Déclaration du ministre de la Santé et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé en ce quatrième anniversaire de la légalisation du cannabis





OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé ont fait aujourd'hui la déclaration qui suit au sujet de la Loi sur le cannabis.

« À cette date en 2018, la Loi sur le cannabis est entrée en vigueur, mettant en place un nouveau cadre strictement réglementé pour contrôler la vente, la possession, la production et la distribution du cannabis légalisé et réglementé à des fins autres que médicales.

Le gouvernement a depuis mis en oeuvre une robuste approche de santé publique pour garder le cannabis hors de la portée des jeunes et pour veiller à ce que les adultes aient accès à un approvisionnement réglementé et dont la qualité fait l'objet d'un contrôle, tout en réduisant la portée et l'ampleur du marché illicite.

La Loi sur le cannabis a deux importants objectifs critiques : tout d'abord de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne tout en servant de cadre législatif souple qui s'adapte aux besoins permanents et émergents de la population canadienne, puis de permettre la mise en place d'une industrie légale diversifiée et concurrentielle comprenant de petits et de gros joueurs afin de supplanter le marché illicite.

Dans le peu de temps qui s'est écoulé depuis la légalisation, un nombre croissant de Canadiennes et de Canadiens qui consomment du cannabis ont choisi de se procurer du cannabis dans des commerces légaux; selon l'Enquête canadienne sur le cannabis de 2021, 53 % d'entre eux déclarent que leur source habituelle de cannabis est un commerce légal, en hausse par rapport à 41 % en 2020.

Les efforts de sensibilisation du public joueront un rôle important dans la protection de la santé et de la sécurité des Canadiennes et des Canadiens, en particulier des jeunes. Nous continuerons de fournir aux membres de la population de l'information de confiance à propos des manières d'identifier le cannabis légal et de réduire les risques pour eux s'ils choisissent de consommer du cannabis.

Pour veiller à ce que la Loi sur le cannabis fonctionne toujours de mieux en mieux, Santé Canada a lancé un examen indépendant de la Loi en vue d'examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la Loi ainsi que de cerner les éléments à améliorer de manière prioritaire. Un comité d'experts indépendant, présidé par M. Morris Rosenberg, dirigera cet examen crédible et inclusif.

Comme première étape, un processus de mobilisation en ligne et ouvert à tous les membres de la population canadienne a été lancé. Nous vous encourageons à lire le Bilan des progrès : Légalisation et réglementation du cannabis au Canada et à faire part de vos points de vue au moyen du questionnaire en ligne ou de rétroaction écrite jusqu'au 21 novembre 2022.

Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis sont aussi invités à lire et à fournir de la rétroaction d'ici le 21 novembre 2022 par rapport au document Résumé du processus de mobilisation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Le gouvernement du Canada continuera à l'avenir de fournir aux personnes partout au pays des renseignements clairs, cohérents et fondés sur des éléments probants à propos des effets sur la santé et la sécurité du cannabis pour qu'elles comprennent davantage les risques et fassent des choix éclairés. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, C. P., député

L'honorable Carolyn Bennett, C. P., députée

