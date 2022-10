CASETiFY s'associe à la plateforme mondiale métavers ZEPETO pour commercialiser une gamme d'accessoires de téléphone décorés avec des oeuvres créées par les utilisateurs





SÉOUL, Corée du Sud, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La marque internationale de style de vie CASETiFY lance aujourd'hui sa nouvelle collaboration avec ZEPETO, une plateforme métavers de Naver Z, avec les oeuvres gagnantes créées par les utilisateurs de la plateforme ZEPETO.

Au début du mois d'août, ZEPETO et CASETiFY ont organisé un concours de design de coques de téléphones pour les utilisateurs de ZEPETO. Au total, 15 500 créations ont été proposées, et trois d'entre elles ont été sélectionnées pour décorer les accessoires.

Les designs des trois vainqueurs seront disponibles à la vente sur le site officiel de CASETiFY. Les créateurs recevront des récompenses telles que des produits CASETiFY ainsi que des pièces pour acheter des articles sur ZEPETO. En plus des trois coques créées par les utilisateurs, la collection CASETIFYxZEPETO proposera trois autres coques inspirées de ZEPETO et conçues par CASETiFY.

Grâce à ce concours de design, CASETiFY entre pour la première fois dans le monde du métavers en collaboration avec ZEPETO, créant ainsi un lien entre l'expérience physique et numérique.

À propos de CASETiFY

CASETiFY est une marque internationale de style de vie qui abrite la première et la plus grande plateforme d'accessoires technologiques personnalisés. Créés avec les matériaux de la plus haute qualité et les designs les plus avant-gardistes, les produits CASETiFY permettent à chacun de s'exprimer en transformant ses appareils électroniques personnels en accessoires très design, fins et résistants aux chutes. Connue pour avoir fait appel à de grands artistes, des célébrités et des créateurs pour son programme Co-Lab, CASETiFY permet aux marques et aux individus de partager leurs visions uniques avec le monde. Possédant 18 boutiques de vente au détail, et souhaitant en ouvrir davantage, le studio CASETiFY propose une expérience de vente visuelle unique qui permet aux clients de personnaliser leurs accessoires sur place. Pour en savoir plus sur CASETiFY, ses magasins, ses partenaires et ses produits, veuillez consulter le site www.CASETiFY.com.

À propos de ZEPETO

ZEPETO est un univers social en plein essor axé sur les avatars, où chacun peut se connecter et créer sans limites. Depuis 2018, plus de 340 millions d'utilisateurs dans le monde ont fait confiance à ZEPETO pour découvrir de nouvelles formes de divertissement, d'expression et d'expérience aux côtés des marques, IP et célébrités les plus populaires au monde. En tant que plateforme communautaire alimentée par des millions de créateurs via le studio ZEPETO, notre métavers est l'un des espaces virtuels les plus intuitifs, immersifs et inclusifs qui existent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://zepeto.me/.

