Le premier ministre du Japon, Kishida Fumio, effectuera une visite au Canada

OTTAWA, ON, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le premier ministre du Japon, Kishida Fumio, effectuera une visite à Ottawa le 12 janvier 2023. Il s'agira de la première visite bilatérale au Canada du premier ministre Kishida depuis son entrée en fonction, en octobre 2021.

Le premier ministre Trudeau et le premier ministre Kishida tiendront une rencontre durant laquelle ils discuteront des priorités du Japon pour sa prochaine présidence du G7. Ils poursuivront également leur coopération sur les valeurs communes du Canada et du Japon, notamment notre vision d'une région indopacifique libre et ouverte ainsi que les efforts déployés pour stimuler davantage le commerce bilatéral, l'investissement et l'innovation afin de faire croître nos économies au profit des gens des deux pays.

Le Canada et le Japon sont d'importants partenaires, à l'échelle mondiale comme dans la région indopacifique. Au cours de leur rencontre, les deux dirigeants poursuivront leur collaboration pour faire croître nos économies, créer de bons emplois dans les deux pays, et améliorer la sécurité régionale, notamment dans le cadre de la Stratégie pour l'Indopacifique, que le Canada a récemment annoncée, et de la stratégie de sécurité nationale du Japon. Ces discussions permettront d'explorer des moyens pour le Canada et le Japon de concrétiser des priorités communes dans une série de domaines, qu'il s'agisse du libre-échange, de la sécurité énergétique ou du maintien et de la consolidation de la paix.

Les dirigeants discuteront également de l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie et continueront à travailler ensemble afin de soutenir le gouvernement et la population de l'Ukraine.

« Le Canada et le Japon entretiennent une profonde amitié qui repose sur des décennies de coopération et qui est ancrée dans nos valeurs communes et dans les liens étroits qui unissent nos populations. Sur les plans du commerce, de l'innovation et de l'investissement, nous profitons d'une solide relation soutenue par l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui favorise la réussite des entreprises et des travailleurs de nos deux pays depuis 2018. J'ai hâte d'accueillir le premier ministre Kishida au Canada pour resserrer encore davantage notre collaboration et obtenir des résultats pour les citoyens du Canada et du Japon. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Japon a entrepris son mandat à la présidence du G7 en 2023.

a entrepris son mandat à la présidence du G7 en 2023. Le Japon est la troisième plus importante économie nationale du monde, l'un des plus importants partenaires économiques et commerciaux du Canada, et le plus important partenaire bilatéral du Canada au chapitre des investissements étrangers directs en Asie.

est la troisième plus importante économie nationale du monde, l'un des plus importants partenaires économiques et commerciaux du Canada, et le plus important partenaire bilatéral du Canada au chapitre des investissements étrangers directs en Asie. En 2021, les exportations canadiennes de marchandises vers le Japon totalisaient 14,5 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance du Japon s'élevaient à 15,5 milliards de dollars. Les produits agricoles, l'énergie, les minéraux et les produits forestiers figurent parmi les principales exportations du Canada vers le Japon.

Le Canada et le Japon entretiennent une longue tradition de relations diplomatiques qui remonte à 1928, année où le Japon a ouvert une mission diplomatique à Ottawa . Le Canada a inauguré sa mission diplomatique au Japon à Tokyo le 21 mai 1929, officialisant ainsi nos relations diplomatiques bilatérales complètes.

et le Japon entretiennent une longue tradition de relations diplomatiques qui remonte à 1928, année où le Japon a ouvert une mission diplomatique à . a inauguré sa mission diplomatique au Japon à le 21 mai 1929, officialisant ainsi nos relations diplomatiques bilatérales complètes. La Stratégie du Canada pour l'Indopacifique permettra au Canada de promouvoir et de défendre ses intérêts en favorisant une région plus sûre, prospère, inclusive et durable, tout en protégeant la sécurité nationale et économique du Canada au pays et à l'étranger.

En mai 2021, les ministres des Affaires étrangères du Canada et du Japon ont convenu de six priorités communes pour veiller à ce que la région indopacifique soit libre et ouverte. Il s'agit de la primauté du droit, des opérations de maintien et de consolidation de la paix, de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, de la sécurité énergétique, de la sécurité sanitaire et de la réponse à la COVID-19, de la promotion du libre-échange et de la mise en oeuvre d'accords commerciaux, ainsi que de l'environnement et des changements climatiques. La mise en oeuvre des six priorités communes se déroule selon un Plan d'action détaillé annoncé en octobre 2022.

L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) prévoit l'élimination ou la réduction des droits de douane sur la plupart des principales exportations canadiennes vers le Japon, y compris les produits agricoles et agroalimentaires, les produits de la mer, les produits forestiers, ainsi que les métaux et les minéraux. Le PTPGP démontre la volonté commune du Canada et du Japon de promouvoir les principes d'un système commercial efficace, ouvert, inclusif et fondé sur des règles.

Plus de 99 000 personnes d'origine japonaise résident au Canada (selon le recensement de 2021) et , avant la pandémie de COVID-19, environ 600 000 voyageurs japonais et canadiens se rendaient chaque année dans le pays de l'autre.

