FPI BTB publiera ses résultats du troisième trimestre 2022 le lundi, 7 novembre 2022





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il publiera les résultats de ses opérations du troisième trimestre 2022 (T3 2022), le lundi 7 novembre 2022, après la fermeture du marché boursier de Toronto.

La direction tiendra une conférence téléphonique le mardi 8 novembre 2022, à 9 heure afin de présenter les résultats financiers et la performance du Fonds pour le T3 2022.

DATE: Mardi 8 novembre 2022 HEURE: 9h00, heure de l'Est APPEL CONFÉRENCE: 1-416-764-8688 (local) LIEN WEB: 1-888-390-0546 (Amérique du Nord, sans frais) https://app.webinar.nePK84At/LyJ172 PRÉSENTATION: https://bit.ly/3rMNk2Q

Les représentants des médias, de même que toute partie intéressée, peuvent assister à la téléconférence en mode écoute seulement.

Les opérateurs de la conférence téléphonique coordonneront la période de questions et réponses (pour les analystes seulement) et vous guideront dans les procédures relatives à celles-ci.

L'extrait audio de la conférence sera disponible en rediffusion jusqu'au 15 novembre 2022, en composant le : 1-416-764-8677 (local) ou, 1-888-390-0541 (sans frais) et en utilisant le code d'accès suivant : 298091 #

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent à la Bourse de Toronto. BTB est un propriétaire immobilier actif dans l'est et l'ouest du Canada et détient 75 propriétés totalisant environ 5,9 millions de pieds carrés dont la valeur de son actif total dépasse 1,2 milliard $.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

