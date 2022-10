Grafbase a annoncé un financement de 7,3 millions de dollars pour construire la plateforme de données du futur





Premier tour de table mené par Next47, avec la participation d'Alven, Uncorrelated Ventures et d'investisseurs providentiels, dont les PDG de Vercel et Datadog et l'ex-PDG de GitHub

Grâce à ce nouveau financement, Grafbase compte redoubler d'efforts pour devenir la norme en matière de déploiement de backends rapides à l'échelle mondiale

STOCKHOLM, 25 oct. 2022 /PRNewswire/ -- Grafbase, la plateforme de données pour les développeurs, a annoncé aujourd'hui avoir levé 7,3 millions de dollars en financement total. Le nouveau tour de table de 5 millions de dollars de la société a été mené par Next47, une société mondiale de capital-risque qui investit dans des sociétés B2B définissant des catégories. Alven, Uncorrelated Ventures et un groupe d'investisseurs providentiels renommés, dont Guillermo Rauch, PDG de Vercel, Olivier Pomel, PDG de Datadog, Nat Friedman, ex-PDG de GitHub, Mathias Biilmann Christensen, PDG de Netlify, et Spencer Kimball, PDG de Cockroach Labs, ont également participé à ce tour de table.

Grâce à ce nouveau financement, Grafbase compte accélérer le développement de ses produits et doubler la taille de son équipe. Grafbase est une entreprise axée sur le travail à distance et présente en Europe et aux États-Unis et est disponible dès maintenant pour les développeurs.

La plateforme de données pour les développeurs

« Construire et déployer des backends a été complexe et chronophage pendant des années. Nous avons créé Grafbase pour rendre le déploiement de backends GraphQL transparent et extrêmement rapide. Avec Grafbase, les développeurs peuvent créer un point d'accès GraphQL avec un backend complet, comprenant l'API et la base de données. Tous les projets déployés sur Grafbase sont livrés avec une base de données sans serveur qui est intégrée de manière transparente à chaque API GraphQL. Ainsi, les projets de backend évoluent de zéro à l'entreprise, ce qui les rend rentables à n'importe quelle échelle », a déclaré Fredrik Björk, fondateur et PDG de Grafbase. « Nous sommes heureux de gagner des investisseurs aussi renommés et partageant les mêmes idées pour soutenir notre mission. »

S'attaquant au marché mondial de 13,6 milliards de dollars des bases de données en cloud et des bases de données en tant que service, Grafbase permet aux développeurs de passer de l'idée à la production en quelques secondes sans passer de temps sur l'infrastructure.

Une communauté croissante de développeurs a déjà adopté Grafbase

Depuis que Grafbase a été lancé en version bêta auprès de la communauté des développeurs au début du mois d'août, des centaines de projets ont déjà été créés et une communauté croissante s'est formée sur Discord. Certains d'entre eux, précoces, construisent déjà des backends mobiles, de commerce électronique et Jamstack.

Avant de fonder Grafbase, Fredrik Björk, d'origine suédoise (qui a commencé à coder à l'âge de 9 ans), était le directeur technique de The RealReal (Nasdaq: REAL, IPO 2019). Auparavant, il était le fondateur et le directeur technique d'Avatars United, un réseau social pour le métavers qui a été racheté par Linden Lab (créateurs de Second Life) en 2010.

Déclarations :

« Grafbase est au coeur de deux tendances puissantes : GraphQL et la construction d'applications en périphérie », a déclaré Micah Smurthwaite, partenaire chez Next47. « Il y a des millions de développeurs GraphQL et le Graph est en train de changer la façon dont les entreprises conçoivent des logiciels. Les réseaux distribués, tels que Cloudflare Workers, permettent aux développeurs de créer des applications à la périphérie, plus près de l'utilisateur final. Avec Grafbase, les développeurs peuvent créer un point de terminaison GraphQL unique avec un backend complet qui est répliqué à la périphérie, au niveau mondial. C'est très puissant et cela change la façon dont les logiciels sont construits. »

« La vitesse à laquelle l'équipe a expédié le code et les nouvelles fonctionnalités a été très impressionnante, et Fredrik a réuni une équipe de premier ordre d'une qualité que nous voyons très rarement à ce stade de développement », a déclaré Thomas Cuvelier, associé chez Alven.

« J'ai été surpris par l'ascension de GraphQL en tant que lingua franca non seulement pour l'interrogation des bases de données de graphes, mais aussi pour les intergiciels, l'intégration de systèmes, les API et vraiment toutes les interactions avec et entre les applications », a déclaré Salil Deshpande, associé général chez Uncorrelated Ventures. « Le moment était parfait pour Grafbase pour exploiter GraphQL, les services de données en cloud et les CDN standard, afin de permettre un déploiement mondial en 7 secondes, des données ainsi que des applications, qui ont des temps de réponse inférieurs à 100 ms dans le monde entier. »

À propos de Grafbase

Grafbase est une plateforme de données pour les développeurs qui accélère le déploiement backend via des API GraphQL sans serveur. Fondée par Fredrik Björk, ancien directeur technique de The RealReal et investisseur providentiel, la société a levé 7,3 millions de dollars. L'équipe de développeurs de Grafbase est répartie dans l'Union européenne et aux États-Unis et prévoit une expansion rapide au cours de l'année à venir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1928247/FredrikBjork_Grafbase_Photo.jpg

