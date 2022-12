Pénalité et ordonnances à l'encontre de Francis Veilleux

Le 15 décembre 2022, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a entériné un accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et Francis Veilleux. Selon les termes de cet accord, le TMF a imposé une...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Numinus Wellness Inc. Symbole TSX : NUMI.WT.B Les titres : Non Motif : En attente de radiation Heure de la suspension (HE) : 12 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre...