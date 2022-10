SkyHive lance la Global Alliance for Skills pour soutenir la reprise économique et la transition du marché du travail





SkyHive, le pionnier de la Quantum Labor Analysis® qui offre des technologies et aperçus puissants permettant de réaliser la reconversion rapide des entreprises et des communautés du monde entier, lance aujourd'hui la Global Alliance for Skills, une alliance stratégique qui promeut la durabilité économique et environnementale grâce à la reconversion des effectifs dans le monde entier. Ces efforts, réalisés dans le cadre du partenariat instauré avec Milcoop, une société du Groupe Benefit dont l'activité est axée sur les projets appliqués de recherche psycho-sociale, ont déjà bénéficié du financement de l'Institut européen de l'Innovation et de la Technologie (EIT Food), un organisme de l'Union européenne, et du projet AGAPE.

Lancée cette semaine à Rome lors du Festival de la Diplomatie, la Global Alliance for Skills est le premier consortium du genre en matière de transition de compétences et de ressources. Elle est également un lieu de rencontre permettant aux dirigeants de d'établir des liens avec leurs pairs du monde entier. L'objectif commun: le soutien de la transition d'une économie ordinaire à l'adoption d'alternatives circulaires qui s'alignent sur les objectifs de développement durables. La Global Alliance for Skills aide les gouvernements et les entreprises en matière de reconversion et du renforcement des compétences dans les domaines du marché du travail les plus lourdement affectés ou supplantés par l'automatisation et les technologies de pointe.

"Une approche accordant la priorité aux compétences est vitale pour aider les dirigeants à progresser dans des économies en mutation - les transitions numérique et verte notamment - grâce à des processus plus efficaces de transformation des ressources humaines," a déclaré Sean Hinton, PDG et fondateur de SkyHive. "SkyHive est fière d'être un membre fondateur de la Global Alliance for Skills. Nous encourageons fortement toutes les parties intéressées dans les secteurs public comme privé à nous rejoindre, alors que nous révolutionnons les ressources humaines, autonomisons les individus et créons un avenir plus durable pour tous."

En commençant par les secteurs européens de la pêche et de l'aquaculture, la Global Alliance for Skills, dirigée par la Federazione Nazionale Imprese di Pesca (FEDERPESCA), accordera la priorité au fait de:

Discuter de stratégies permettant d'encourager une nouvelle économie 'verte et bleue' autosuffisante

Partager les meilleures pratiques en matière de transformation des ressources humaines dans les écosystèmes de l'aquaculture et de la pêche

Fournir des parcours de reconversion viables et des emplois aux individus constituant le marché du travail.

"La numérisation des entreprises et des fonctions rendra inévitablement obsolètes de nombreux emplois", a déclaré Francesca Biondo, directrice générale de Federpesca. "Aux côtés de SkyHive, nous nous engageons à faire en sorte que l'aquaculture et la pêche - deux secteurs agricoles majeurs en Europe - possèdent les ressources nécessaires pour conserver leur personnel, créer de nouvelles fonctions, et réaliser avec succès la transition en vue de l'élimination des normes industrielles traditionnelles."

Plus de 20 millions de personnes sont déjà employées par le secteur de l'aquaculture, un chiffre qui devrait croître sensiblement à l'avenir. Les utilisateurs auront la possibilité de trouver des lieux dédiés à l'emploi et à l'éducation où suivre des cours, rencontrer d'autres personnes, et trouver leur prochain emploi.

Milcoop a conçu l'application du modèle de la Global Alliance for Skills pour le secteur européen de l'aquaculture. "Dans un système marqué par les interdépendances, les êtres humains sont le moteur d'un changement positif inattendu et d'une homéostasie des organismes pour l'ensemble des installations," a déclaré Milena Marzano, cofondatrice de Milcoop et coordinatrice scientifique de la Global Alliance for Skills. "Je suis ravie que la Global Alliance for Skills ait, à l'avenir, un rôle actif à jouer dans le secteur de l'économie bleue qui inclut le projet AGAPE, cofinancé par l'Institut européen de l'innovation et de la technologie pour le secteur alimentaire (EIT Food)."

"Les défis alimentaires sont au coeur de l'avenir de la planète et recoupent de nombreux autres aspects, tels la durabilité de l'environnement, la santé, les droits des travailleurs ou les technologies qui visent l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement," a affirmé Mario Roccaro, directeur de l'Education chez EIT Food. "Les compétences transversales soutenant la réalisation d'une idée ou d'un projet sont de plus en plus recherchées dans le monde du travail. Celles-ci portent sur les compétences 'en matière d'influence', notamment de communication et de leadership, ainsi que les capacités de réflexion comme la résolution de problèmes et la pensée critique. Ajoutées aux connaissances techniques, au sens des affaires et aux compétences numériques, elles permettront de surmonter les grands défis de demain. Il est stratégique de disposer d'une plateforme et d'une approche de la prestation communes pour créer un nouvel état d'esprit mondial."

Le lancement de la Global Alliance for Skills coïncide avec la prévision de l'UE selon laquelle la transition vers une économie sobre en carbone permettra de créer plus d'un million d'emplois d'ici 2030. Les transitions industrielles vont également nécessiter la reconversion et la requalification de plus de 120 millions d'Européens au cours des cinq prochaines années.

Le 13 octobre 2022, la Commission européenne a en outre adopté la proposition de faire de 2023 l'"Année européenne des compétences", suite au discours sur l'état de l'union prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a souligné la nécessité, pour l'Europe, "de mettre davantage l'accent sur l'enseignement professionnel et le perfectionnement des compétences". Un tiers du plan de relance NextGenerationEU de l'UE, d'une valeur de 1,8 trillion d'euros, ainsi que le budget septennal de l'UE, vont permettre de financer le Green Deal européen, de promouvoir la croissance économique résultant de l'exploitation des ressources, et de garantir que "aucun individu et aucun lieu" ne sera laissé pour compte pendant la transition vers une économie moderne, climatiquement neutre, permettant une utilisation rationnelle des ressources d'ici 2050.

"Nous distinguons la voie à suivre qui nous permettra de démocratiser simultanément les opportunités d'emploi, de pérenniser la main d'oeuvre mondiale, d'accroître la compétition sur le marché et d'encourager l'innovation," a ajouté M. Hinton.

À propos de SkyHive

SkyHive est une société à certification B Corporation et un fournisseur international de logiciels pour les technologies de veille du personnel, qui optimise les efficiences du marché du travail en temps réel pour les entreprises, les collectivités et les économies nationales. Les grandes entreprises utilisent les applications et plateformes nuagiques de SkyHive pour optimiser l'avenir du travail à son niveau le plus granulaire: les compétences. La Solution Quantum Labor Analysistm de SkyHive a été reconnue par le Forum économique mondial, Gartner, et Forbes comme étant à l'avant-garde en termes d'IA éthique et pour ses retombées positives sur les performances économiques des effectifs à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.skyhive.ai.

À propos de Milcoop

Milcoop est une société du Groupe Benefit, en cours de certification B Corporation, co-fondée par Milena Marzano et Luca Ottomanelli, au potentiel de développement de solutions transversales, et axée sur les projets appliqués de recherche psycho-sociale dans le domaine de la mise en oeuvre de plans impliquant les ressources humaines. La société s'efforce de combler le fossé entre les sociétés locales et d'améliorer la performance, notamment en tenant compte de la durabilité, et de l'innovation sociale et environnementale. Milcoop collabore avec la Chambre de Commerce italienne de l'Ontario (ICCO) et d'autres partenaires internationaux dans le domaine du développement durable. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.milcoop.com.

À propos de EIT Food

L'Institut européen de l'Innovation et de la Technologie (EIT) est un organisme indépendant de l'Union européenne établi en 2008 pour favoriser l'innovation dans l'ensemble de l'Europe. L'EIT Food réunit des organisations commerciales, éducatives et de recherche de premier plan pour établir des partenariats transversaux dynamiques qui se consacrent à trouver des solutions à un défi mondial spécifique. L'objectif principal est de traduire les meilleures idées en produits, services, emplois et croissance dans l'ensemble de l'Europe. L'EIT Food accélère l'innovation pour bâtir un système alimentaire prêt à affronter l'avenir, produisant des aliments sains et durables pour tous. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.eitfood.eu.

À propos de Federpesca

Établie en 1961, la Fédération nationale des entreprises de pêche (FEDERPESCA) est membre de CONFINDUSTRIA, qui représente et protège environ 1 600 armateurs et sociétés italiennes du secteur de la pêche dans l'administration publique, au Parlement et dans l'Union européenne. FEDERPESCA fait partie du National Fisheries Observatory, de la Bilateral Fisheries Authority (E.BI.PESCA) et du Supplementary Assistance Fund of the National Health Service (FIS Pesca) pour la gestion des institutions réglementaires fournies par le C.C.N.L of Fishing. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.federpesca.it.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

