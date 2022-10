Le gouvernement du Canada effectue d'importants investissements à des aéroports du Nunavut





IQALUIT, NU, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Les communautés du Nord comptent sur des aéroports locaux et régionaux sécuritaires et bien entretenus pour demeurer reliées. Ces aéroports appuient également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des communautés, d'ambulance aérienne, de recherche et de sauvetage, et de lutte contre les feux de forêt.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira d'importantes sommes dans la sécurité d'aéroports locaux et régionaux au Nunavut.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada, quatre aéroports au Nunavut recevront plus de 5,4 millions de dollars pour des projets liés à la sécurité et l'achat d'équipements qui contribueront à assurer la sécurité des opérations aéroportuaires pour les passagers, les membres d'équipage et les travailleurs des aéroports. Voici la liste des aéroports qui recevront des fonds :

Aéroport de Cambridge Bay

420 000 dollars pour l'achat d'un camion chasse-neige 4x4

Aéroport de Coral Harbour

420 000 dollars pour l'achat d'un camion chasse-neige 4x4

Aéroport de Clyde River

210 000 dollars pour l'achat d'une souffleuse montée sur chargeur

Aéroport de Whale Cove

4,4 millions de dollars pour la réfection du revêtement composé d'éléments granuleux côté piste

Ce financement s'ajoute aux fonds de plus de 1,9 million de dollars annoncés en mai 2021 dans le cadre du Programme pour soutenir des projets liés à la sécurité aux aéroports de Coral Harbour, de Kimmirut, de Pangnirtung et de Rankin Inlet.

Citation

« Étant donné que le Canada est un pays très étendu, nos aéroports sont essentiels pour permettre aux communautés de rester connectées. C'est particulièrement le cas de nos communautés et territoires du Nord. L'investissement dans les aéroports locaux et régionaux du Nunavut représente une mesure essentielle pour assurer que les résidents du Nunavut puissent continuer à voir leurs proches et à avoir accès aux services aériens indispensables. Notre gouvernement s'est engagé auprès de la population canadienne à bâtir des communautés plus sécuritaires, plus saines et plus fortes alors que le Canada se relève de la pandémie et, ce sont des investissements comme ceux-ci qui nous aident à remplir notre engagement. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été doté d'un financement supplémentaire unique de 186 millions de dollars sur deux ans.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne 2020 annonçait l'élargissement temporaire de l'admissibilité au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 de présenter une demande de financement au titre du programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer 1 215 projets dans 199 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, ainsi que l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

