Le Festival burlesque de Montréal : une soirée d'excitation, de paillettes et de délices au Club Soda





MONTRÉAL, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le samedi 15 octobre, les grands noms du burlesque de partout dans le monde feront vibrer le Club Soda par leur charme, leur côté rebelle, leur pouvoir de séduction et leur immense joie de vivre. Le Festival burlesque de Montréal revient en effet dans une 12e édition riche en numéros osés qui répandront le bonheur et mettront l'eau à la bouche.



Le festival rend hommage à Montréal comme capitale mondiale du burlesque. Près d'un siècle après la prohibition aux États-Unis, l'événement continue d'attirer certaines des plus grandes vedettes du genre. En 2022, l'animateur haut en couleur Mr. Armand présentera un défilé hors pair d'artistes féminins et masculins aux noms suggestifs, très prisés des fins connaisseurs du burlesque : Chris Oh!, Kiki La Chanteuse, Audrey Ivory, Kitty Kin Evil, Emma Vauxdevil, Aza Lia, Cat Zaddy, Whiskey Jules, Raiko Portuondo, Rebecca Jean et Sherlesque. La Montréalaise Scarlett James, fondatrice du festival burlesque, en mettra également plein la vue.

Le spectacle affiche complet depuis des semaines, gage de l'amour indéfectible des amateurs de burlesque. Ces derniers ne sont pas que de simples spectateurs : ils prennent un immense plaisir à rehausser le spectacle en se parant de leurs robes et costumes les plus ravissants et étincelants. Assister au festival, c'est se sentir membre d'une communauté d'esprits libres qui laissent leur imagination se déchaîner le temps de quelques heures. Les cocktails et le champagne couleront à flots, et l'exaltation sera à son comble.

Festival burlesque de Montréal | 12e édition

Samedi 15 octobre, de 18 h 30 à 20 h

Club Soda (1225, boul. Saint-Laurent, Montréal)

Code vestimentaire : Habillez-vous pour vous mettre en valeur et épater la galerie! Jeans, chaussures de course et casquettes interdits.

Billets : Complet

Pour télécharger des photos, veuillez cliquer sur ces liens:

Artistes: https://www.dropbox.com/sh/m8ejle086gqiext/AAD3MWjxWB9Il7Ee-zKZUqeQa?dl=0

Scarlett James: https://www.dropbox.com/sh/68wwow77x37mhl7/AADqkUYOGnjURnPgEQR1hIsAa?dl=0

Si vous désirez de plus amples renseignements, osez une visite :

Le Club Soda - Fiche événement: Montréal Burlesque Festivaltm 2022



Source: Festival Burlesque de Montréal

Relations médias:

Leeja Murphy, Agence Pink

514-213-0045 [email protected]

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 09:40 et diffusé par :