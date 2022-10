TreviPay lance le TreviPay Aviation Network avec une solution de carte de paiement globale





TreviPay, le réseau mondial de paiement et de facturation B2B, a annoncé aujourd'hui le lancement du TreviPay Aviation Network opéré par KHI, afin de proposer une solution de carte cobrandée en boucle fermée, adaptée aux besoins des FBO (opérateurs de services aéroportuaires) et des entreprises de services d'assistance de vol qui s'adressent aux marchés de l'aviation civile et militaire et à leurs clients. KHI, filiale de TreviPay, est un expert en paiements de confiance sur les marchés de l'aviation gouvernementale et commerciale et du soutage de carburant maritime. En superposant la technologie de paiement de TreviPay au réseau marchand de KHI, les entreprises donneront aux clients la possibilité d'émettre une carte cobrandée acceptée dans le réseau le plus complet de fournisseurs aéronautiques du monde. Le TreviPay Aviation Network propose la facturation simplifiée et consolidée de toutes les dépenses aéronautiques, telles que les services de carburant et les services au sol.

Le secteur très concurrentiel de l'aviation, qui repose sur un réseau interdépendant de fournisseurs et de marchands, inclut les clients aéronautiques qui ont besoin d'aide pour s'assurer d'obtenir du carburant et des services tout en fournissant la meilleure valeur pour conserver leurs clients et partenaires commerciaux. TreviPay a mis au point le TreviPay Aviation Network en combinant sa riche expérience en matière de technologie de paiement et de facturation avec le réseau mondial complet de KHI, qui compte 7 000 sites OACI et plus de 22 000 terminaux dans 220 pays et territoires qui effectuent des transactions dans 56 devises.

« Le TreviPay Aviation Network exploitera la technologie propriétaire de TreviPay et le réseau de KHI pour permettre aux FBO et aux entreprises de services d'assistance de voyage de proposer des paiements et une facturation exceptionnellement pratiques à leurs clients, même si ceux-ci voyagent hors des sites des FBO », déclare Brandon Spear, PDG de TreviPay. « Le TreviPay Aviation Network aidera les FBO à se développer, à fidéliser leurs clients et à accroître le pouvoir d'achat de ces derniers dans le monde entier. »

Le TreviPay Aviation Network opéré par KHI améliorera l'efficacité et générera des ventes pour les FBO comme pour les clients de l'aviation :

Avantages pour les FBO Possibilité d'émettre une carte cobrandée provenant d'un fournisseur fiable et indépendant Générer un avantage concurrentiel : une carte de marque permettra aux clients de conclure des alliances de facturation et de tarification et permettra également aux FBO de suivre l'activité d'achat des clients et d'émettre des récompenses de fidélité Facturation facile et service spécialisé pour l'aviation : le TreviPay Aviation Network évite aux FBO de devoir courir après les reçus papier pour facturer leurs clients. Tout le processus de facturation est numérisé et rationalisé . TreviPay gère le traitement, la facturation, les comptes débiteurs, l'assistance, les litiges, les recouvrements et le rapprochement, ce qui libère du temps et du capital aux FBO pour leur activité. Et le réseau est conçu spécifiquement pour le secteur aéronautique ; les factures sont personnalisées avec chaque détail, même le numéro de queue de l'avion Économiser de l'argent par rapport aux options en boucle ouverte : la carte en boucle fermée du TreviPay Aviation Network permettra aux FBO d'économiser considérablement sur les frais par rapport à une carte en boucle ouverte

Avantages pour les titulaires d'une carte Une seule carte qui peut être utilisée partout : les titulaires d'une carte seront en mesure d'utiliser une carte de paiement aéronautique mondiale acceptée par tous les fournisseurs d'un FBO au sein du réseau KHI. Les clients des FBO n'auront plus de difficultés à payer plusieurs fournisseurs de services pour un seul atterrissage Rapports spécifiques à la queue et reçus rapides : les clients recevront une facturation en temps opportun avec une seule facture consolidée par arrêt, incluant les données transactionnelles au niveau III, avec un rapprochement simplifié des numéros de queue. Plus besoin d'attendre la livraison des reçus de plusieurs décollages et de retarder les voyages Des contrôles pour éliminer les frictions : les prix négociés seront bloqués, ce qui évitera toute confusion dans la facturation, et les contrôles d'achat entre les titulaires de carte et les fournisseurs réduiront les litiges sur les factures



« En tant que filiale de TreviPay, nous sommes fiers de combiner notre expertise pour proposer une solution de paiement et de facturation globale pour l'industrie aéronautique », déclare Virginia Zimmerman, présidente de KHI. « Ce réseau aéronautique mondial permet aux clients aéronautiques de trouver une solution de paiement plus simple et plus largement acceptée pour effectuer l'approvisionnement en carburant et utiliser les services aéronautiques. »

Le TreviPay Aviation Network fait suite au lancement antérieur des réseaux spécialisés de TreviPay répondant aux besoins d'entreprises de toutes tailles : le Private Network pour les grandes entreprises, le TreviPay Network pour les entreprises de taille moyenne et le Small Business Supplier Network pour les petites entreprises.

Pour en savoir plus sur le TreviPay Aviation Network, opéré par KHI, les participants peuvent visiter le Pavillon des nouveaux exposants au stand 4513f de la NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA-BACE) 2022 du 18 au 20 octobre 2022.

À propos de TreviPay

TreviPay est le réseau mondial de paiements et de facturation B2B conçu pour optimiser les transactions entre acheteurs et vendeurs. Avec plus de quarante ans d'expérience dans la construction de réseaux, TreviPay est le moyen de paiement B2B préféré des acheteurs et des vendeurs professionnels dans le monde entier et traite 6 milliards de dollars de transactions dans 32 pays et 19 devises, pour 90 000 acheteurs actifs. TreviPay donne aux clients la possibilité de proposer des crédits commerciaux. De grandes marques, avec 80 000 sites de vente, lui font confiance pour fournir des factures avec des conditions nettes et un paiement garanti sur tous les canaux de vente et de distribution. TreviPay a créé le seul réseau de paiement et de facturation entièrement managé pour soutenir le commerce B2B du futur. Pour plus d'informations, consultez trevipay.com.

