Des entreprises reçoivent des fonds pour revitaliser le tourisme et améliorer les expériences des visiteurs en Colombie-Britannique





Le gouvernement du Canada apporte son soutien à quatre entreprises du Lower Mainland afin d'améliorer l'impact, l'accessibilité et la durabilité du tourisme en Colombie-Britannique.

VANCOUVER, BC, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Du panorama naturel époustouflant à l'hospitalité des petites villes en passant par le dynamisme des grandes villes, des événements culturels à la gastronomie et aux arts, le Canada a beaucoup à offrir aux visiteurs. Le tourisme nous relie les uns aux autres, attire des visiteurs du monde entier et constitue un moteur pour nos économies locales.

Cependant, la COVID-19 a eu un impact important sur le tourisme canadien, car les restrictions en matière de voyages ont réduit les visites des sites touristiques dans tout le pays. Le gouvernement du Canada a créé le Fonds d'aide au tourisme afin d'aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à accueillir de nouveau les visiteurs en toute sécurité et à investir dans leur croissance future.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique (PacifiCan), a annoncé un investissement total de près de 1,2 million de dollars dans le cadre du fonds destiné à revitaliser le tourisme et à améliorer les expériences des visiteurs dans le Lower Mainland.

Harbour Air reçoit 99?000 $ pour accroître ses services en établissant un nouveau terminal à Squamish . Harbour Air pourra ainsi offrir aux visiteurs un transport direct de l'aéroport de Vancouver à Squamish . Cela contribuera également au développement économique local et à la création d'emplois, car Harbour Air collabore avec des entreprises locales pour combiner ses vols avec d'autres offres touristiques dans la région.





. Harbour Air pourra ainsi offrir aux visiteurs un transport direct de l'aéroport de à . Cela contribuera également au développement économique local et à la création d'emplois, car Harbour Air collabore avec des entreprises locales pour combiner ses vols avec d'autres offres touristiques dans la région. Yervana Services Inc. reçoit 500?000 $ pour mettre au point des outils numériques afin de promouvoir le tourisme d'aventure en Colombie-Britannique. Ces outils permettront aux guides locaux et aux petits exploitants touristiques d'effectuer des réservations au moyen de leur plateforme Web adaptée aux téléphones mobiles. La plateforme de Yervana leur permettra d'être compétitifs tant sur le plan national qu'international en mettant directement en relation les exploitants d'entreprises touristiques et les visiteurs en quête d'aventure dans le monde entier.





L'organisation go2HR reçoit 495?500 $ pour créer un plan détaillé de reprise de l'emploi afin de remédier aux pénuries de main-d'oeuvre dans le secteur touristique de la Colombie-Britannique. Ce projet vise à recruter et à maintenir en poste des talents en Colombie-Britannique en faisant la promotion du secteur touristique comme carrière de choix.





Enfin, Uniglobe Specialty Travel Ltd. reçoit 99?999 $ pour se procurer un autobus et du personnel afin d'élaborer de nouvelles excursions pour les visiteurs de la Colombie-Britannique, notamment des attractions touristiques locales et autochtones.

Le gouvernement du Canada poursuit la mise en oeuvre de son plan pour une relance économique vigoureuse, notamment en soutenant les entreprises du secteur touristique alors qu'elles reprennent leurs activités en toute sécurité. En Colombie-Britannique, le Fonds d'aide au tourisme est administré par PacifiCan, la nouvelle agence de développement régional du gouvernement du Canada vouée au renforcement de l'économie de la Colombie-Britannique.

Citations

«?Le gouvernement du Canada est résolu à ce que l'industrie du tourisme dispose des ressources nécessaires pour réussir et revenir encore plus forte. Ces projets multiplient les possibilités pour les touristes qui visitent notre belle province et assurent le dynamisme du secteur touristique pour l'avenir. Grâce au Fonds d'aide au tourisme, PacifiCan aide les exploitants d'entreprises touristiques de la Colombie-Britannique à offrir des expériences qui font du Canada une destination de choix pour les visiteurs du monde entier.?»

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

«?Le secteur canadien du tourisme continue d'être l'un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Nous travaillerons avec les entreprises et les organisations pendant cette période difficile, en veillant à ce qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour innover en ce qui a trait à leurs produits et services ainsi que pour croître et prospérer, tout en gardant la sécurité comme priorité absolue. Le Fonds d'aide au tourisme aide les entreprises à s'adapter pour accueillir à nouveau les visiteurs en toute sécurité. Il s'inscrit également dans une stratégie plus large visant à aider le secteur à se remettre de la pandémie et à bâtir une économie qui fonctionne pour tous. L'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que notre secteur touristique ne se rétablira pas.?»

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'industrie du tourisme et de l'accueil de la Colombie-Britannique est importante pour toutes les collectivités de la province. Avant la pandémie, nous employions environ un Britanno-Colombien sur huit, mais à l'heure actuelle, nous avons plus d'emplois que de travailleurs. Grâce à la collaboration avec les partenaires de l'industrie, cet investissement fera avancer le plan de reprise de l'emploi de la conception à la mise en oeuvre. Nous sommes reconnaissants à PacifiCan de soutenir notre engagement à relancer la main-d'oeuvre de l'industrie la plus durement touchée et de nous aider à rebondir vers un avenir plus fort, plus résilient et plus durable.»

- Krista Bax, directrice générale, go2HR

«?Yervana a pour but de mettre en ligne des aventures de plein air menées par de petits exploitants d'entreprises touristiques locales et de permettre aux gens de trouver, réserver et payer facilement ces aventures. Nous savons qu'avec un soutien et des moyens appropriés, la capacité des exploitants d'entreprises touristiques spécialisées dans l'aventure à proposer des expériences uniques en plein air dans leur région sera essentielle à la reprise du tourisme. Yervana est reconnaissante du soutien apporté par le FAT pour nous aider à numériser le secteur et à soutenir la reprise du tourisme au Canada.?»

- Jim McGovern, directeur général, Yervana

«?Notre section de voyages vers le Canada, Discover Canada Tours, se spécialise dans la création d'expériences touristiques authentiques pour les touristes visitant l'Ouest canadien. Nous sommes très reconnaissants de bénéficier du Fonds d'aide au tourisme de PacifiCan. Nous disposerons ainsi des ressources nécessaires pour créer de nouvelles expériences touristiques durables afin d'attirer davantage de visiteurs canadiens et étrangers et de soutenir les entreprises autochtones et autres entreprises locales dans toutes les collectivités que nous visitons dans le cadre de nos circuits.?»

- Doug Revell, propriétaire d'UNIGLOBE Specialty Travel Ltd. DBA Discover Canada Tours

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement régional du gouvernement du Canada consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Le Fonds d'aide au tourisme contribue à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



en aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Les demandeurs admissibles comprennent les entités touristiques qui servent principalement les visiteurs, notamment :

les entreprises;



les organisations sans but lucratif, comme des associations touristiques;



les conseils de bande ou d'autres organisations et coopératives autochtones.

Liens connexes

Restez branchés Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Communiqué envoyé le 14 octobre 2022 à 16:53 et diffusé par :