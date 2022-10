Allégations de fraude à la section locale 8922 - Le syndicat sera remboursé





MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos prend acte de la décision de l'ancien président de la section locale 8922 Patrick Pellerin, visé par une enquête criminelle pour fraude et démis de ses fonctions en décembre 2021, d'acquiescer à jugement et de faire droit à toutes les demandes de réparation du Syndicat.

Par conséquent, M. Pellerin remboursera intégralement la somme de 422 377 $ plus intérêts et frais de justice à la section locale 8922 du Syndicat des Métallos. « Ainsi, la section locale pourra recouvrer toutes les sommes qui lui avaient été dérobées. Le message est clair : c'est TOLÉRANCE ZÉRO et les Métallos n'hésitent pas à tout faire pour récupérer jusqu'au dernier sou dérobé frauduleusement », fait valoir le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Dès que de graves allégations de fraude ont été portées à l'attention du Syndicat en décembre 2021, M. Pellerin a été démis de ses fonctions sur-le-champ et la section locale a été mise sous tutelle. Le dossier est maintenant entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Levée de la tutelle

Après enquête, le Syndicat a procédé à une vérification interne et à une recertification des syndics de la section locale 8922, qui représente les agents de sécurité. Au terme de cet exercice, ce dernier annonce aujourd'hui une levée de la tutelle.

Du même souffle, le directeur québécois des Métallos confirme Vincent Boily dans ses fonctions de président de la section locale 8922, responsabilité qu'il assumait de façon intérimaire depuis décembre 2021. « Vincent Boily a su mener avec brio sa section locale et lui faire traverser une période difficile, tout en ne perdant jamais de vue la mission première du Syndicat, soit la défense des membres et l'amélioration de leurs conditions de travail », souligne Dominic Lemieux.

À l'échelle de l'ensemble de l'organisation, le Syndicat a procédé à une recertification et une formation additionnelle de tous les syndics. Un mécanisme d'alerte supplémentaire [email protected] a été mis en place. Rappelons que chaque dépense effectuée doit être approuvée et le paiement doit être ensuite justifié. Par ailleurs, un vérificateur international procède à un audit périodique des finances de chacune des sections locales.

« En nous confiant leurs cotisations, les membres se donnent les moyens d'être défendus et d'améliorer collectivement leurs conditions de travail, de santé et de vie. Nous accordons une grande importance à la saine gestion des finances de nos sections locales et ne permettrons jamais que des individus trahissent cette confiance que les membres placent en leur syndicat », souligne Dominic Lemieux.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Qué3bec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

