CATL signe un accord unique de fourniture de batteries avec Primergy Solar pour le projet monumental Gemini Solar + Storage de 690 MW





NINGDE, Chine, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), un leader mondial des nouvelles technologies énergétiques innovantes, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord unique de fourniture de batteries avec Primergy Solar LLC (Primergy), un développeur, propriétaire et exploitant de premier plan de systèmes solaires et de stockage à l'échelle des services publics et distribués, pour le projet Gemini Solar + Storage, d'une valeur record de 1,2 milliard de dollars, à l'extérieur de Las Vegas, Nevada.

Une fois terminé, Gemini sera l'un des plus grands projets solaires et de stockage opérationnels aux États-Unis, avec un panneau solaire de 690 MWac/966 MWdc et une capacité de stockage de 1 416 MWh. Plus tôt cette année, Primergy a terminé un processus d'approvisionnement complet et détaillé et a sélectionné plusieurs fournisseurs d'équipement et partenaires de construction de premier plan au niveau mondial pour le projet Gemini.

Primergy a conçu un système innovant à couplage CC pour le projet Gemini, qui maximisera l'efficacité de l'association du panneau solaire avec le système de stockage CATL. CATL fournira à Primergy Solar la solution EnerOne, un système modulaire de stockage d'énergie par batterie à refroidissement liquide en extérieur qui offre une longue durée de vie, une intégration élevée et un haut niveau de sécurité. Avec une durée de vie allant jusqu'à 10 000 cycles, la batterie LFP contribuera au fonctionnement sûr et fiable du projet Gemini. Primergy a choisi la solution EnerOne pour Gemini parce qu'elle utilise une chimie avancée de phosphate de lithium qui répond aux exigences de Primergy pour des opérations sûres et fiables sur ses sites.

« CATL est un leader technologique dans l'industrie des batteries, et nous sommes heureux de nous associer à eux sur le projet Gemini et de présenter la solution de stockage avancée EnerOne de CATL », a déclaré Ty Daul, président-directeur général. « L'avenir de la fiabilité et de la résilience énergétiques de notre pays repose sur le déploiement massif d'une capacité de stockage de batteries qui peut fournir une alimentation constante dans le réseau lorsque cela est le plus nécessaire. En collaboration avec CATL, nous construisons un système de stockage de batteries leader sur le marché et très sophistiqué qui peut capter l'énergie solaire excédentaire pendant la journée et la stocker pour une utilisation en début de soirée après les couchers de soleil au Nevada. »

« Avec l'équipe chevronnée de Primergy, ses capacités internes de développement, de construction et de gestion d'actifs à long terme et les technologies de batteries innovantes de CATL », a déclaré Tan Libin, vice-président de CATL, « nous pensons que notre coopération sur le projet solaire Gemini constituera un excellent exemple pour les applications de stockage d'énergie électrochimique à grande échelle, favorisant ainsi la dynamique mondiale vers la neutralité carbone. »

