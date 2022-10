Flowable annonce son plus grand événement d'automatisation commerciale, avec des participants comme Bosch, Avaloq, et Al Hilal Bank





Découvrez une nouvelle ère pour l'automatisation commerciale intelligente durant le FlowFest 2022, le 9 novembre prochain.

L'automatisation commerciale intelligente est au coeur de l'optimisation, de l'innovation et de la transformation commerciale. En tant que plateforme leader des solutions d'automatisation commerciale intelligente, Flowable organise le FlowFest 2022, un événement annuel gratuit dans lequel les participants ont l'opportunité d'assister à des débats d'experts, des présentations, des démonstrations de produits en direct, des hackathons, et plus encore.

FlowFest est non seulement l'occasion de réseauter avec d'autres passionnés de Flowable et de l'automatisation, mais offre aussi et avant tout la possibilité de parler avec les utilisateurs de Flowable dans des scénarios du monde réel dans divers secteurs, comme les soins de santé, la banque, la fabrication et autres.

Plus de 20 conférenciers d'entreprises du monde entier, comme Bosch, Al Hilal Bank, Avaloq, Ente Ospedaliere Cantonale, Exentra et Primeur, présenteront comment ils utilisent Flowable dans leurs initiatives d'automatisation et de numérisation.

Rejoignez FlowFest 2022!

Quant? Le 9 novembre 2022

Événement gratuit, inscriptions: https://go.flowable.com/flowfest-2022

À propos de Flowable:

Flowable permet aux entreprises de gagner en rapidité, souplesse et évolutivité en automatisant leurs processus de bout en bout. Des scénarios simples et prédictibles aux situations plus complexes et imprévisibles, transformez votre activité en connectant les systèmes, les données et les personnes.

Ouvert et faiblement codé, Flowable est la plateforme d'automatisation commerciale intelligente permettant de construire, déployer et orchestrer rapidement des applications, d'augmenter l'efficience, de fournir une expérience client exceptionnelle et de promouvoir l'excellence opérationnelle, tout en maintenant une conformité réglementaire totale.

