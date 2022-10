Pour célébrer les 120 ans de son héritage Art Nouveau: La Maison Perrier-Jouët présente sa collaboration avec l'artiste Garance Vallée avec son édition limitée Perrier-Jouët Blanc de Blancs, et propose une expérience exclusive à l'Hôtel de Crillon





PARIS, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Maison Perrier-Jouët célèbre cette année l'anniversaire d'une fleur qui est devenue un symbole, une inspiration. L'anémone du Japon dessinée il y a 120 ans par Emile Gallé, un des maîtres de l'Art Nouveau, incarne à la perfection la relation à l'art et à la nature ancrée dans l'histoire de la Maison depuis 1811. Pour accompagner cet événement, la Maison Perrier-Jouët dévoile sa collaboration artistique avec Garance Vallée, à l'occasion du lancement de sa nouvelle édition limitée Perrier-Jouët Blanc de Blancs. A cette occasion, la Maison investit l'Hôtel de Crillon pour cinq diners exclusifs réalisés à quatre mains par Boris Campanella, Chef exécutif du Crillon, et Pierre Gagnaire, Chef 3 étoiles Michelin et ambassadeur de la Maison de champagne.

Aux origines de l'héritage Art Nouveau de Perrier-Jouët

Fondateurs de la Maison Perrier-Jouët en 1811, Pierre-Nicolas Perrier et Rose-Adélaïde Jouët ont transmis aux générations suivantes leur passion pour la botanique, leur attachement au terroir, leur amour des arts et leur vision du champagne. A leur fils Charles Perrier, tout d'abord, puis, à Henri et Octave Gallice qui ont la responsabilité de continuer à faire vivre cet héritage à partir de 1879. Esthètes et collectionneurs d'art, les frères rencontrent Emile Gallé en 1902. Ce botaniste réputé est également l'un des maîtres de l'Art Nouveau, un mouvement dont la liberté créative est essentiellement inspirée de la nature. Il dessine sur un magnum de la Maison une brassée d'anémones du Japon en écho au style floral des vins Perrier-Jouët. Depuis plus d'un siècle, ces fleurs rendent les flacons des cuvées millésimées Perrier-Jouët Belle Epoque reconnaissables dans le monde entier.

Dialogue entre l'Art Nouveau historique et l'Art Nouveau contemporain

Autre trésor de la Maison Perrier-Jouët : la plus importante collection privée d'Art Nouveau français en Europe ? avec des pièces remarquables signées Hector Guimard, Louis Majorelle, Emile Gallé, entre autres ? est abritée à la Maison Belle Epoque, à Epernay. Depuis 2012, chaque année la Maison de champagne expriment sa vision commune de la nature avec des artistes contemporains auxquels elle confie le soin de revisiter cet héritage remarquable avec des éditions limitées offrant une impulsion créative neuve. Après avoir fait le tour du monde, ces témoins de l'Art Nouveau contemporain trouvent leur place à la Maison Belle Epoque pour dialoguer avec la collection Art Nouveau historique.

Collaboration Garance Vallée & Perrier-Jouët : les formes de vie réunies en symbiose autour d'une nouvelle édition limitée Perrier-Jouët Blanc de blancs

Architecte et designer, Garance Vallée puise son inspiration dans toutes les formes du vivant qui innervent sa démarche holistique. Selon elle, « l'Homme est dans la nature, la nature est dans l'Homme ». Ses créations pour la Maison sont une réinterprétation de l'écosystème du vignoble champenois. L'art et la nature, des valeurs communes partagées déjà à l'époque par Pierre-Nicolas Perrier et Rose-Adelaïde Jouët, perdurent aujourd'hui avec Garance Vallée. L'artiste a souhaité retranscrire les formes de vie végétales, animales et minérales en adéquation avec la nature, et les fait dialoguer avec l'écosystème du vignoble champenois. L'édition limitée de Perrier-Jouët Blanc de Blancs atteste de la continuité de ces formes de vie déployées avec une verticalité qui s'étire de la terre vers le ciel.

Représentées par des formes organiques créant un langage universel tendant vers l'abstraction, les entités, minérales, végétales et animales, coexistent en harmonie, sans hiérarchie, soulignant l'égalité du rôle joué par chacune dans l'équilibre de l'écosystème champenois. A l'occasion de cette collaboration, la Maison Perrier-Jouët a également donné carte blanche à Garance Vallée pour réinterpréter pour la première fois, l'étiquette de sa cuvée Blanc de Blancs. Celle-ci se mouvant à son tour, en forme de vie.

La Maison Perrier-Jouët réenchante l'Hôtel de Crillon

La Maison Perrier-Jouët propose une expérience exclusive associant l'art, la nature, le champagne et la gastronomie, dans le cadre raffiné de l'Hôtel de Crillon, les 18 et 19 octobre 2022. Au cours de ces deux soirées - qui ont lieu dans un salon privatisé du palace parisien ? les clients accèdent de façon privilégiée à :

- A la découverte de la collection Art Nouveau de Perrier-Jouët : pour l'occasion une sélection de pièces exceptionnelles ont fait le voyage d'Epernay à Paris parmi lesquelles du mobilier signé Emile Gallé, une reproduction du magnum original décoré par l'artiste et quelques-uns de ses croquis, des verres à champagne précieux, ou encore une oeuvre de Toulouse-Lautrec, ainsi que quelques trésors sortis des archives de la Maison.

A un aperçu, en avant-première de Unique Design x Paris , de l'installation 'Air Planté' de Garance Vallée.

, de l'installation de Garance Vallée. A un diner gastronomique réalisé à quatre mains par Boris Campanella , Chef exécutif de l'Hôtel de Crillon, et Pierre Gagnaire , Chef 3 étoiles Michelin et ambassadeur de la Maison de champagne, pour apprécier le style floral et l'élégance des vins Perrier-Jouët qui inspira Emile Gallé au siècle dernier.

L'édition limitée anniversaire : l'anémone de la biodiversité

L'anniversaire des 120 ans est une belle opportunité pour célébrer la continuité du style des cuvées millésimées Perrier-Jouët Belle Epoque, des vins exceptionnels qui offrent une floralité, une élégance et une richesse exacerbées. La Maison insuffle une impulsion créative supplémentaire à son héritage Art Nouveau en invitant les designers autrichiens mischer'traxler à créer une édition limitée dans laquelle l'anémone emblématique opère une métamorphose. Soixante-dix espèces du vignoble champenois se superposent pour la composer et livrent une représentation foisonnante, vivante et colorée de leurs interdépendances. Cette anémone de la biodiversité illustre le rôle que toutes les espèces - y compris l'Homme - jouent dans l'équilibre biologique de l'écosystème qui les lie. C'est cet ensemble complexe et magnifique que la Maison Perrier-Jouët participe activement à préserver, à l'échelle de son vignoble, et au-delà.

L'hommage de Séverine Frerson au style Perrier-Jouët

A l'occasion de l'événement des 120 ans, Séverine Frerson, Chef de caves Perrier-Jouët, souhaite rendre hommage au style singulier des cuvées de la collection Perrier-Jouët Belle Epoque, des vins exceptionnels qui offrent une floralité, une élégance et une richesse exacerbées.

Créé en 1964, Perrier-Jouët Belle Epoque est le tout premier champagne de la collection éponyme et, par conséquent, il est également le premier dont le flacon est orné de l'anémone de Gallé. Un champagne iconique qui perpétue le style et la philosophie de la Maison à travers le temps. Pour l'édition limitée anniversaire de Perrier-Jouët Belle Epoque 2013, Séverine Frerson a changé la liqueur de dosage habituellement ajoutée à cette cuvée. Elle a élaboré une liqueur issue d'un vin 100% Chardonnay et élevé en fût. Ce vin profite des meilleurs Chardonnay du vignoble Perrier-Jouët : ceux provenant de Bouron Leroi, une parcelle de légende acquise par les fondateurs de la Maison et située à Cramant, village classé Grand Cru de la Côte de Blancs. L'élevage en fût de chêne du vin permet à cette liqueur de dosage unique d'enrichir l'expression de la floralité de la cuvée et de lui offrir une texture plus soyeuse et délicate que Séverine Frerson compare à celle des pétales de l'anémone du Japon. Cette édition limitée de Perrier-Jouët Belle Epoque 2013 s'inscrit dans la vision d'avenir que Séverine Frerson porte pour la Maison. Elle souhaite enrichir l'expression du Chardonnay dans les assemblages finaux, les liqueurs de dosage et les vins de réserve. En révélant la quintessence du cépage signature de la Maison, Séverine Frerson veut intensifier les arômes floraux des vins, et en dévoiler de nouveaux qui accentueront davantage la profondeur, la richesse et les nuances de leurs textures.

À propos de Garance Vallée

Garance Vallée est une artiste, architecte et designer, basée à Paris. Elle fusionne les territoires de l'architecture, de l'art et du design pour explorer de nouvelles relations entre l'homme, son corps, l'espace et les objets, ainsi que leurs liens avec la domesticité, le quotidien et l'intimité. Cette approche la mène à repenser constamment la place l'homme dans son environnement et sa réconciliation avec la nature. Incarnant une jeunesse créative à l'éclectisme décomplexé, elle s'affranchit des règles de la conception architecturale pour déployer dans toutes les dimensions un univers total et décloisonné. De la peinture au dessin, de la sculpture à l'architecture en passant par l'installation, ses oeuvres organiques évoluent naturellement et témoignent de l'importance qu'elle accorde à l'expérimentation et à l'expérience du corps dans l'espace. Diplômée en 2017 de l'École Nationale Supérieure d'architecture Paris La Villette, Garance Vallée multiplie les projets d'expositions (solo show à la Carvalho Park Gallery à New York et à la Swing Design Gallery à Benevento, Italie, exposition à la Fondation Lafayette Anticipation à Paris) et de collaborations (Nike, Lacoste, Maison Martin Margiela, Elitis, Le Bon Marché) depuis son installation TERRA à la Milan Design Week en 2018.

À propos de la Maison Perrier-Jouët

La Maison Perrier-Jouët a été créée en 1811 par un jeune couple qui partageait un amour pour la nature et une passion pour l'art. Dès la fondation, ils choisirent le Chardonnay comme cépage signature de la Maison, définissant ainsi le style floral qui rend les champagnes Perrier-Jouët immédiatement reconnaissables. Aujourd'hui, l'art et la nature demeurent une source inépuisable d'inspiration, guidant la Maison Perrier-Jouët dans toutes ses actions et créations : l'attention portée aux vignes, l'élaboration de ses vins et sa vision du monde.

Maison Perrier-Jouët : L'art de révéler la nature

