Obsidian Security lance un conseil consultatif des CIO de la zone EMEA et un partenariat avec NORMA Cyber pour renforcer la dynamique sur le marché EMEA





Obsidian Security, leader de la gestion de niveau de sécurité Saas (SSPM), a annoncé la création de son conseil consultatif des CIO de la zone EMEA et son partenariat avec NORMA Cyber, prestataire de services de cybersécurité du secteur maritime norvégien, le quatrième plus important du monde. Au vu de la dynamique croissante dans la zone EMEA, nous avons le plaisir d'annoncer que Marc van der Heijden rejoindra notre conseil consultatif des CIO et le dirigera. Il apporte des connaissances approfondies du secteur et des idées précieuses grâce à ses anciens postes de directeur de la technologie d'Alshaya Group et de vice-président senior Informatique monde chez Adidas. M. van der Heijden aidera à recruter de nouveaux membres pour le conseil parmi sa communauté de CIO qui, collectivement, contribueront à orienter les réflexions et à fournir des informations à Obsidian et à l'ensemble de la communauté européenne des CIO et des CISO.

« Alors que nous continuons à gagner du terrain auprès de nos clients et prospects en Europe, avoir quelqu'un comme Marc, qui apporte une compréhension approfondie des défis de sécurité du SaaS et qui a été à la place de nos clients CIO et CISO, à la tête de notre conseil consultatif des CIO de la zone EMEA, est un atout inestimable », déclare Hasan Imam, PDG d'Obsidian Security.

« Je travaille dans le secteur informatique depuis plus de 30 ans et je vois la valeur immédiate qu'Obsidian apporte sur le marché à mesure que la migration SaaS continue de s'accélérer », déclare van der Heijden. « Grâce à mon expérience de la gestion d'entreprises informatiques internationales, j'apporterai de nouvelles idées à Obsidian et à mes pairs confrontés aux défis de la protection des données dans leur environnement SaaS. »

NORMA Cyber, la société qui construit une résilience unifiée contre les cyber-menaces pour le secteur maritime norvégien, pour plus de 3 400 navires dans le monde entier, fait partie des partenaires toujours plus nombreux d'Obsidian dans la région EMEA. La société propose la solution d'Obsidian à ses navires membres pour les aider à se protéger de façon proactive contre les menaces visant Microsoft 365, Salesforce, et surtout pour leur permettre de se concentrer sur les opérations quotidiennes de leurs navires au lieu de surveiller les alertes de sécurité et les menaces potentielles.

« Obsidian apporte une valeur et des informations incroyables à nos navires membres dans le monde entier, en offrant une solution à beaucoup de problèmes de sécurité que nos membres rencontrent en passant au SaaS », déclare Øyvind Berget, directeur technique de NORMA Cyber. « Alors que la résidence des données est en tête des préoccupations en Europe, Obsidian permet à ses 3 400 membres de surveiller les menaces qui pèsent sur la gouvernance des données et de s'en prémunir. Il est essentiel pour nous d'avoir une vision globale de ces menaces qui pèsent sur les solutions SaaS. Obsidian promet une surveillance et une protection non-stop, et respecte les normes de conformité nécessaires à nos membres pour un fonctionnement fluide. »

Obsidian sera présente à l'eCrime & Cybersecurity Mid-year Summit à Londresdemain, le 19 octobre. Chris Fuller, architecte produit principal, y prendra la parole au cours d'une session intitulée « Cookies and SPAM: Exploring MFA bypass techniques used by attackers to breach SaaS applications » (Cookies et SPAM: exploration des techniques de contournement de la MFA utilisées par les criminels pour s'introduire dans les applications SaaS).

À propos d'Obsidian Security

Obsidian Security protège les applications dont les entreprises ont le plus besoin. Nous sommes la première et la seule solution de sécurité complète conçue pour le SaaS. Notre plateforme contribue à réduire les risques pour les entreprises en identifiant de façon proactive les erreurs de configuration SaaS, en détectant les menaces en temps réel et en offrant une visibilité sur les intégrations SaaS risquées. De grandes entreprises du Fortune 500, telles que Salesforce, GitHub, ServiceNow, Workday et Atlassian, font confiance à Obsidian Security pour sécuriser les applications SaaS. Obsidian Security, dont le siège social se trouve dans le sud de la Californie, est une société privée financée par Menlo Ventures, Norwest Venture Partners, Greylock Partners, IVP, GV et Wing. Pour plus d'informations, consultez www.obsidiansecurity.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 15:10 et diffusé par :