LabVantage Solutions et Biomax Informatics fusionnent pour créer des capacités innovantes pour les secteurs des sciences du vivant et de la biofabrication

LabVantage Solutions, Inc., le chef de file des solutions et services informatiques de laboratoire, y compris les solutions LIMS qui permettent aux laboratoires d'accélérer les lancements et de réduire les coûts, et Biomax Informatics AG, un fournisseur de solutions et services logiciels pour l'efficience décisionnelle et la gestion des connaissances au carrefour entre les sciences du vivant, les soins de santé et les technologies de l'information, annoncent conjointement aujourd'hui la signature d'un accord de fusion.

Les clients auront désormais une confiance accrue pour la réalisation de projets critiques qui dépendent de la contextualisation de données scientifiques. Ceci permettra une accélération du développement et du déploiement de produits en gérant les complexités du processus de recherche et de conception.

"Je suis ravi de savoir que cette fusion créera de nouveaux services pour soutenir la transformation numérique en cours du secteur des sciences du vivant", déclare Wolf Lichtenstein, présidents de LabVantage Solutions en Europe. "En unissant nos forces, nous gagnons en fiabilité et approfondissons nos relations avec nos clients afin de bien mieux répondre à leurs besoins."

Klaus Heumann, cofondateur de Biomax Informatics AG: "Les forces combinées de LabVantage et Biomax apportent au marché une offre sans précédent, aussi bien en termes de produits que de services, ce qui permettra à nos clients de tirer plus facilement parti des données dans leur écosystème et d'extraire plus efficacement les connaissances sous-jacentes."

La fusion constitue un alignement clair entre les missions des deux entreprises et renforcera les logiciels et services au service de la transformation numérique des entreprises des sciences du vivant, de la biofabrication et des soins de santé, ainsi que des instituts de recherche, en permettant au secteur de bénéficier d'un savoir-faire, d'une expérience et de connaissances collectives, et de les enrichir.

A propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu des solutions logicielles pour les laboratoires d'entreprise, LabVantage Solutions se consacre à améliorer les résultats pour ses clients en transformant les données en connaissances. La plateforme informatique de LabVantage est hautement configurable, intégrée dans une architecture commune et entièrement basée sur un navigateur afin de pouvoir prendre en charge des centaines d'utilisateurs simultanés. Déployée sur site, via le cloud ou en mode SaaS, elle s'interface facilement avec les instruments et les autres systèmes de l'entreprise, permettant ainsi une véritable transformation numérique. La plateforme est composée du système de gestion de l'information laboratoire de dernière génération, d'un cahier de laboratoire électronique intégré, d'un système d'exécution de laboratoire, d'un système de gestion des données scientifiques et d'outils d'analyse avancés et, pour les environnements de soins de santé, d'un système d'information de laboratoire. Nous accompagnons plus de 1 500 sites client dans le monde, actifs dans les secteurs des sciences de la vie, de la pharmaceutique, des dispositifs médicaux, des biobanques, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation emballés, du pétrole et du gaz, de la génétique/du diagnostic et des soins de santé. Basé à Somerset, dans le New Jersey, et disposant de bureaux dans le monde entier, LabVantage propose depuis quatre décennies une gamme complète de produits et de services permettant aux clients d'innover plus rapidement pendant le cycle de R&D, d'améliorer la qualité des produits manufacturés, de tenir des dossiers précis et de se conformer aux exigences réglementaires. Pour plus d'informations, visitez labvantage.com.

À propos de Biomax Informatics

Biomax Informatics propose des solutions logicielles facilitant la prise de décision et permettant une gestion optimale des connaissances dans le secteur des sciences de la vie. Grâce aux logiciels de l'entreprise, les clients peuvent créer de la valeur ajoutée en intégrant des informations issues de leurs propres ressources et de ressources publiques, ce qui leur permet d'adopter une approche fondée sur la connaissance pour le développement de produits innovants dans le domaine des sciences de la vie. La clientèle internationale de Biomax est constituée de cliniques, d'entreprises et d'instituts de recherche couronnés de succès dans les domaines de la recherche de substances actives, du diagnostic, de la chimie fine et des produits alimentaires et végétaux. Fondée en 1997, l'entreprise emploie actuellement 50 personnes et a son siège à Planegg, près de Munich. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.biomax.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 19:35 et diffusé par :