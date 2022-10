Biocytogen présentera l'avancement des actifs précliniques et cliniques lors du BIO-EUROPE 2022





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) présentera lors de la conférence BIO-EUROPE à Leipzig, Allemagne, du 24 au 26 octobre et virtuellement du 2 au 4 novembre 2022.

En utilisant des technologies avancées d'édition génique propriétaire, Biocytogen a mis au point cinq plateformes exclusives de découverte d'anticorps entièrement humains: une plateforme d'anticorps monoclonaux basés sur RenMabtm, une plateforme d'anticorps bispécifiques basés sur RenLite®, une plateforme CAM bispécifique, une plateforme de TCR mimétiques et une plateforme GPCR. En s'appuyant sur sa capacité rationalisée de développement d'anticorps, la société a élaboré un portefeuille diversifié de médicaments basés sur anticorps en phase préclinique et clinique.

Dr Vivian Tian, directrice principale de Biocytogen Europe Innovation Center (BEIC), donnera une présentation orale pour présenter le portefeuille d'actifs de Biocytogen et l'état d'avancement du Projet Integrum, en soulignant plusieurs programmes d'anticorps, y compris TNFR2, B7-H3, CCR8, et Siglec-15. Durant l'événement, l'équipe BEIC BD et d'octroi de licences sera sur place au stand 49 et proposera des réunions individuelles pour des partenariats. L'équipe sera disponible pour parler d'opportunités d'octroi de licences et de codéveloppement, soit durant la conférence présentielle ou virtuelle.

Depuis le lancement du Projet Integrum, Biocytogen a signé 28 accords de codéveloppement et d'octroi de licences d'anticorps en phase préclinique avec 16 entreprises, dont Merck Healthcare KGaA, RemeGen, China Resources Biopharm, Nanjing Chia-Tai Tianqing Pharmaceutical Company (NJCTTQ) et LiberoThera. En outre, la société a mis sous licence RenMicetm (RenMabtm /RenLite®) pour 16 entreprises, dont Merck Healthcare KGaA, BeiGene, Xencor et Innovent; et 33 projets ont été lancés.

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (HKEX: 02315) est une société biotechnologique mondiale qui stimule la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. À l'aide de ses plateformes exclusives de souris RenMabtm /RenLite® pour le développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de criblage in vivo sur l'efficacité des médicaments et sa solide expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement de médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des médicaments basés sur les anticorps pionniers et/ou inégalés pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Projet Integrum. Ce projet a débouché sur 28 accords de codéveloppement médicamenteux et 16 accords de licence RenMicetm avec des entreprises du monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales. Le portefeuille de Biocytogen comprend 12 produits principaux, parmi lesquels deux sont en Phase II d'essais cliniques multirégionaux, et deux autres en Phase I. Basé à Pékin, Biocytogen possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour plus d'informations, veuillez visiter http://en.biocytogen.com.cn.

