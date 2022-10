Les résultats du troisième trimestre 2022 de BCE seront annoncés le 3 novembre





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) tiendra une conférence téléphonique sur ses résultats du troisième trimestre 2022 à l'intention du milieu financier, le jeudi 3 novembre 2022 à 8 h (heure de l'Est).

Les participants comprendront Mirko Bibic, président et chef de la direction, et Glen LeBlanc, chef des affaires financières. Les journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Pour participer, composez le numéro sans frais 1-800-806-5484 ou 416-340-2217 et utilisez le code d'identification 1128694#. Une reprise sera disponible jusqu'à minuit le 1 décembre 2022 au 1-800-408-3053 ou au 905-694-9451 (composez le code d'identification 6266597#).

La conférence téléphonique fera également l'objet d'une webdiffusion en direct sur le site Web de BCE, à Appel conférence BCE T3 2022.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada, fournissant des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet, de médias et de communications d'affaires de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

Grâce à Mieux pour tous, nous investissons pour créer un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos communautés. Cela comprend l'initiative Bell Cause pour la cause, qui fait la promotion de la santé mentale au Canada grâce à des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, notamment à l'aide de la Journée Bell Cause pour la cause, et le financement important par Bell d'initiatives d'accès aux soins communautaires, de recherche et de programmes en milieu de travail partout au pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Bell.ca/Cause.

