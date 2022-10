S'attaquer à la surreprésentation des Métis de la rivière Rouge dans le système de justice au Manitoba





WINNIPEG, MB, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Afin de faire progresser la réconciliation, il faut soutenir des services juridiques adaptés à la culture, dirigés par des Autochtones et offerts dans une communauté, et élaborer des politiques fondées sur les expériences vécues par les peuples autochtones. Ces éléments sont essentiels pour parvenir à un changement systémique dans notre système de justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, et Julyda Lagimodiere, ministre de la Justice de la Fédération Métisse du Manitoba (FMM), ont annoncé des investissements importants pour s'attaquer à la surreprésentation des Métis de la rivière Rouge dans le système de justice au Manitoba.

Le Métis Justice Institute de la FMM élabore et maintient un vaste éventail de services et de programmes de justice qui visent à répondre aux besoins et aux attentes des Métis de la rivière Rouge. Grâce à ces programmes et services, le Métis Justice Institute souhaite :

réduire le nombre de Métis de la rivière Rouge ayant des démêlés avec le système de justice pénale;

prévenir et réduire la criminalité, de même qu'accroître la sécurité et le bien-être des Métis de la rivière Rouge et de leur communauté;

renforcer les familles et la communauté métisses de la rivière Rouge afin de favoriser une nation forte;

offrir du soutien à la source, où des mesures de justice sont élaborées et mises en oeuvre par et pour la communauté métisse de la rivière Rouge;

s'assurer que les mesures de justice sont culturellement appropriées et pertinentes et intègrent les valeurs, les traditions et la culture métisses de la rivière Rouge.

Le ministère de la Justice Canada verse plus de 1,68 million de dollars sur cinq ans à la FMM par l'intermédiaire du Programme de justice autochtone afin de soutenir la prestation continue de programmes de justice communautaires et leurs travaux visant à résoudre le problème de la surreprésentation des Métis de la rivière Rouge dans le système de justice. Cet investissement appuiera ces programmes et initiatives :

le programme de justice communautaire des Métis : 469 227 $ sur cinq ans;

le programme de justice communautaire de Thompson : 483 377 $ sur cinq ans;

: 483 377 $ sur cinq ans; les services de médiation pour les Métis : 230 000 $ sur trois ans pour soutenir ce nouveau programme;

le projet portant sur l'identité métisse au sein du système de justice : 255 645 $ sur deux ans afin de soutenir ce projet qui a pour but d'élaborer des ressources en éducation et en formation à l'intention des professionnels de la justice qui sont fondées sur les distinctions pour les Métis de la rivière Rouge et de lutter contre le racisme systémique envers les Métis de la rivière Rouge dans le système de justice;

l'élaboration d'une stratégie de la justice applicable aux Métis de la rivière Rouge : 250 000 $ sur trois ans pour soutenir l'élaboration d'une stratégie qui guidera l'élaboration d'une stratégique générale en matière de justice autochtone ayant pour but de lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice canadien.

L'élimination des facteurs systémiques qui contribuent à la surreprésentation des Autochtones de même que du racisme systémique dans le système de justice fait partie des engagements du gouvernement du Canada énoncés dans la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. L'annonce d'aujourd'hui soutient également les efforts du Canada visant à faire progresser la réconciliation au Canada et à donner suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

« Des programmes et services adaptés à la culture et menés par les Métis de la rivière Rouge peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction de la surreprésentation de nos citoyens dans le système de justice et contribuer à la lutte contre le racisme systémique. La Fédération Métisse du Manitoba, qui est le gouvernement national des Métis de la rivière Rouge, a une feuille de route exemplaire pour ce qui est de diriger la création et la mise en oeuvre de programmes. Selon notre culture, nous devons adopter une approche holistique en matière de justice nous permettant de prendre en compte les répercussions sur la famille et la communauté. L'annonce d'aujourd'hui nous aidera à faire progresser ces importants travaux. »

Julyda Lagimodiere

Ministre de la Justice de la Fédération Métisse du Manitoba

« Les Autochtones sont surreprésentés de façon alarmante dans le système de justice du Canada. En fournissant un soutien à des services de justice autochtone et un soutien à la mobilisation dirigée par des Autochtones relativement à l'élaboration d'une stratégie en matière de justice autochtone, nous contribuons à apporter des changements systémiques pour mettre fin à cette réalité inacceptable. Ces investissements soutiendront les efforts que nous déployons pour mettre fin à la discrimination systémique envers les Autochtones, et améliorer l'accès à la justice de même que l'équité dans notre système de justice. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada



La FMM, créée en 1967, est le gouvernement national démocratiquement élu des Métis de la rivière Rouge. Depuis sa mise sur pied, la FMM s'est efforcée d'améliorer les conditions de vie des Métis de la rivière Rouge en renforçant l'autonomie et en encourageant l'élaboration de programmes et de services qui répondent aux droits et besoins uniques des Métis de la rivière Rouge. La FMM offre des programmes et des services, y compris dans les domaines des services à l'enfance et à la famille, de la justice, du logement, de la jeunesse, de l'éducation, des ressources humaines, du développement économique et des ressources naturelles.

Le Programme de justice autochtone (PJA) soutient les programmes de justice communautaires autochtones qui offrent des solutions de rechange aux processus de justice traditionnels dans les circonstances appropriées. Les objectifs du programme sont les suivants :

aider les Autochtones à assumer de plus grandes responsabilités en ce qui a trait à l'administration de la justice dans leurs collectivités;



tenir compte des valeurs autochtones et les intégrer dans le système de justice;



contribuer à la réduction des taux de victimisation, de criminalité et d'incarcération chez les Autochtones dans des collectivités dotées de programmes de justice communautaire financée par le PJA.

