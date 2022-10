Les familles de MHM célèbrent l'inauguration de leur skatepark au parc Honoré-Mercier





MONTRÉAL, le 15 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans une atmosphère festive que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a inauguré aujourd'hui le skatepark Honoré-Mercier, un projet sur lequel ont travaillé, depuis 2019, un comité de citoyens, des organismes du quartier, l'Association Skateboard Montréal et les équipes de l'arrondissement. Ce projet visait à doter Mercier-Est d'un skatepark pour les usagers débutants et intermédiaires, répondant ainsi à un besoin tant au niveau sportif que social.

« L'inauguration du skatepark Honoré-Mercier vient couronner l'aboutissement d'un très beau projet pour les jeunes et les familles de Mercier-Est et de Mercier-Ouest. Je tiens à saluer l'excellent travail des équipes de l'arrondissement. Je tiens également à féliciter le comité de citoyens et l'Association Skateboard Montréal, sans qui le skatepark n'aurait pu être aussi bien adapté aux besoins des amateurs de skate et de trottinette. Tous et toutes ont leur place dans le parc Honoré-Mercier et celui-ci permet aujourd'hui aux passionné-e-s de sports à roulettes de se rassembler et de s'attacher peut-être plus intimement au quartier. », a indiqué le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Un skatepark conçu dans un souci de protection de l'environnement

Plusieurs éléments ont été pris en compte dans la réalisation du skatepark, notamment la préservation des vues sur le fleuve, le caractère champêtre du site, la proximité de la Promenade Bellerive, l'impact de la nouvelle infrastructure et la gestion des eaux de ruissellement.

Le skatepark est composé d'une dalle de béton armé à laquelle sont ancrés des modules en béton et un circuit de trottinettes. L'aménagement a récemment été bonifié par du mobilier urbain.

Un seuil d'entrée a été aménagé dans l'axe de la rue Liébert afin de sécuriser le secteur utilisé à la fois par les piétons, cyclistes de la route verte et véhicules de service. Ce seuil comprend une halte cyclable avec borne de réparation, des supports à vélo et une fontaine à boire, et dirige les piétons vers un nouveau sentier éclairé, parallèle à l'actuelle route verte et menant à la Promenade Bellerive.

L'aménagement d'une infrastructure verte est actuellement en développement. Située entre la piste cyclable et le nouveau sentier, elle sert à rediriger les eaux de ruissellement vers le fleuve lors de fortes pluies. Afin de bonifier cet aménagement, une activité de plantation avait lieu ce matin pour la création d'un boisé dans la portion ouest du parc, une activité financée par l'Administration portuaire de Montréal, propriétaire de cette partie du terrain.

Un investissement de près de 2 M$

Le projet de skatepark a débuté par une activité d'information au parc, à l'automne 2019, afin de permettre aux citoyens du quartier d'en apprendre plus sur le projet. En septembre 2020, la firme Groupe-Conseil Génipur obtient un contrat pour des services en ingénierie. Les travaux de construction se sont déroulés de juillet à l'automne 2021.

Le projet de skatepark a coûté près de 2 M$, un budget réparti au Programme décennal d'immobilisations (PDI) du Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE) et du PDI de l'arrondissement dans le cadre du programme de réaménagement des parcs.

Situé au bord du fleuve, à proximité du parc de la Promenade Bellerive, le parc Honoré-Mercier est composé d'une aire de jeux pour les 2 à 5 ans et les 5 à 12 et d'un terrain de balle.

Avec le skatepark Honoré-Mercier, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve compte aujourd'hui trois parcs de ce type sur son territoire, dont un au parc Jean-Amyot, dans le district de Louis-Riel, et l'autre au parc Raymond-Préfontaine, dans le district Hochelaga.

