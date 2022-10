La ministre St-Onge annonce un nouveau financement pour éliminer les obstacles à la participation sportive et favoriser l'inclusion des femmes et des filles dans le sport





Les investissements du gouvernement du Canada contribueront aux efforts en cours pour améliorer l'équité des genres dans le système sportif canadien.

TORONTO, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Lorsqu'un milieu est plus inclusif et plus accessible, tout le monde y gagne. Des études récentes ont montré que plus de 90 % des filles ont diminué ou cessé leurs activités sportives pendant la pandémie de COVID-19, et que parmi elles, 1 fille sur 4 n'est pas décidée à refaire du sport.

Pour aider à renverser cette tendance, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui le renouvellement d'un appui financier de 25,3 millions de dollars sur 3 ans pour l'équité des genres dans le sport. Cet investissement permettra d'augmenter et de maintenir le nombre de femmes et de filles qui font du sport, et de poursuivre les efforts en cours pour atteindre l'objectif d'équité des genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035.

Depuis l'investissement fédéral dans les programmes d'équité des genres en 2018, plus de 17 500 athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, cadres et employés ont participé aux programmes financés. Le renouvellement de cet appui financier fera en sorte que le système sportif canadien reflète mieux la société canadienne en soutenant plus de femmes dans les postes d'entraîneuse, d'officielle et de cadre; en offrant plus d'occasions aux filles et aux femmes de faire du sport; et en améliorant la collecte de données et la recherche nécessaires à la prise de décisions. Le financement servira également à soutenir les activités qui élargissent les efforts pour inclure d'autres groupes démographiques sous-représentés dans le sport.

La ministre St-Onge a fait cette annonce à la suite d'une table ronde avec des partenaires sur l'inclusion dans le sport. Cette table ronde faisait partie d'une série de trois que la ministre a organisées cet automne. Les sujets des deux autres tables rondes étaient l'écologisation et le sport sécuritaire. Toutes trois font partie d'un processus de consultation pancanadien visant à recueillir des informations qui serviront à moderniser la Politique canadienne du sport.

Citations

« Nous voulons voir plus de filles et de femmes faire du sport, mais nous voulons aussi voir plus d'entraîneuses, plus d'officielles et plus de femmes dans des postes de direction. Cet investissement vise à rendre le sport au Canada plus inclusif et plus accessible à tous les niveaux. Nous savons que cela fera une grande différence dans le milieu sportif canadien. Mais cela fera aussi une grande différence dans nos communautés en les rendant plus fortes, plus saines et plus dynamiques. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Les faits en bref

Selon le Bulletin des enfants et des jeunes, édition 2022 de ParticipACTION, les garçons sont deux fois plus susceptibles que les filles de respecter les recommandations en matière d'activité physique. Avant d'avoir atteint 16 ans, 1 fille sur 3 aura abandonné le sport, comparativement à 1 garçon sur 10. De plus, 25 % des filles (de 6 à 18 ans) dont la pratique sportive a été perturbée par la COVID-19 ne sont pas décidées à refaire du sport.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé son objectif d'atteindre l'équité des genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035. L'évaluation de l'incidence du financement des programmes d'équité des genres de Sport Canada menée en 2021 a révélé que plus de 17 500 athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, dirigeants et employés avaient pris part à des programmes financés par les investissements initiaux du budget de 2018.

La Politique canadienne du sport aide à définir les priorités du sport au Canada et à guider tous les gouvernements, les établissements et les organismes dans la promotion du sport. Elle établit une orientation pour s'assurer que le sport a une incidence positive sur la vie des Canadiennes et Canadiens, de nos communautés et de notre pays. La nouvelle politique devrait être approuvée à la prochaine réunion des ministres responsables du sport en février 2023 à Charlottetown (l'Île-du-Prince-Édouard).

