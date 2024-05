Foundry 415 Innovation Group lance Startup BoostCamp : une série d'ateliers pour accélérer la croissance et le succès des startups





SAN FRANCISCO, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Foundry 415 Innovation Group a dévoilé sa nouvelle série d'ateliers Startup BoostCamp conçus pour donner aux startups les connaissances et les stratégies dont elles ont besoin pour relever les défis les plus courants en matière d'expansion et de succès sur le marché américain.

Les ateliers du Startup BoostCamp ciblent les principaux obstacles à la croissance graduelle et à l'entrée sur le marché américain :

Saturation du marché : Sur les marchés saturés, la différenciation est essentielle. Les startups ont besoin d'approches innovantes pour se démarquer de la concurrence. Pancrazio Auteri anime notre série « Gestion de produits » au cours de laquelle les participants apprendront à affiner et à optimiser le positionnement de leurs produits en vue de leur expansion.

Accès au capital : Il peut être difficile d'obtenir un financement pour se développer à l'international, en particulier pour les startups qui n'ont ni longue expérience ni réseaux étendus sur les marchés cibles. Les ateliers « Guide sur les collectes de fonds » d'Oliver Spalding offrent un guide étape par étape pour se préparer et exécuter le processus de collecte de fonds en toute confiance.

« Plan d'action pour la mise en place d'une organisation commerciale performante aux États-Unis » ? Les levées de fonds en capital-risque ayant diminué de 25 à 30 % en 2023, les startups qui visent à obtenir un financement en 2024 doivent faire preuve d'une forte capacité de traction et afficher une progression de leurs ventes. Dans cette série, Gary Gilchrist vous donne des conseils pour développer vos activités commerciales et votre histoire, ainsi que sur le recrutement de talents de premier plan possédant les compétences et la culture nécessaires pour les nouveaux marchés.

« Pitchez comme un pro » ? Améliorez la communication de votre entreprise grâce à sept modules ciblés animés par Sandra Miller, formatrice chevronnée en entrepreneuriat. Maîtrisez l'art d'élaborer et de réaliser des pitchs convaincants pour les investisseurs, les entreprises clientes et les juges dans le cadre d'événements. Apprenez les éléments essentiels du pitch, découvrez quelles sont les diapositives les plus importantes et maximisez votre impact lors de la journée de démonstration. Répondez aux questions et aux commentaires en toute confiance, et utilisez notre check-list pour préparer votre prochain pitch !

Startup BoostCamp offre aux startups les compétences et les stratégies pratiques nécessaires pour relever les défis liés à la croissance et à l'entrée sur le marché américain. Que vous ayez besoin d'aide pour la gestion des produits, la collecte de fonds ou la mise en place d'une infrastructure commerciale, nos ateliers animés par des experts vous fournissent les outils nécessaires à la croissance et à la réussite de votre entreprise.

Pour plus d'informations sur les ateliers Startup BoostCamp et les profils de nos instructeurs experts et pour vous inscrire, consultez le site www.theboostcamps.com/startupboostcamp

