Réduction des frais de garde dans les services réglementés en Ontario : La ministre Gould visite un service de garde d'enfants de Toronto

TORONTO, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Les Canadiens savent que l'accès à des services de garde d'enfants de qualité, abordables, souples et inclusifs, est crucial pour les parents, les familles et l'économie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a élaboré un plan pour offrir aux parents canadiens des services de garde à 10 $ par jour, en moyenne, pour leurs enfants de moins de six ans. Ce plan leur rendra la vie plus abordable, créera des emplois, permettra aux parents, et aux mères en particulier, de participer au marché du travail et élargira la classe moyenne tout en donnant à chaque enfant une chance véritable et équitable de réussir.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a visité le service de garde St. Stephen's Community House, à Toronto, en Ontario, pour parler avec des parents et des éducateurs de la petite enfance du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Les parents d'enfants de moins de six ans fréquentant des services de garde inscrits au système pancanadien verront une réduction de leurs frais de garde de 25 % en moyenne, rétroactive au 1er avril 2022. Cela représente une économie moyenne d'environ 2?200 $ par enfant.

La ministre a mentionné que cette réduction des frais sera offerte dans toute la province de l'Ontario aux parents dont le service de garde participe au système pancanadien. D'ici la fin de décembre 2022, les frais dans un service réglementé pour un enfant de moins de six ans seront une nouvelle fois réduits, pour atteindre une moyenne de 50 %, ce qui pourrait permettre aux familles de la province d'économiser jusqu'à 6?000 $ par enfant chaque année.

Il est temps de mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le gouvernement du Canada poursuit la collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones afin de donner accès à toutes les familles à des services de qualité, abordables, souples et inclusifs, peu importe où elles vivent.

« L'entente entre le Canada et l'Ontario sur le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants donne la priorité aux familles et garantit à chaque enfant l'accès à des services de garde de qualité, abordables, souples et inclusifs. Cette entente cruciale contribuera également au recrutement et au maintien en poste des éducateurs de la petite enfance, qui sont indispensables au système. Le gouvernement du Canada reste déterminé à rendre la vie plus abordable pour les familles et à donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie ».

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Le Neighbourhood Group Community Services est honoré d'accueillir la ministre Gould aujourd'hui dans notre établissement de garde d'enfants. Nous sommes très heureux de participer au plan national de garde d'enfants et de ramener les frais pour les parents à un niveau abordable. Cette diminution des frais allégera le fardeau financier des familles et leur permettra de retourner à l'école ou de trouver un emploi tout en bénéficiant de services de garde abordables et de qualité pour leurs enfants. »

- Vice-présidente des initiatives stratégiques et de l'intégration, The Neighbourhood Group, Lidia Monaco

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans afin de mettre sur pied un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en collaboration avec les provinces et les territoires. Tous les investissements combinés, dont ceux qui soutiennent l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, ce sont jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans qui seront consacrés à cet enjeu.

a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans afin de mettre sur pied un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en collaboration avec les provinces et les territoires. Tous les investissements combinés, dont ceux qui soutiennent l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, ce sont jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans qui seront consacrés à cet enjeu. L' Ontario a signé l'entente sur le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en mars 2022. En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral versera à l' Ontario la somme de 10,2 milliards de dollars sur cinq ans.

a signé l'entente sur le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en mars 2022. En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral versera à l' la somme de 10,2 milliards de dollars sur cinq ans. Avant de signer cette entente avec l' Ontario , le gouvernement du Canada avait déjà investi, depuis 2017, plus de 586 millions de dollars dans le secteur de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants de la province.

