Avis aux médias - Des frais de garde d'enfants moins élevés pour les familles de l'Ontario





GATINEAU, QC, le 17 oct. 2022 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, sera à Ottawa pour parler des récentes réductions des frais de garde d'enfants dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. La ministre parlera de la réduction des frais de garde d'enfants de 25 % qui est maintenant offerte aux parents dont les enfants fréquentent les Services à l'enfance Andrew Fleck d'Ottawa et des avantages que la signature de l'Accord entre le Canada et l'Ontario sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada apporte aux parents et aux fournisseurs.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 18 octobre 2022



Heure : 9 h (HAE)



Lieu : Andrew Fleck Children's Services

Mooney's Bay Intergenerational Early Learning Centre

2826, prom. Springland

Ottawa (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h (HAE) le mardi 18 octobre 2022. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

