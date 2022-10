Jabra dévoile des écouteurs professionnels sans fil compacts conçus pour le travail hybride et à distance





Les nouveaux écouteurs Evolve2, le produit de choix pour les professionnels, sont certifiés pour les applications de réunion virtuelle, dont Microsoft Teams et Zoom.

Les écouteurs Evolve2 sont dotés de la technologie MultiSensor VoiceMC et de la connectivité multipoint Bluetooth avancée pour une flexibilité accrue et des appels en déplacement de qualité professionnelle.

LOWELL, Massachusetts, 25 octobre 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Jabra, un chef de file en matière de solutions audio et bureautiques, lance les écouteurs Evolve2, le tout nouveau produit de sa série Evolve. À une époque où le travail hybride représente la norme pour la plupart des professionnels, il est important d'avoir la liberté et la souplesse de travailler de n'importe où. Les nouveaux écouteurs Evolve2 haut de gamme sont conçus pour améliorer la concentration et rehausser la collaboration pour les professionnels qui travaillent en déplacement. Les écouteurs Evolve2 sont certifiés pour les principales plateformes de réunions virtuelles, dont Microsoft Teams et Zoom, et tirent parti des dernières technologies pour réduire les bruits de fond perturbateurs et assurer la clarté des appels.

Moins de distractions

Lorsque nous travaillons de la maison, au bureau ou dans un espace public, nous sommes entourés de distractions, qu'il s'agisse du bruit de notre machine à laver qui tourne, du son d'un barista qui fait fonctionner sa machine à café ou de collègues qui bavardent en arrière-plan. Pour cette raison, les écouteurs Evolve2 sont équipés de la technologie de réduction de bruit active réglable, que les professionnels en travail hybride peuvent utiliser pour personnaliser leur expérience en fonction de leurs préférences d'écoute, bloquant les sons externes et limitant les distractions. Les écouteurs Evolve2 sont également dotés d'une fonction de mise à l'essai du scellement appelée MyFit et de SafeTonetm avec PeakStop, pour garantir une meilleure protection auditive et le scellement optimal en vue d'une meilleure expérience de réduction de bruit active personnalisée.

Une qualité d'appel accrue et des conversations claires et nettes

Plus que jamais, les employés doivent être en mesure de se faire bien entendre pendant des appels et de parler librement avec leurs collègues sans être interrompus, d'autant plus que les réunions virtuelles sont en train de devenir la norme. Alors que nous sommes nombreux à être habitués au facteur de forme des écouteurs sans fil, Jabra a mis au point les écouteurs Evolve2 pour permettre aux utilisateurs d'avoir des conversations de grande qualité grâce à la technologie MultiSensor VoiceMC de Jabra. Cette technologie repose sur une combinaison unique de quatre microphones, de capteurs de conduction osseuse et d'algorithmes avancés pour bloquer le plus possible le bruit environnant afin que les personnes participant à l'appel puissent entendent clairement l'utilisateur, contribuant ainsi à des expériences de conversation plus ciblées.

Une grande portée et une connectivité étendue pour plus de souplesse

Pour les personnes qui recherchent une connectivité stable et une mobilité accrue, les écouteurs Evolve2 offrent une longue portée sans fil, grâce à la clé électronique unique, comprise dans l'étui, qui peut être branchée sur votre ordinateur. Avec une portée sans fil allant jusqu'à 20 mètres (65 pieds), les écouteurs Evolve2 permettent aux employés de se déplacer dans leur maison ou dans des environnements de travail hybrides/éloignés sans compromettre la qualité des appels.

Certifiés pour les principales plateformes de réunions virtuelles, dont Microsoft Teams et Zoom, les écouteurs offrent 5 heures de temps de conversation et un total de 33 heures d'autonomie de la pile, y compris un étui de recharge, ce qui évite que la pile de vos écouteurs se décharge au milieu d'une réunion, une situation fâcheuse.

« Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons envie de liberté et de souplesse afin de travailler de n'importe où. En même temps, grâce à notre recherche Hybrid Ways of Working 2022, nous en avons appris davantage sur le rôle que joue la technologie dans l'amélioration du sentiment d'inclusion des employés au sein d'un environnement de travail hybride. En gardant tout cela à l'esprit, nous avons cherché avec nos nouveaux écouteurs Jabra Evolve2 à créer un produit qui assure aux utilisateurs un son de qualité professionnelle et leur donne les moyens d'avoir une image professionnelle lors de leurs déplacements », explique Holger Reisinger, vice-président principal, Jabra.

Principales caractéristiques des écouteurs Evolve2 :

Certifiés pour Microsoft Teams et les plateformes UC de pointe - pour une expérience de collaboration améliorée

- pour une expérience de collaboration améliorée Technologie MultiSensor Voice - pour assurer une performance professionnelle en matière d'appel grâce à plusieurs microphones et algorithmes Jabra visant à bloquer le bruit

- pour assurer une performance professionnelle en matière d'appel grâce à plusieurs microphones et algorithmes Jabra visant à bloquer le bruit Adaptateur USB prêt à l'emploi pour une connectivité améliorée - portée de 20 mètres (65 pieds) permettant aux utilisateurs de se déplacer librement dans leur environnement de travail

- portée de 20 mètres (65 pieds) permettant aux utilisateurs de se déplacer librement dans leur environnement de travail Connexion multipoint avancée - connexion simultanée à deux appareils

- connexion simultanée à deux appareils Réduction de bruit active réglable - pour filtrer le bruit de fond afin d'augmenter la concentration

- pour filtrer le bruit de fond afin d'augmenter la concentration Technologie HearThrough et utilisation d'un seul écouteur - pour permettre à l'utilisateur d'entendre les sons environnants à travers les écouteurs

- pour permettre à l'utilisateur d'entendre les sons environnants à travers les écouteurs Durée de vie accrue - grâce à 33 heures d'autonomie de la pile, y compris la charge sans fil et dans l'étui

- grâce à 33 heures d'autonomie de la pile, y compris la charge sans fil et dans l'étui Conception ultra-discrète - pour un confort optimal et une allure professionnelle

Les écouteurs Evolve2 seront disponibles à la fin de novembre, PDSF : 269 $. Pour en savoir plus sur les écouteurs Evolve2 de Jabra : www.jabra.com/evolve2-buds .

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous nous engageons à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et soient mieux préparés qu'ils ne l'auraient cru possible. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier au sein du Groupe GN. Ceci nous permet de créer des outils intégrés pour les centres d'appels, les bureaux et les équipes réparties, ce qui permet aux professionnels d'être plus productifs, où qu'ils soient. Nos écouteurs et casques d'écoute offrent un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias aux consommateurs. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. Le Groupe GN emploie 7 000 personnes et, en 2021, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 15,8 milliards de couronnes danoises. Les activités de GN Audio représentent 10,4 milliards de couronnes danoises. GN donne une meilleure sonorité à la vie et est coté sur le NASDAQ de Copenhague. www.jabra.com

© 2022 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

