Le gouvernement du Canada annonce une remise de prêt pouvant aller jusqu'à 50 % pour soutenir la reprise économique des entreprises autochtones





OTTAWA, ON, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises autochtones de tout le pays ont connu beaucoup d'instabilité pendant la pandémie de COVID-19, et continuent d'en ressentir les effets alors que notre économie se redresse. Nombre d'entre elles ont pu profiter de prêts disponibles dans le cadre de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones et rester ouvertes.

En réponse à ces événements difficiles et dans le cadre des mesures du budget de 2022, Services aux Autochtones Canada, l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) et les sociétés métisses de financement, soutiennent les petites et moyennes entreprises autochtones en annulant jusqu'à 50 % des prêts accordés dans le cadre de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones, qui ont fourni une aide précieuse pendant la pandémie.

L'annulation des prêts permet à des entreprises comme Nemesis Coffee, à Vancouver, de se rétablir plus rapidement, de soutenir l'économie locale et de maintenir des emplois de qualité à long terme. Au début de la pandémie, Nemesis Coffee a dû fermer son café et sa boulangerie pour se convertir en un modèle de vente à emporter, et interrompre la construction d'autres projets. Le café a pu bénéficier d'une aide dans le cadre de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones, ce qui lui a permis de rester ouvert et de faire face à une situation difficile.

Près de 3 800 petites et moyennes entreprises et entrepreneurs à travers le pays bénéficieront de ces mesures, qui représentent 82,5 millions $ d'annulation de prêts. Les prêts sont administrés à la fois par le réseau d'institutions financières de l'ANSAF et par cinq sociétés de financement des Métis.

La mise en oeuvre de la remise de prêts dans le cadre de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones a commencé pendant l'été, et les entreprises et entrepreneurs autochtones sont encouragés à communiquer avec leur institution financière et leur société de financement des Métis respectives au sujet de leurs prêts.

Citations

« Au début de la pandémie, Nemesis Coffee, à Vancouver, a dû fermer son café et sa boulangerie pour se convertir en un modèle de vente à emporter, et interrompre la construction d'autres projets. Cependant, grâce au soutien de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones contre la COVID-19, l'entreprise est restée résiliente : elle a rebondi, contribué à l'économie locale et créé de bons emplois, dont beaucoup pour les jeunes. Les entreprises autochtones à travers le pays, comme bien d'autres, ont eu peine à poursuivre leurs activités durant les perturbations sans précédent causées par la COVID-19. Alors que l'économie et les communautés se remettent sur pied, le gouvernement fédéral, en collaboration avec l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) et les sociétés métisses de financement, ont annoncé une remise de prêt pouvant aller jusqu'à 50 % pour les petites et moyennes entreprises autochtones qui ont fait appel à l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones. Cette mesure aidera plus de 3 800 entreprises et entrepreneurs de tout le pays à poursuivre leurs activités, à se redresser et à maintenir leur rôle essentiel dans l'économie locale et nationale. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Les entreprises autochtones sont fortement concentrées dans les secteurs qui ont été touchés de manière disproportionnée par les mesures sanitaires imposées en raison de la COVID-19. L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) et notre réseau d'institutions financières autochtones ont fait pression sur les gouvernements pour obtenir un programme de prêts d'urgence adapté aux situations uniques de nos clients autochtones. En juin 2021, l'ANSAF et 37 institutions financières avaient fourni le capital et l'aide dont ils avaient besoin pour survivre, apportant un peu moins de 160 millions $ à plus de 3 000 entreprises autochtones. Le fait que nous ayons pu concevoir et mettre en oeuvre ce programme en si peu de temps témoigne de la force de notre réseau. L'ANSAF continue d'offrir une aide aux entreprises pendant leur rétablissement, d'un océan à l'autre. »

Shannin Metatawabin

PDG de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF)

« L'Initiative de soutien aux entreprises autochtones a complètement changé la donne pour la Société financière métisse de la Colombie-Britannique et les entrepreneurs métis de la Colombie-Britannique. En étant en mesure d'offrir ce programme, la Société financière métisse de la Colombie-Britannique a non seulement pu élargir sa clientèle à plusieurs reprises, mais elle a également pu donner un véritable coup de main à des centaines d'entrepreneurs et à leurs entreprises au plus fort de la pandémie. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien et le dévouement incroyables de Services aux Autochtones Canada et du gouvernement fédéral dans son ensemble. »

Evan Salter, CMA, CPA

PDG de la Société financière métisse de la Colombie-Britannique

En bref

306,8 millions $ en prêts sans intérêt et en contributions non remboursables pour les entreprises des Premières Nations, des Inuit et des Métis ont été accordés dans le cadre de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones.

Cette initiative était l'une des nombreuses mesures destinées à soutenir les entreprises autochtones éprouvant des difficultés à cause de la pandémie de COVID-19. Parmi les autres mesures de soutien, citons le Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones, le financement des entreprises touristiques autochtones et l'Initiative de revenus autonomes dans les communautés autochtones. Ces mesures s'ajoutent à l'ensemble des mesures d'aide offertes aux entreprises et aux travailleurs canadiens dans le cadre du Plan d'intervention économique COVID-19 du Canada .

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 14:18 et diffusé par :