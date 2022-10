IBM signe une entente de parrainage multi-année exclusive avec MLSE





IBM devient le partenaire de parrainage officiel de MLSE pour la cybersécurité, les services de conseil en technologie transformant l'expérience numérique des amateurs des Toronto Raptors et des Toronto Maple Leafs

Ce parrainage inclus un programme de développement du sport et STEM pour les jeunes canadiens

TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, IBM Canada a annoncé une nouvelle entente avec le Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) qui fait d'IBM (NYSE: IBM) le partenaire officiel et exclusif en matière de cybersécurité et de conseil en technologie pour les Toronto Raptors et les Maple Leafs de Toronto. Cela s'appuie sur l'héritage de vingt ans et plus de partenariat avec MLSE.

L'accord porte sur une vaste gamme d'activités de partenariat, notamment:

Renforcement de l'équipe Raptors Uprising: En tant que partenaire de l'IA et du cloud pour les Raptors Uprising, l'équipe officielle MLSE de la ligue NBA 2K , IBM continuera à utiliser sa technologie et ses services pour alimenter les décisions de composition de l'équipe et à intégrer les services IBM dans la sélection et le mouvement des joueurs.

"Cette croissance du partenariat entre IBM Canada et la MLSE va au-delà de la simple technologie ou du sport", a déclaré Dave McCann, président d'IBM Canada. "Il démontre également l'engagement unique et collaboratif d'IBM envers nos partenaires, nos clients et nos employés pour favoriser un écosystème d'innovation. Réunir les forces de notre organisation avec les Maple Leafs et les Raptors pour les services de cybersécurité et de technologie numérique, ainsi que d'autres éléments de valeur allant de la programmation STEM à l'engagement des fans, rend ce partenariat unique en son genre."

"Notre partenariat avec IBM a évolué au fil des ans et nous aide maintenant à réaliser notre engagement continu à améliorer l'expérience des amateurs à la Scotiabank Arena," a déclaré Jordan Vader, Senior Vice President, Global Partnerships à MLSE. "Nous allons continuer à créer des opportunités uniques pour la prochaine génération d'amateurs, y compris un programme STEM à MLSE LaunchPad, et le partenariat nous permettra également de faire participer les employés d'IBM et leur réseau grâce à des expériences uniques sur notre site."

"Les meilleures capacités d'IBM vont nous aider à renforcer nos pratiques de cybersécurité dans un monde en évolution rapide," a déclaré Humza Teherany, responsable du numérique et de la technologie à MLSE. "La réputation de renommée d'IBM pour des innovations numériques inégalées en fait un partenaire apprécié dans notre propre parcours pour améliorer l'expérience des amateurs des Maple Leafs et des Raptors."

IBM, avec les Maple Leafs et les Raptors, introduira également un nouveau programme IBM Basketball League, un engagement accru des amateurs, des opportunités avec Raptors Uprising, et la désignation d'IBM comme partenaire officiel et exclusif des Raptors Practice Court au Scotiabank Arena. IBM aura également une forte présence de marque sur les chandails, l'affichage, le placement de logo et plus encore, ainsi que des opportunités de participation pour les employés et les clients.

Ce partenariat avec les Maple Leafs et les Raptors est un exemple de plus de la capacité d'IBM à cocréer avec des organisations sportives et de divertissement dans le monde entier pour offrir le meilleur des solutions technologiques et des expériences numériques pour les amateurs.

