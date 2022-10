La ministre Gould rencontre des familles bénéficiant d'une réduction des frais des services de garde d'enfants réglementés en Ontario





OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Trop de familles au Canada n'ont pas accès à des services de garde d'enfants de qualité, abordables et inclusifs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a élaboré un plan afin d'offrir aux parents du Canada des services de garde à 10 $ par jour, en moyenne, pour leurs enfants de moins de six ans. Ce plan rendra la vie plus abordable pour les familles, créera des emplois, permettra aux parents, et aux mères en particulier, de participer au marché du travail et élargira la classe moyenne tout en donnant à chaque enfant une chance véritable et équitable de réussir.

L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a visité aujourd'hui les Services à l'enfance Andrew Fleck d'Ottawa, en Ontario, afin de parler avec des parents et des éducateurs de la petite enfance des récentes réductions de frais obtenues en vertu du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

À partir de cette semaine, les parents dont les enfants de moins de six ans fréquentent les Services à l'enfance Andrew Fleck d'Ottawa verront une réduction de leurs frais de garde en moyenne de 25 % rétroactive au 1er avril 2022, ce qui représente une économie moyenne d'environ 2 200 $ par enfant.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a souligné le fait que cette réduction des frais sera offerte dans toute la province de l'Ontario aux parents dont le service de garde d'enfants participe au système pancanadien. D'ici la fin de décembre 2022, les frais dans un établissement de garde réglementé pour un enfant de moins de six ans connaîtront une nouvelle baisse, pour une réduction totale de 50 % en moyenne, ce qui pourrait faire économiser aux familles de la province jusqu'à 6 000 $ par enfant chaque année.

Il est temps de mettre en place un régime pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le gouvernement du Canada poursuit la collaboration avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones de l'ensemble du pays afin de donner accès à toutes les familles à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordables, souples et inclusifs, peu importe où elles vivent.

« L'Accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada donne la priorité aux familles et garantit à chaque enfant l'accès à des services de garde d'enfants de qualité, abordables, souples et inclusifs. L'investissement fournira aux familles ayant de jeunes enfants une aide bien nécessaire pour diminuer le coût de la vie. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à rendre la vie plus abordable pour les familles et à donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie ».

- Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« C'est un tel honneur de pouvoir mettre en oeuvre le programme pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les familles qui participent aux programmes des Services à l'enfance Andrew Fleck. Savoir à quel point cela fera une différence dans la vie des enfants et de leurs parents me donne la chair de poule - ce fut un parcours et bien qu'il y ait encore beaucoup à faire pour s'assurer qu'une expérience d'apprentissage précoce dans un service de garde agréé soit disponible pour tous les enfants dans toutes les communautés, nous sommes sur la bonne voie ».

- Kim Hiscott, éducatrice de la petite enfance et directrice générale des Services à l'enfance Andrew Fleck

Faits en bref

Dans son budget de 2021, le gouvernement du Canada a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans afin de concevoir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Si l'on ajoute à cela d'autres investissements, dont ceux visant à soutenir les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans seront consacrés à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

a fait un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans afin de concevoir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants avec les provinces et les territoires. Si l'on ajoute à cela d'autres investissements, dont ceux visant à soutenir les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans seront consacrés à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants. L' Ontario a adhéré au système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en mars 2022. Dans le cadre de l'Accord à l'échelle du Canada , le gouvernement fédéral versera à l' Ontario la somme de 10,2 milliards de dollars sur cinq ans.

a adhéré au système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en mars 2022. Dans le cadre de l'Accord à l'échelle du , le gouvernement fédéral versera à l' la somme de 10,2 milliards de dollars sur cinq ans. Avant de signer cet accord pancanadien avec l' Ontario , le gouvernement du Canada avait déjà investi dans la province, depuis 2017, plus de 586 millions de dollars dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

