporter du réconfort à une famille confrontée à une perte aux effets dévastateurs. Les familles des donneurs nous disent à quel point il est important que le dernier acte de leur proche ait permis de sauver des vies. C'est quelque chose d'incroyablement puissant », a-t-elle déclaré. Apprenez-en plus sur ce travail salvateur.

Rafiah Cheeks est né avec un foie défaillant qui affectait toutes les parties de son corps. Une greffe salvatrice lui a permis de grandir, de profiter pleinement de la vie et de participer en tant qu'athlète aux Transplant Games of America de Donate Life. Rafiah a gagné de nombreuses médailles, dont les plus récentes lors de l'édition 2022 des Transplant Games, mais il est encore plus fier de l'héritage de donneuse héroïque laissé par sa mère. Vous pouvez lire son histoire inspirante ici .

En 2022, Gift of Life a recueilli auprès de 2 437 donneurs des tissus qui amélioreront la qualité de vie des receveurs, dont 1 348 dons de tissus musculo-squelettiques et 1 974 dons de cornées. Ces dons précieux peuvent bénéficier à plus de 135 000 personnes, avec des dons de tissus osseux pour les blessures orthopédiques et sportives, des dons de peau pour guérir les grands brûlés et pour la chirurgie reconstructive, des dons de valves cardiaques pour réparer des anomalies potentiellement mortelles et des dons de cornées pour redonner la vue.

Les experts en dons d'organes de Gift of Life collaborent avec 126 hôpitaux de soins aigus et 13 centres de transplantation. « Offrir aux familles la possibilité de donner la vie après le décès d'un proche nécessite un partenariat spécial. Les équipes de Gift of Life et de soins intensifs en milieu hospitalier apportent beaucoup de sensibilité et de compétences à leur mission commune de soins aux donneurs et de soutien aux familles de ces derniers. Le processus complexe qui va du don à la transplantation est véritablement un travail d'équipe et un hommage à nos soignants cliniques, qui savent à quel point chaque organe est précieux pour sauver la vie d'une personne », a déclaré Christine Radolovic, MS, BSN, RN , et directrice des services cliniques de Gift of Life.

Une transplantation a sauvé Sean Devine, un docteur en médecine (MD) qui, en tant que médecin d'une unité de soins intensifs en première ligne de la pandémie, a contracté la COVID-19 et subi des dommages irréparables à ses poumons.

« L'impact du don d'organes sur la vie des gens est profond. Notre région a la chance de compter des familles altruistes qui approuvent le don d'organes, et des champions du don dans chaque hôpital qui sont fiers de travailler en étroite collaboration avec l'équipe exceptionnelle de Gift of Life », a déclaré le Dr Devine, pneumologue au centre médical Geisinger.

Gift of Life aide les familles des donneurs à surmonter leur chagrin grâce à des conseils et à des programmes spéciaux comme ses Célébrations annuelles de la vie et de l'héritage, qui rendent hommage à l'héroïsme des donneurs et à leurs familles. Cliquez ici pour assister à la cérémonie virtuelle de cette année .

« Nous sommes honorés de servir une communauté d'une bonté aussi extraordinaire, qui est en tête du pays en matière de dons d'organes pour sauver des vies chaque année depuis 2008. Nous demandons à chacun de contribuer à combler le fossé entre les organes disponibles pour la transplantation et les plus de 100 000 enfants et adultes du pays qui attendent désespérément de recevoir un don d'organe. Chacun de nous peut devenir un héros en s'inscrivant sur la liste des donneurs », a déclaré Jan L. Weinstock, Esq. , directeur administratif et avocat général. Dix-sept patients meurent chaque jour aux États-Unis en attendant un don. Il suffit de moins d'une minute pour s'inscrire et sauver des vies. Pour en savoir plus ou vous inscrire, rendez-vous sur donors1.org .

L'un des donneurs héroïques de 2022 était Mackenzie Rose, une petite fille énergique âgée de sept ans qui a sauvé la vie d'un ami de la famille et d'une autre personne grâce au don d'organes. Regardez son histoire .

Un leader en matière d'innovation et d'éducation

Le personnel de Gift of Life est reconnu dans le monde entier pour son expertise, son innovation et son leadership dans le domaine des dons d'organes et de la transplantation. Les temps forts de 2022 :

L'ouverture du centre de soins Gift of Life pour les donneurs d'organes à l'hôpital de l'université de Pennsylvanie à Philadelphie, la première unité de soins intensifs du nord-est des États-Unis exclusivement dédiée aux donneurs d'organes décédés . Apprenez-en plus sur les avantages majeurs offerts par ce centre à la pointe de la technologie .





Faire office de leader des OPO lors d'une initiative nationale inédite, la « Kidney Collaborative » ( Collectif d'apprentissage sur les choix de traitement des maladies rénales terminales ) du CMS et du HRSA, qui vise à augmenter le nombre de reins disponibles pour les transplantations en partageant des pratiques hautement efficaces entre les hôpitaux de soins aigus, les OPO et les centres de transplantation.





) du CMS et du HRSA, qui vise à augmenter le nombre de reins disponibles pour les transplantations en partageant des pratiques hautement efficaces entre les hôpitaux de soins aigus, les OPO et les centres de transplantation. L'élargissement du partenariat de Gift of Life avec les hôpitaux et les entreprises technologiques pour mettre en oeuvre des innovations entraînant un processus de don d'organes plus rapide et plus rationalisé. Voici deux exemples :

Accélération du transfert d'informations médicales essentielles grâce à l'utilisation d'un logiciel personnalisé qui importe électroniquement et en toute sécurité les données cliniques des donneurs, garantissant ainsi leur exactitude et permettant aux coordinateurs de se concentrer davantage sur la gestion des donneurs et l'attribution des organes. Cliquez ici pour obtenir plus de détails.

pour obtenir plus de détails.

Ajout d'un système de suivi GPS ultramoderne permettant un transport rapide et une livraison réussie des précieux organes destinés à la transplantation.





Partager les meilleures pratiques et recherches avec le personnel en publiant des articles scientifiques et en effectuant des présentations avec les principales organisations professionnelles dans ce domaine, telles que :

La American Society of Transplant Surgeons (Société américaine des chirurgiens transplanteurs)



La American Society of Transplant Physicians (Société américaine des médecins transplanteurs)



La Society for Critical Care Medicine (Société de médecine des soins critiques)



The Transplantation Society

Transplantation Society

L'AOPO (l'Association des organismes de collecte d'organes)



La NATCO (l'Organisation des professionnels du don et de la transplantation)

L'institut Gift of Life est un centre international de formation pour les professionnels du don d'organes et de tissus, fondé sur l'expérience du programme de dons d'organes Gift of Life. Les ressources complètes et interdisciplinaires de l'Institut, conçues pour améliorer les résultats des dons, comprennent un apprentissage basé sur les compétences, une formation continue, des recherches collaboratives et des services de conseil. Depuis sa création en 2004, l'Institut a animé plus de 579 ateliers avec 57 OPO et de nombreuses banques de tissus, formant plus de 13 400 professionnels venus des quatre coins des États-Unis et de 33 pays du monde entier. L'Institut a offert une formation à plus de 1 225 participants en 2022.

Le Transplant Pregnancy Registry International (Registre international des grossesses après transplantation, TPRI) est la seule étude au monde à suivre les effets d'une grossesse sur les personnes transplantées et les effets des médicaments immunosuppresseurs sur la fertilité et la grossesse. Par le passé, de nombreuses personnes transplantées ont été averties de ne pas tenter de grossesse. Grâce à plus de 32 ans de recherches spécialisées, le TPRI a contribué à fournir aux receveurs d'organes des informations fondées sur des données scientifiques pour leur permettre de devenir parents après une transplantation.

Depuis sa création en 1991, l'équipe du TPRI et ses collaborateurs ont suivi 3 062 parents et 5 326 grossesses, fêté la naissance de plus de 250 petits-enfants, présenté des informations lors de 545 forums universitaires et rédigé plus de 300 articles dont 83 évaluations par des pairs. Leur travail éclaire les directives de traitement, l'éducation des soignants et l'orientation des receveurs dans le monde entier.

Le mois de novembre 2022 a vu la réunion de deux participantes au TPRI qui se sont liées d'amitié en recevant une greffe de foie salvatrice alors qu'elles étaient des enfants en bas âge, et qui possèdent maintenant elles-mêmes des enfants en bonne santé. Apprenez-en plus sur l'histoire touchante de Kate et Anna .

La Transplant Fondation , qui soutient le programme de dons d'organes Gift of Life, mène des recherches et des formations pour faire progresser le don d'organe et la transplantation dans le monde entier. En plus de ces programmes, la Fondation fournit des subventions pour financer l'innovation, la qualité et la sécurité par la recherche scientifique, des interventions sociales et comportementales ou des approches alternatives aux processus et protocoles existants. La Transplant Foundation a financé plus de 22 initiatives de recherche au cours des dernières années.

En 2022, la Transplant Foundation a financé un programme novateur visant à inciter de jeunes étudiants d'origines variées à explorer des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, des mathématiques et de l'ingénierie (STEM). Le programme inaugural ID-STEM (Increasing Diversity in STEM, « Augmenter la diversité dans les STEM ») du centre médical Crozer-Chester à Chester, en Pennsylvanie, a été fondé par Thomas Butler, docteur en médecine et chirurgien transplanteur. Ce programme est le premier dans son genre au sein de notre région et seulement la deuxième opportunité de ce type offerte aux étudiants issus de minorités au niveau national. Découvrez-en plus en visionnant cette vidéo .

La Transplant Foundation soutient également le Camp Jeremy , un camp d'été amusant et bienveillant destiné aux jeunes receveurs d'organes et à leurs frères et soeurs. Le Camp Jeremy s'est développé pour inclure une version hivernale virtuelle, d'une durée d'un jour, comprenant des jeux, des projets artistiques et des expériences scientifiques.

La Transplant Foundation contribue au soutien des receveurs d'organes, des donneurs vivants et des familles de donneurs en tant que membre de la Team Philadelphia lors des Transplant Games of America de Donate Life. Les athlètes de la « Team Philly » ont gagné 58 médailles dont 36 d'or, 16 d'argent et 6 de bronze lors de l'édition 2022 des Transplant Games à San Diego. Apprenez-en plus en regardant cette vidéo soulignant les temps forts de l'événement .

Le Donor Dash annuel de Gift of Life soutient la Transplant Foundation en collectant des fonds et en sensibilisant le public au besoin crucial de donneurs d'organes et de tissus. Le Donor Dash a célébré son 25ème anniversaire en avril 2022 (le mois national du don d'organes aux USA). Plus d'un quart de million de personnes ont participé au Dash depuis sa création. Vivez l'engouement autour du Dash grâce à cette vidéo résumant les temps forts de l'événement .

Un nouveau nom, une même mission : offrir un foyer aux patients transplantés et à leurs familles

En 2022, un havre de réconfort, d'espoir et de guérison pour des milliers de patients transplantés et leurs familles a été rebaptisé du nom de son fondateur visionnaire après plus d'une décennie d'existence. La Maison familiale Gift of Life est devenue la Gift of Life Howie's House en hommage à Howard M. Nathan, qui est maintenant le directeur exécutif de la Transplant Foundation après avoir été président et directeur général du programme Gift of Life pendant 38 ans.

Cette maison compte 32 chambres chaleureuses et accueillantes, offrant un hébergement temporaire et abordable et des services d'assistance professionnelle aux familles se rendant à Philadelphie pour une transplantation vitale à destination d'un proche. La Howie's House est la première maison d'accueil hospitalière aux États-Unis fondée par une organisation de collecte d'organes desservant plusieurs centres de transplantation.

Elle a fourni l'équivalent de 85 430 nuitées de nourriture, d'hébergement et de services de soutien depuis son ouverture et, conformément à sa mission, elle a mis en oeuvre de nombreux protocoles de sécurité pour pouvoir rester ouverte tout au long de la pandémie. Grâce au soutien de la communauté, cet établissement a accueilli 153 351 invités et servi plus de 306 702 repas.

La série de webinaires et les groupes de soutien virtuels de la Howie's House à destination des patients transplantés et des soignants fournissent des informations gratuites et essentielles sur un large éventail de sujets, allant de la compréhension du processus de liste d'attente au rétablissement, en passant par la médication et la santé mentale. En 2022, 2 200 participants venus de la plupart des États américains et de multiples pays ont assisté à ces programmes .

L'engagement envers notre communauté

L'engagement de Gift of Life à soutenir les patients transplantés, leurs soignants et leurs familles tout au long de leur parcours s'étend au-delà de la Howie's House et comprend des subventions pour aider ceux recevant des soins dans les centres de transplantation situés dans sa zone de couverture. Grâce à diverses initiatives visant à soutenir les patients transplantés et leurs familles, Gift of Life a fourni plus de 12 millions de dollars en soins subventionnés au cours des 11 dernières années.

Le travail de Gift of Life ne serait pas possible sans plusieurs centaines de bénévoles qui fournissent de la nourriture et des services aux invités, aident à éduquer le public et soutiennent notre mission salvatrice. Apprenez-en plus sur la manière de devenir un ambassadeur de Gift of Life et lisez le récit inspirant de Tom Gano, père d'un donneur, qui a éduqué plus de 300 000 élèves à propos de l'importance du don d'organes et de tissus.

À propos du programme de dons d'organes Gift of Life

Le programme de don d'organes Gift of Life est un organisme à but non lucratif dédié à la collecte d'organes et désigné par le gouvernement fédéral, qui travaille avec 126 hôpitaux de soins aigus et 13 centres de transplantation pour servir 11,3 millions de personnes dans la moitié est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware. Grâce à sa communauté bienveillante, Gift of Life a pu, au cours des 15 dernières années, coordonner le plus grand nombre de donneurs d'organes aux États-Unis. Son taux de dons annuel, qui s'élevait dernièrement à 61 donneurs d'organes par million d'habitants, est l'un des plus élevés au monde. Depuis 1974, Gift of Life a coordonné plus de 58 000 organes destinés à la transplantation, et plus de deux millions de greffes de tissus ont été réalisées grâce à la générosité des donneurs et de leurs familles. Un seul donneur d'organes peut sauver la vie de huit personnes, tandis qu'un donneur de tissus peut améliorer la vie de plus de 100 personnes. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, rendez-vous sur donors1.org .

