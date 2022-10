LOGISTEC publiera ses résultats du troisième trimestre de 2022 le 3 novembre 2022 et tiendra une conférence téléphonique le 4 novembre 2022





MONTRÉAL, le 25 oct. 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX :LGT.B), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2022 après la fermeture des marchés le jeudi 3 novembre 2022. Le vendredi 4 novembre 2022, à 11 h heure normale de l'est, LOGISTEC tiendra une conférence téléphonique au cours de laquelle la chef de la direction, Madeleine Paquin, et le chef de la direction financière, Carl Delisle, discuteront de la performance de la société.

Pour écouter la conférence téléphonique et voir la présentation, veuillez vous inscrire ici.

La conférence téléphonique et la présentation seront accessibles dans la section Investisseurs du site web de LOGISTEC.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com .

