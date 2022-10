Martha Porado, rédactrice en chef du programme de prix IMPACT d'EnsembleIQ The Medical Post and Pharmacy Practice + Business, reconnu comme « Emerging Talent » par le programme de récompenses SIIA IMPACT





CHICAGO, 24 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ , la principale ressource d'informations exploitables et de connexions alimentant la croissance de l'entreprise pour le commerce de détail, technologie, biens de consommation, professionnels de la santé et de l'hôtellerie, annonce aujourd'hui que Martha Porado, rédacteur en chef de The Medical Post and Pharmacy Practice + Business, a été reconnue comme « Emerging Talent, » pour avoir démontré un succès et un potentiel de leadership exceptionnels, par les juges du programme inaugural de prix SIIA IMPACT de cette année.



Porado a été l'un des six individus et équipes EnsembleIQ nommés pour les IMPACT Awards, qui soutiennent les talents émergents et l'équité dans le secteur de l'information.

« Nous croyons en la promotion d'une culture positive qui identifie et développe les talents émergents, et qui encourage et célèbre la diversité de nos employés, de nos clients et de la communauté », a déclaré Jennifer Litterick, présidente-directrice générale d'EnsembleIQ. « Adopter les talents émergents et soutenir la diversité nous permet de renforcer le coeur de notre organisation, permettant une croissance, une innovation et un succès continus. La diversité, l'équité et l'inclusion ne sont pas qu'une autre phrase clé à EnsembleIQ. Il s'agit d'une pratique commerciale impérative pour que notre entreprise et nos clients réussissent. »

Porado est responsable de la gestion éditoriale quotidienne des marques canadiennes d'EnsembleIQ, The Medical Post and Pharmacy Practice + Business, fournie numériquement par l' intermédiaire de Canadian Healthcare Network . Elle produit trois lettres d'information en ligne, attribue et édite des articles et gère les médias sociaux. Porado a également joué un rôle de premier plan au sein du Conseil « EnsembleIQ Diversity, Equity and Inclusion (DEI).

« Martha est une figure de proue dans le secteur de la santé. Elle comprend comment fonctionne une salle d'information, comment gérer efficacement son personnel et comment développer une marque grâce à l'innovation. Depuis que Martha est devenue rédactrice en chef, notre public est devenu plus impliqué dans notre contenu, et notre capacité à faire rapidement rapport sur les actualités de rupture a considérablement augmenté », a déclaré Colin Leslie, rédacteur en chef de The Medical Post. « Martha fait tout son travail avec une attitude joyeuse, « capable de faire » et un grand sens de l'humour. Nous sommes ravis que les prix SIIA IMPACT aient reconnu Martha comme un Leader émergent. »

Les autres nominés comprenaient :

Whitney Gregson, Directrice principale des opérations numériques, qui dirige l'équipe chargée de la réussite des clients, décrite comme une « étoile montante » qui est passionnée par l'amélioration et l'efficacité des processus et la création d'un environnement exceptionnel pour son équipe, et qui aide l'entreprise à atteindre ses objectifs.

Mayuri Patel, Directrice de spectacle, qui soutient la Path to Purchase Institute , la Technologie des biens de consommation et les Systèmes d'information sur la vente au détail, les portefeuilles d'événements de la marque, décrit comme un « leader exceptionnel » respecté par ses pairs, en gérant les défis avec grâce et en aidant les marques à réussir.

, et les portefeuilles d'événements de la marque, décrit comme un « leader exceptionnel » respecté par ses pairs, en gérant les défis avec grâce et en aidant les marques à réussir. Convenience Store News , pour avoir créé un programme DEI fidèle à sa mission consistant à fournir à la communauté qu'elle dessert des actualités, des aperçus et des analyses pour faire avancer les affaires. La marque a efficacement facilité l'engagement du secteur de la commodité autour de la diversité et de l'inclusion.

, pour avoir créé un programme DEI fidèle à sa mission consistant à fournir à la communauté qu'elle dessert des actualités, des aperçus et des analyses pour faire avancer les affaires. La marque a efficacement facilité l'engagement du secteur de la commodité autour de la diversité et de l'inclusion. Hospitality Technology , pour un programme de récompenses et un contenu axé sur l'autonomisation des femmes, récompensant les femmes remarquables qui travaillent pour les entreprises de restauration et leurs fournisseurs, et fournissant des conseils DEI souvent rédigés par des membres de NextUp (anciennement le Network for Executive women).

, pour un programme de récompenses et un contenu axé sur l'autonomisation des femmes, récompensant les femmes remarquables qui travaillent pour les entreprises de restauration et leurs fournisseurs, et fournissant des conseils DEI souvent rédigés par des membres de NextUp (anciennement le Network for Executive women). Le Conseil EnsembleIQ DEI, activant les voies permettant d'impliquer les employés dans les efforts d'équité et d'appartenance, y compris le recrutement de diversité, les stages sur la diversité, le bénévolat au service communautaire, les intervenants mensuels mettant en avant l'action et l'allée, l'éducation et le contenu interactif.



