Avis de consultation publique pour le projet Marban Ingénierie





TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

VAL-D'OR, QC, le 4 janv. 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société »), conformément à l'article 31.3.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), annonce le début de l'évaluation environnementale du projet Marban Ingénierie et émet un avis de consultation publique de projet déposé au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Minière O3 est un explorateur aurifère et développeur minier en voie de produire de l'or. Son projet minier Marban est situé à environ 15 km au nord-ouest de Val-d'Or, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le projet minier aurifère Marban inclut l'exploitation d'une mine à ciel ouvert d'une durée de vie de 10 ans incluant deux (2) fosses principales et quatre (4) fosses secondaires, la mise en place d'infrastructures de surface dédiées au transport de minerai et du stérile, l'implantation d'une usine de traitement du minerai, les aires d'accumulation de stériles miniers, de résidus miniers et de mort-terrain, l'implantation d'infrastructures connexes (alimentation électrique, télécommunications, chauffage, ventilation, traitement des eaux, etc.), la déviation d'une route existante et la création d'une nouvelle voie d'accès au projet à partir de la route 117, la déviation d'un ruisseau s'écoulant actuellement au-dessus des gisements visés par le projet et la production d'un plan de réhabilitation du site à appliquer à la fin des activités d'exploitation.

Pour plus d'information, le public peut consulter l'avis de projet déposé par son initiateur au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs lequel contient, notamment, une description du projet ainsi que du site visé, de même qu'une description des principaux enjeux identifiés et des impacts anticipés sur le milieu récepteur.

L'avis de projet de même que la directive du ministre relative à la réalisation de l'étude d'impact du projet sont accessibles pour consultation dans le registre public des projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, au lien suivant : Registre des évaluations environnementales ou à l'adresse : ree.environnement.gouv.qc.ca/index.asp

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit et au plus tard le 03 février 2023, de ses observations sur les enjeux que l'étude d'impact du projet devrait aborder. Ces observations peuvent être transmises au ministre par l'entremise du registre public à l'adresse Web ci-haut mentionnée.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus relativement au processus d'évaluation environnementale de ce projet au numéro suivant : (418) 521-3933 et sur le site Internet du ministère, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs au lien suivant : Évaluation environnementale ou à l'adresse Web suivante : environnement.gouv.qc.ca/evaluations/inter.htm

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

